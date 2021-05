Zvýšení důchodů má zelenou. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody porostou opět víc, než by ze zákona měly. Vláda od začátku příštího roku zvýší každému důchodci jeho penzi o 300 korun měsíčně. Kabinet dnes definitivně odsouhlasil dohodu z minulého týdne, návrh novely zákona o důchodovém pojištění teď míří k poslancům.

Mimořádné zvýšení o pevnou částku má více pomoci lidem s nižšími důchody. Kdyby se zvyšovalo navíc třeba o tři procenta, dostal by například člověk s důchodem 10 tisíc přídavek 300 korun, a důchodce s penzí 20 tisíc navíc 600 korun. Místo zásluhovosti tak vláda dála přednost solidaritě.

Státní rozpočet to vyjde zhruba na 11 miliard korun ročně. „Kde na to vezmeme? Dotáhneme digitální daň,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Mimořádné zvýšení se tedy připočte k zákonné valorizaci, která má podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí v příštím roce zvýšit důchody v průměru o 2,9 procenta, což u průměrného důchodu, který je přes 15 300 korun, dělá navíc 450 korun. Celkově tak důchody průměrně vzrostou o zhruba 750 korun měsíčně.

„Letos jsem navyšování předložila dříve, než známe finální podobu zákonné valorizace. Už teď je totiž jasné, že ekonomiku výrazně ovlivnila koronakrize, a valorizace bude nízká. Vše se zdražuje a já nechci, aby senioři nedostali, co si zaslouží, jen proto, že se jim nestihlo přidat,“ vysvětluje Maláčová. Valoritzace ale už se zdražováním počítá sama o sobě, když se skládá kromě jiného z inflace a zohledňuje se dokonce i speciální spotřebitelský koš pro důchodce.

Čim vyšší valorizace je, tím je kromě jiného lákavější pro dřívější odchod do důchodu pro lidi, kteří se na přelomu let 2021 a 2022 budou blížit k důchodovému věku. Mimořádných 300 korun měsíčně navíc totiž dostanou jen lidé, kteří už důchod budou pobírat, nových důchodů přiznaných po začátku roku 2022 se mimořádný příspěvek netýká. Ve zvýšených důchodech přitom zůstane navždy. Obecně platí, že kdo má důchodový věk těsně po startu nového roku, tomu se vyplatí žádat o předčasný důchod na konci roku předchozího. Mimořádná valorizace to ještě zvýrazní.

Automatická valorizace vychází ze vzorečku v zákoně: důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. U inflace se od roku 2017 počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Použije se přitom vždycky ten typ inflace, který je vyšší. Pro rok 2021 to byla poprvé „důchodcovská“ inflace.

Vláda naopak nepočítá s jednorázovým příspěvkem, který Maláčová loni nazvala rouškovné. „Loni to mělo jasné ekonomické důvody, tentokrát toto ve hře není,“ řekla minulý týden ministryně financí Alena Schillerová agentuře ČTK. Opozice i ekonomové loni vládu kritizovali, že příspěvkem uplácí voliče před krajskými volbami. Z reálných čísel totiž nevyplývá, že by koronavirová epidemie připravila důchodce o příjmy výrazněji než jiné skupiny obyvatel, typicky drobné podnikatele, některé zaměstnance nebo rodiče-samoživitele.

Experti vládu za mimořádné zvyšování kritizují i letos. Kromě jiného jí vzkazují, že se dají peníze pro penzisty utratit lépe. „Pokud by se peníze měly investovat systémově a s dlouhodobějším dopadem, pak se nabízí po letech plošného růstu důchodů například výrazná bonifikace za odklad odchodu z pracovního trhu po dosažení důchodového věku,“ říká například David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz a Českého rozhlasu Plus.

Jednorázový příspěvek 5000 korun dostali důchodci loni v prosinci, na začátku letošního roku pak průměrný důchod stoupl díky zákonné valorizaci o 839 korun na 15 336 korun.

Víc než podle zákonného vzorečku valorizace rostly důchody už v předchozích letech. Průměrný důchod v lednu 2020 stoupl o zhruba 900 korun. Většinu dělala zákonná valorizace, dalších 151 korun k průměrnému důchodu dosypalo mimořádná zvýšení navržené vládou a podpořené i opozicí.

Ještě o rok dřív prosadila vláda změnu důchodů, která je zvyšuje natrvalo. Od roku 2018 totiž základní výměra, kterou dostává každý penzista stejně velkou, vzrostla z předchozích devíti na současných deset procent. Oproti předcházejícím rokům je tak každý důchod v Česku nyní automaticky vyšší o víc jak 300 korun měsíčně.

To všechno vládě pomohlo ke splnění slibu, že průměrný starobní důchod do konce současného volebního období přesáhne 15 tisíc korun. S průměrným důchodem to přitom není jako s průměrnou mzdou. Zatímco na ni nedosahují dvě třetiny zaměstnanců, důchody jsou mnohem více rovnostářské a jejich střední hodnota (takzvaný medián) je velmi blízko u průměru, jde o několik málo sto korun. Například v roce 2019 byl medián jen o 111 korun pod průměrným důchodem.

Rychlé zvyšování důchodů dál zhoršuje výhled penzijního systému. Ten byl od roku 2010 v mírném plusu jen ve dvou letech, jenom za loňský rok skončil v minusu 40,6 miliardy korun. Schodky měly přitom do budoucna s rostoucím počtem důchodců a naopak ubývajícím počtem lidí v produktivním věku výrazně narůstat do řádů stovek miliard. Vláda mimořádným zvyšováním důchodů tento výhled dál zhoršuje. Zjednodušeně řečeno: pokud budeme chtít do budoucna zachovat stávající úroveň důchodů, bude to pro státní rozpočte mnohem dražší, než nyní. To přitom nebude jediná výzva spojená se stárnutím populace. Více důchodců kromě jiného sebou ponese výrazně vyšší náklady na zdravotnictví nebo péči.

Zastánci výraznějšího zvyšování ve shodě s Maláčovou naopak upozorňují na to, že důchody v posledních letech v Česku rostly výrazně pomaleji než mzdy, čímž se prohlubuje rozdíl v příjmech domácností lidí v produktivním věku a v příjmech důchodců. OECD ve své zprávě o důchodové reformě v Česku spočítala, že od roku 1996 do roku 2018 mzdy v Česku vzrostly o víc než 200 %, zatímco vyplácené důchody byly valorizovány o 150 %.

Od začátku příštího roku se změní také pravidla pro vypořádávání valorizace na začátku roku. Důchodci tak dostanou vždy v lednu k důchodu ještě doplatek valorizace za dobu od 1. ledna do termínu první výplaty důchodu v novém roce.

