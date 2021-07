Důchody mají být spravedlivější. Poslanci chtějí velké změny

Jedno je skoro jisté: Důchody na začátku příštího roku opět porostou víc, než by podle standardních pravidel měly. Vládní návrh na mimořádný bonus prošel v minulém týdnu druhým čtením v Poslanecké sněmovně a míří k závěrečnému hlasování. Vládní koalice ANO a ČSSD ho chce prosadit už na konci července na mimořádné schůzi.

Koaliční i opoziční poslanci i tentokrát využili příležitost a přidali k původnímu vládnímu návrhu přes dvě desítky nápadů na to, jak penzijní systém dál vylepšit. Většina z nich nejspíš neprojde, dobře ale ukazují, co jednotlivé strany v důchodové oblasti prosazují – zvlášť když se blíží volby. Připravili jsme přehled, o jakých změnách budou poslanci rozhodovat.

Vyšší důchody

Vládní návrh počítá s mimořádnou valorizací 300 korun navíc ke každému důchodu od začátku příštího roku. Státní rozpočet to vyjde zhruba na 11 miliard korun ročně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že podle standardních pravidel (automaticky ze zákona) dosáhne pravidelná valorizace téměř tři procenta, což by u průměrného důchodu, který dělá přes 15 300 korun, přidalo zhruba 450 korun. Společně s mimořádnou valorizací má tedy průměrný důchod od ledna stoupnout o přibližně 750 korun.

Podle komunistů je to málo. Jejich poslankyně Hana Aulická Jírovcová chce částku mimořádné valorizace zvednout z vládou navržených 300 na 500 korun.

SPD na to jde jinak. Poslankyně Lucie Šafránková navrhuje, že kdo bude mít po valorizaci na začátku roku 2022 důchod pod 15 tisíc korun, dostane dalších 500 korun. Stropem má být právě 15 tisíc, takže kdo bude mít po zákonné valorizaci a vládním přídavku důchod například 14 902 korun, dostal by podle návrhu SPD navíc už jen 98 korun. Když se mu důchod zvýší třeba jenom na 13 000 korun, měl by podle SPD dostat ještě celých 500 korun a polepšit si rovnou na 13 500 korun.

Poslanci Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek (Piráti) a Jan Farský (STAN) chtějí důchodcům poslat dalších 1000 korun navíc už letos v prosinci. Tento jednorázový příspěvek ale spojují se změnou zákona o střetu zájmů. Důchodci by si polepšili díky úspoře veřejných rozpočtů v důsledku protikorupčních opatření.

„Podle veřejně dostupných zdrojů vyčerpaly společnosti veřejných funkcionářů ve střetu zájmů v roce 2019 na dotacích a veřejných zakázkách částku přesahující 1,8 milionu korun. V přepočtu na počet důchodců (včetně invalidních) činí tato částka 620 Kč na osobu a rok. Vyplacená jednorázová částka 1000 Kč tedy bude pokryta přibližně do konce volebního období prezidenta Miloše Zemana,“ vysvětlují poslanci svůj návrh.

O kolik se vám příští rok zvýší důchod?

Příplatek za děti

Mezi pozměňovacími návrhy jsou i některé části důchodové reformy, kterou připravila ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Změny vycházející z práce důchodové komise se totiž Maláčové nepodaří prosadit formou standardního zákona – jednak kvůli zpoždění s jejich přípravou, především pak kvůli chybějící podpoře hnutí ANO jako většího koaličního partnera. ČSSD proto některé části zkusí prosadit jako poslanecké pozměňovací návrhy.

Pod tím prvním je podepsaný předseda ČSSD Jan Hamáček, který navrhuje bonus k důchodu ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Podobný návrh předkládá i Pavla Golasowská z KDU-ČSL.

Bonus má snížit propast mezi důchody mužů a žen. „Vyplácený průměrný starobní důchod muže činil v květnu 17 080 Kč, zatímco průměrný starobní důchod ženy činí 14 873 Kč. Tento stav, i když jeho příčiny vznikly a existují mimo základní důchodové pojištění, lze považovat za obtížně společensky obhajitelný a dlouhodobě udržitelný, neboť okamžité náklady na financování základních životních potřeb jsou u žen i mužů v zásadě stejné,“ píše se ve zdůvodnění návrhu.

Jak by měl bonus fungovat? Pětistovku za každé vychovávané dítě by mohl uplatňovat jen jeden z páru, v drtivé většině by to byly ženy. Příspěvek by se každý rok valorizoval. Kdyby tedy důchody v roce 2023 stouply o tři procenta, zvýšil by se bonus na 515 korun.

Za rizikovou práci dřív do důchodu

Roman Onderka z ČSSD navrhuje pravidla pro dřívější odchod do důchodu pro lidi s rizikovým zaměstnáním. Rizikovou se rozumí taková práce, která je podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví zařazena do třetí nebo čtvrté kategorie. Jde například o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře.

