Důchodová reforma musí být rychlá, říká Jurečka. Svolává nový tým

Na ministerstvu práce a sociálních věcí se za týden poprvé sejde nový „poradní tým, jehož úkolem je připravit dlouho odkládanou, a přitom velmi potřebnou důchodovou reformu“. Oznámil to ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Cílem reformy je zabezpečit do budoucna adekvátní důchody a zároveň stabilitu i dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému. Ten by měl být pro současné i budoucí důchodce rovněž srozumitelný, aby každý měl jasnou představu o tom, kolik bude přispívat, a kolik bude čerpat,“ říká Jurečka.

Poradní tým má zhodnotit i návrhy zpracované v předchozím období, především ty od dvou posledních důchodových komisí pod vedením Martina Potůčka a Danuše Nerudové. „Nyní chci již užší akceschopný tým ekonomických odborníků a zástupců politických stran, aby se v relativně krátkém čase mohla důchodová reforma uskutečnit,“ zdůrazňuje ministr.

Složení poradního týmu:

Experti:

Helena Horská (hlavní ekonomka Raiffeisenbank v Praze, členka KoroNERV)

Štěpán Jurajda (náměstek ministryně pro vědu výzkum a inovace, člen Rady vlády pro vědu výzkum a inovace)

Filip Pertold (zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE EI)

Zástupci koaličních stran:

Šárka Jelínková (KDU ČSL; senátorka, první místopředsedkyně strany, předsedkyně senátorského klubu)

Jan Bauer (ODS; poslanec, místopředseda Hospodářského výboru a člen Výboru pro sociální politiku)

Viktor Vojtko (STAN; poslanec, člen Výboru pro sociální politiku)

Miloš Nový (TOP09; poslanec, místopředseda Rozpočtového výboru)

Jakub Michálek (Piráti; poslanec, místopředseda Ústavně právního výboru)

Zástupci ministerstev:

Lenka Kohoutová (ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, poradkyně ministra financí)

Iva Merhautová (náměstkyně pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek na ministerstvu práce a sociálních věcí)

„V Programovém prohlášení vlády jsme se zavázali uskutečnit důchodovou reformu. Aby systém byl dlouhodobě udržitelný, potřebujeme podpořit rodiny, flexibilitu práce a dořešit otázku penzí pro pracující v náročných profesích,“ říká Jurečka.

„Chceme maximálně podpořit odpovědnost samotných lidí za své stáří, a to už i včetně dnešní mladé generace. S tím souvisí i aktivnější spoření na důchod a výraznější ocenění za počet vychovaných dětí,“ dodává Jurečka.

Připomíná, že český důchodový systém zažije s ohledem na demografický vývoj největší nápor po roce 2040. Systém je silně závislý na vybraném pojistném, proto je nezbytně nutné jej stabilizovat dodatečnými příjmy. Je potřeba také maximálně podporovat flexibilitu práce a umožnit, aby lidé mohli pracovat v různých formách do vyššího věku tak, jak chtějí a mohou.

„Cílem není zvyšovat důchodový věk, pokud to nebude nutné. Spíše by měl být umožněný postupný odchod do částečného důchodu spojený s částečnými pracovními úvazky a možností dobrovolně pracovat déle. Zaměstnancům v náročných profesích by naopak měl být umožněn dřívější odchod do důchodu spojený s větší odpovědností zaměstnavatelů,“ upřesňuje ministr.

Programové prohlášení vlády zmiňuje i zásluhovou složku důchodu, která bude vycházet z odvodů do pojistného systému a také z počtu vychovaných dětí. „Rodiče, kteří vychovali děti, museli vynaložit spoustu času, úsilí a značné náklady na výchovu nové generace, která bude financovat důchodový systém v budoucnu. S tím je spojené také posílení rodinné politiky obecně,“ říká Jurečka.

Cílem reformy je také zkrátit potřebnou dobu pojištění pro dosažení nároku na důchod, a to na 25 let. Dosavadních 35 let je podle ministra extrémní délka v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.

Co navrhovali minule?

