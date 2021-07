Důchody na začátku příštího roku opět porostou víc, než by podle standardních pravidel měly. Zvýší je totiž bonus 300 korun měsíčně. Vládní návrh dnes schválili poslanci.

Mimořádné zvýšení o 300 korun se připočte k zákonné valorizaci, která má podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí v příštím roce zvýšit důchody v průměru o 2,9 procenta, což u průměrného důchodu, který je přes 15 300 korun, dělá navíc 450 korun. Celkově tak průměrný důchod stoupne o přibližně 750 korun měsíčně.

Státní rozpočet to vyjde zhruba na 11 miliard korun ročně. „Kde na to vezmeme? Dotáhneme digitální daň,“ řekla už dřív ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní je důchodům potřeba kompenzovat vyšší zdražování. Jenže s ním už počítá běžná valorizace, která se mimo jiné odvíjí od inflace a zohledňuje i speciální spotřebitelský koš pro důchodce.

Automatická valorizace vychází ze vzorečku v zákoně: důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. U inflace se od roku 2017 počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Použije se přitom vždycky ten typ inflace, který je vyšší. Pro rok 2021 to byla poprvé „důchodcovská“ inflace.

Mimořádný bonus je – na rozdíl od každoroční valorizace – pro každého stejný, jde o pevnou částku nezávisle na výši důchodu. To má víc pomoci lidem s nižšími důchody. Kdyby se zvyšovalo navíc třeba o tři procenta, dostal by například člověk s důchodem 10 tisíc přídavek 300 korun, a důchodce s penzí 20 tisíc navíc 600 korun.

Čim vyšší valorizace je, tím lákavější pro dřívější odchod do důchodu pro lidi, kteří se na přelomu let 2021 a 2022 budou blížit k důchodovému věku. Mimořádných 300 korun měsíčně navíc totiž dostanou jen lidé, kteří už důchod budou pobírat, nových důchodů přiznaných po začátku roku 2022 se mimořádný příspěvek netýká. Ve zvýšených důchodech přitom zůstane navždy. Obecně platí, že kdo má důchodový věk těsně po startu nového roku, tomu se vyplatí žádat o předčasný důchod na konci roku předchozího. Mimořádná valorizace to ještě zvýrazní.

S jednorázovým příspěvkem, který Maláčová loni původně nazvala rouškovné, se letos nepočítá. Z reálných čísel – stejně jako loni – nevyplývá, že by koronavirová epidemie připravila důchodce o příjmy výrazněji než jiné skupiny obyvatel, typicky drobné podnikatele, některé zaměstnance nebo rodiče-samoživitele.

Koaliční i opoziční poslanci i tentokrát využili příležitost a přidali k původnímu vládnímu návrhu přes dvě desítky nápadů na to, jak penzijní systém dál vylepšit. Většina podle očekávání neprošla, přinejmenším z časových důvodů – komplikovanější nebo kontroverznější návrhy by pak totiž poslanci nemuseli stihnout znovu potvrdit, kdyby k nim měli výhrady senátoři.

Poslanci se shodli na tom, že od roku 2023 mají ženy dostávat příspěvek ke starobnímu důchodu ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Podmínkou je doba pojištění aspoň 35 let (včetně náhradních dob).

Schválili také mírnější podmínky pro záchranáře, hasiče či policisty pracující ve složkách integrovaného záchranného systému (IZS). Pokud nesplní standardní dobu důchodového pojištění potřebnou pro nárok na důchod, stačí jim nově 20 let pracovního zařazení na plný úvazek ve složkách IZS.

Co neprošlo? Například Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek (Piráti) a Jan Farský (STAN) chtěli důchodcům poslat jednorázově 1000 korun navíc už letos v prosinci. Podmínkou však byla změna zákona o střetu zájmů, tedy úspora veřejných rozpočtů. Peníze na mimořádný příspěvek by tak stát získal díky tomu, co by ušetřil na dotacích firmám veřejných funkcionářů – především těm, které jsou spojovány s předsedou vlády Andrejem Babišem.

Připravujeme podrobnosti.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.