Návrh počítá s tím, že by se těmto lidem důchodový věk snižoval o jeden měsíc za každých 184 odpracovaných směn. Za jednu směnu v rizikovém zaměstnání se považuje osm hodin výkonu rizikové práce. Pro lepší představu: za 10 let náročné profese klesne věk odchodu do penze o jeden rok.

Předčasné důchody by lidem z rizikových skupin měly zaplatit zaměstnavatelé. Za rizikové zaměstnance mají podle návrhu odvádět vyšší sociální pojištění (o pět procentních bodů, dohromady tedy 29,8 %).

Kratší doba pojištění

Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská navrhuje zkrátit takzvanou pojistnou dobu z 35 na 25 let. Jde o dobu, po kterou člověk musel pracovat, podnikat nebo třeba vychovávat děti, aby měl nárok na důchod.

„Hranice 35 let patří k nejvyšším v rámci států EU i nečlenských zemí – například Španělsko má 15 let, Slovensko 15 let, Polsko 25 let pro muže, 20 let pro ženy, Německo má 5 let, Portugalsko 15 let a tak dále. Současná minimální doba důchodového pojištění v ČR zakládá nerovný přístup k ocenění občanů, kteří dlouhodobě přispívají do důchodového systému, avšak nedosáhnou zákonem požadované minimální hranice pro vznik nároku na starobní důchod,“ vysvětluje svůj návrh.

Víc dětí, delší důchod

Golasowská navrhuje také návrat k odstupňování důchodového věku žen podle počtu vychovaných dětí. Tento systém sice zatím v Česku stále funguje, postupně se však důchodový věk mužů a žen narovnává a po roce 2030 mají všichni chodit do důchodu v 65 letech – a bude jedno, zda jde o ženu, která neměla děti, nebo o ženu, která má třeba tři.

Golasowské se takové srovnání podmínek nelíbí. „Současný důchodový systém v ČR je vůči ženám, které věnovaly řadu let svého aktivního života výchově dětí, velmi nespravedlivý. Považujeme za nanejvýš potřebné, aby stát ocenil ženy za výchovu dětí, které se samy později stanou účastníky důchodového systému a budou přispívat na důchody svých rodičů či prarodičů,“ říká.

Vyšší bonus za práci v důchodu

Pirátský poslanec Tomáš Martínek chce víc odměňovat lidi, kteří i v důchodovém věku budou dál aktivní. Konkrétně navrhuje zvýšit procenta výpočtového základu pro pracující důchodce takto:

u pracujících majících nárok na starobní důchod a nepobírajících důchod z 1,5 % na 1,6 % výpočtového základu,

u pracujících pobírajících polovinu starobního důchodu z 1,5 % na 1,6 % výpočtového základu,

u pracujících pobírajících celkovou částku starobního důchodu z 0,4 % na 0,6 % výpočtového základu.

Martínek říká, že jde spíše o symbolické navýšení. Ukažme si ho na konkrétních příkladech:

Pracující důchodce se mzdou 25 000 korun měsíčně, který se rozhodne pracovat i po odchodu do penze, by nově získal 107 korun měsíčně navíc, tedy o 36 korun víc než podle dosavadních pravidel.

Pokud by se takový člověk rozhodně odchod do penze odložit, dostal by pak (po odchodu do penze) za každý odpracovaný rok 1142 korun, tedy o 71 korun víc než doteď. Kdyby tedy pracoval 40 let, bude mít důchod o 2840 korun vyšší.

Delší péče o dítě bez sankce

Výraznější dopad by měla další změna, kterou Martínek navrhuje společně s pirátskou kolegyní Olgou Richterovou. Chtějí prodloužit možnost uplatnění takzvané vyloučené doby pro rodiče pečující o dítě do sedmi let věku. Dnes je tato doba o tři roky kratší.

„Možnost vyloučení období péče o dítě do věku sedmi let bude mít jeden z rodičů. Rodič tak bude mít možnost pracovat na částečný úvazek po delší dobu a pečovat o dítě, aniž by to negativně ovlivnilo výši důchodu při výpočtu procentní výměry. V současnosti se příjmy rodičů pečujících o dítě po jeho čtvrtém roku života započítávají do jejich průměrného celoživotního příjmu, což se pak negativně projeví ve výši důchodu pečujících,“ vysvětlují Martínek s Richterovou.

Příplatek po 25 letech

Jan Bauer z ODS chce změnit pravidla pro zákonem stanovený příplatek ve výši 1000 Kč měsíčně k důchodům. Ten dnes dostávají penzisté po překročení věkové hranice 85 let. Podle Bauera by bylo spravedlivější, kdyby se tento bonus vyplácel po 25 letech v důchodu.

Dostupnější vdovské důchody

Pavla Golasowská (KDU-ČSL) připravila několik návrhů, které především mají zvýhodnit pozůstalé. Například zvýšení vdovského nebo vdoveckého důchodu tím, že by procentní výměra vzrostla z 50 % původní procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu na 60 %.

