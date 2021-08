Po náročné práci dřív do důchodu. Šance ještě žije

Za deset let fyzicky náročné práce mají lidé chodit o rok dříve do důchodu. Dlouho chystaná změna má poslední šanci projít ještě před volbami. Její zastánci ale potřebují pomoc od senátorů.

Lidé z náročných profesí – například horníci, svářeči nebo kováři – by od roku 2023 mohli odcházet dříve do důchodu, aniž by se jim kvůli tomu krátila jeho výše. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) má poslední možnost, jak změnu prosadit ještě v tomto volebním období.

Jeden z dílčích návrhů důchodové reformy měl v minulém týdnu podporu i některých opozičních poslanců. Jenže sněmovna o něm nakonec vůbec nehlasovala z legislativně-formálních důvodů: vzájemně se vylučoval s jiným, který už poslanci schválili předtím (v pořadí hlasování totiž dali přednost příspěvku 500 korun za každé vychované dítě).

Novela, která se týká hlavně mimořádného zvýšení důchodů o 300 korun měsíčně nad rámec běžné valorizace, teď míří k senátorům. Ti by ji mohli projednat na schůzi začínající 18. srpna. A Maláčová věří, že senátoři vrátí novelu poslancům s pozměňovacími návrhy tak, aby dali ještě jednu šanci i dřívějšímu důchodu pro náročné profese.

Ministryně chce po senátorech opravit i jeden z bodů, který poslanci schválili. Také on se týká dřívějšího odchodu do penze, a to pro pracovníky integrovaného záchranného systému (IZS). Jde o pozměňovací návrh poslance Jiřího Maška (ANO). Hasiči, záchranáři nebo policisté by tak mohli odcházet do předčasného důchodu, aniž by se jim krátil nárok na penzi, jak se to běžně u předčasného důchodu děje. Schválený návrh počítá i s tím, že hasičům, záchranářům nebo policistům bude k získání důchodu stačit 20 let práce v IZS. Není to ale tak, že by mohl jít třeba policista do důchodu už ve čtyřiceti letech, pokud začal pracovat ve dvaceti. Vedle doby pojištění aspoň 20 let totiž bude muset splnit i pravidla důchodového věku. Nejdříve se do důchodu tedy dostane v 60 letech (důchodový věk bude mít 65 let, předčasný důchod bez krácení nároku může čerpat o pět let dříve).

„Přestože se záměrem návrhu o předčasném odchodu do důchodu za 20 let služby ve složkách IZS souhlasím, je zřejmé, že bude vyžadovat úpravu v senátu. Z předlohy totiž není zřejmý přesný okruh pojištěnců, na které by se měl vztahovat,“ říká k tomu Maláčová. Zřejmě jde o to, aby se výhoda týkala jen základních (stálých) složek IZS jako jsou hasiči, zdravotníci a policisté, ale ne ostatních osob, které se účastní jednotlivých zásahů.

A právě nutné upřesnění, které by měli senátoři navrhnout ohledně IZS, dává Maláčové šanci prosadit i další změnu, týkající se dřívějšího důchodu pro náročné profese obecně. „Udělám vše pro to, aby senát schválil i dřívější odchod do důchodu pro náročné profese,“ říká.

Návrh na dřívější odchod do důchodu pro lidi v náročných pozicích vzešel z důchodové komise, které předsedala ekonomka Danuše Nerudová. Souhlasí s ním i zástupci některých dalších parlamentních stran, takže když se od senátorů vrátí do sněmovny, bude mít velkou šanci na úspěch. Nová pravidla pro důchodový věk lidí v náročných profesích slovně podpořil třeba pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. V senátu může najít podporu třeba u lidovců.

„Možnost dřívějšího odchodu do důchodu u fyzicky náročných profesí dlouhodobě prosazujeme a máme ji také ve společném programu koalice Spolu. Prosazení této změny však zvážíme po diskuzi s ostatními kluby v senátu, zda pro ni najdeme většinovou podporu, či se o její schválení pokusíme až po sněmovních volbách,“ říká Šárka Jelínková, předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých.

Senátoři se s celým balíkem důchodových změn, o nichž budou rozhodovat, teprve seznamují. Jasné stanovisko tedy zatím nemá ani předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Mírně mne překvapuje, že zrovna senát má zachraňovat to, co neprosadila paní ministryně ve sněmovně. Principiálně se dá se zvýhodněním rizikových profesí souhlasit, ale celé je to, podle mne, vytržené z kontextu, chybí ucelená reforma penzí,“ říká Nytra. Nelíbí se mu, že dřívější důchody mají lidem z náročných pozic zaplatit zaměstnavatelé. Už teď je podle něj cena práce v Česku příliš vysoká.

Návrh počítá s tím, že by se lidem v náročných profesích důchodový věk snižoval o jeden měsíc za každých 184 odpracovaných směn. Za jednu směnu v rizikovém zaměstnání se považuje osm hodin výkonu rizikové práce. Pro lepší představu: za 10 let náročné profese klesne věk odchodu do penze o jeden rok.

Rizikovou nebo náročnou se podle návrhu rozumí taková práce, která je podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví zařazena do třetí nebo čtvrté kategorie. Jde například o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře. Návrh reaguje na prodlužování důchodového věku, který v Česku nyní roste až k 65 letům. Vychází se z logiky, že lidé v těžkých profesích nebudou schopni tak dlouho pracovat.

Předčasné důchody by lidem z rizikových skupin měly zaplatit zaměstnavatelé. Za zaměstnance na náročných pozicích mají podle návrhu odvádět vyšší sociální pojištění (o pět procentních bodů, dohromady tedy 29,8 %). Podle důvodové zprávy k návrhu by se to týkalo zhruba 1,5 % všech zaměstnanců.

„Pokud zaměstnavatel těží z výnosů jakékoli práce, nese v takovém případě finanční náklady na zaměstnance. Práce v náročné profesi, která bude odůvodňovat dřívější odchod do starobního důchodu, bude navíc spojena se zvýšenými náklady na výplatu důchodů, na kterých se musí zaměstnavatel alespoň částečně také podílet,“ vysvětlují autoři návrhu, proč mají zaměstnavatelé za rizikové profese platit vyšší pojistné. Státní rozpočet by na předčasné důchody pro rizikové profese měl přesto po zaběhnutí celého systému doplácet zhruba miliardu korun ročně.

Pokud návrh projde, měla by nová pravidla fungovat od začátku roku 2023. Zaměstnavatelé mají od roku 2001 povinnost vést evidenci o zaměstnancích v rizikových profesích, přinejmenším za posledních 20 let by tak tyto informace měly být dostupné.

Co je podstatné: má jít o zkrácení řádného důchodového věku – lidem se tedy nesníží výše důchodu, jako je tomu u předčasného důchodu. Na druhou stranu návrh neupravuje pro tyto lidi potřebnou dobu pojištění pro získání starobního důchodu. I lidé z náročných profesí tak mají jít do důchodu až s dobou pojištění minimálně ve výši 35 let.

Dodejme, že už od roku 2016 mohou o sedm let do důchodu dříve horníci, kteří dlouhodobě pracovali v hlubinných dolech.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.