Chce také prodloužit dobu, po kterou pobírají pozůstalostní důchod ti, kdo nesplňují podmínky pro jeho neomezené čerpání, a to ze současného jednoho roku na dva. Dále navrhuje jednoletou ochrannou lhůtu pro vdovy a vdovce. Ta by fungovala tak, že by nárok na pozůstalostní důchod vznikal vdovám a vdovcům i v situaci, kdy zesnulému chyběl jeden rok a méně ke splnění potřebné doby pojištění.

A výraznou změnu Golasowská navrhuje i pro ty, kdo zároveň pobírají invalidní a vdovský nebo vdovecký důchod. Při tomto souběhu chce lidem vyplácet invalidní a vdovský nebo vdovecký důchod v plné výši. „Kumulace obou sociálních situací de facto znemožňuje, aby se o sebe dokázali vdovy nebo vdovci postarat bez výrazného sociálního přispění státu,“ zdůvodňuje poslankyně. Dnes při souběhu jakýchkoli důchodů platí, že se vyplácí základní výměra (letos 3550 korun) jen u jednoho z důchodů a u ostatních se vyplácí jen procentní výměra.

Náprava škod po komunistech

Několik pozměňovacích návrhů se snaží napravit některé nespravedlnosti, které zůstaly po komunistického režimu. Lidovecký předseda Marian Jurečka upozorňuje, že někteří političtí vězni komunistického režimu nesplňují ve srovnání se svými vrstevníky podmínky pro vznik nároku na starobní důchod.

„Je tomu tak z důvodu, že se jim doba věznění nezapočítává do doby pojištění. Tato nespravedlnost se týká řádově desítek osob. Jak to napravit? Doba věznění, za kterou byli političtí vězni soudně rehabilitováni, by se započítávala jako takzvaná náhradní doba pojištění, a to ze 100 %,“ vysvětluje Jurečka.

Pirát Jakub Michálek prosazuje kompenzace pro bývalé středoškolské studenty za neoprávněné vyloučení ze studia za minulého režimu. Podle něj jde asi o 20 až 30 lidí, kterým by se nově do doby pojištění počítaly i roky, kdy měli chodit na střední školu, ale z politických důvodů z ní byli vyhozeni. Zatímco na vysokoškoláky už zákony myslí, na středoškoláky zatím ne. Jako příklad uvádí Michálek třeba Karla Brabce, narozeného v roce 1937, který byl v roce 1957 vyloučen z průmyslové školy strojnické v Brně, protože neposkytoval záruky za správný poměr k lidově demokratickému zřízení naší republiky.

Michálek také navrhuje odškodnění za šikanózní ochranný dohled za minulého režimu. „Ten patřil mezi represivní nástroje minulého režimu a sloužil k šikaně a omezování jeho odpůrců. Považujeme za vhodné a nutné odškodnit osoby, které byly tomuto nástroji podrobeny, a jejich pozůstalé,“ vysvětluje poslanec.

Navrhuje příplatek k starobnímu či invalidnímu důchodu pronásledovaných osob ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc uloženého ochranného dohledu. Odškodnění případně navrhuje i pro pozůstalé těchto osob. Jako příklad uvádí Pavla Wonku, který se narodil v roce 1953 a zemřel v 35 letech v roce 1988 v královéhradecké věznici, kde byl ve vazbě za to, že nedodržel podmínky ochranného dohledu.

Trest pro vrcholné komunisty

Jurečka také navrhuje snížit důchody „pohlavárům a přisluhovačům“ komunistického režimu. Lidem, kteří za minulého režimu působili například ve vládě, jako poslanci, v ústředním výboru Komunistické strany Československa, ve zpravodajských službách, nebo třeba jako vedoucí pracovníci u pohraniční stráže by se tato doba nezapočítávala do důchodu jako doba pojištění.

Návrh zmocňuje Ústav pro studium totalitních režimů k vedení rejstříku osob, které pro komunistický režim vykonávaly službu na vymezených pracovních a služebních pozicích a funkcích. Na zákaldě tohoto seznamu by pak Česká správa sociálního zabezpečení přepočítávala důchody. Dotčení lidé by proti nově vyměřenému důchodu mohli podat námitky.

Michálek podal podobný návrh. Chce, aby sněmovna přijala usnesení, podle něhož považuje za nemorální situaci, kdy bývalí představitelé zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného komunistického režimu v Československu v období od roku 1948 do roku 1989 nadále požívají nezasloužené výhody, například v podobě vyššího důchodu v porovnání s oběťmi komunistického režimu, které byly tímto režimem perzekuovány a v důsledku nižších příjmů pobírají nižší důchody. Sněmovna má vyzvat vládu, aby do konce září 2021 připravila návrhy právních předpisů, které by zajistily narovnání této nemorální situace.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.