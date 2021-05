Důchod podle mladých: v 60 letech a aspoň 20 tisíc

Alespoň 20 tisíc korun v současné hodnotě. To je příjem, který by v důchodu chtělo dostávat 62 procent lidí, kteří jsou nyní ve věku 18 až 35 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Air Bank na reprezentativním vzorku 980 respondentů.

Dnešní mladí lidé by si v důchodu přáli v průměru pobírat 22 tisíc korun měsíčně. Ženám by stačilo 20 tisíc, mužům by vyhovovalo 24 tisíc. Zároveň ale počítají s tím, že při odchodu do důchodu se jejich pravidelný příjem značně sníží a že jejich vysněný důchod je pravděpodobně vyšší, než bude ten státem vyplácený.

Průměrný důchod dnes dosahuje přes 15 tisíc korun, což je asi 40 procent průměrné hrubé mzdy. Experti varují, že tento poměr bude v dalších desetiletích výrazně klesat. Výrazně totiž stoupne počet důchodců a naopak klesne počet lidí v produktivním věku, kteří do průběžného státního systému přispívají.

Jen jedna čtvrtina mladých se plánuje spoléhat pouze na státní důchod. Ostatní využívají či plánují využívat různé finanční produkty a investice, aby si zajistili lepší důchod. U mužů jsou na prvním místě investice do nemovitostí a na druhém doplňkové penzijní spoření, ženy by se spořicím produktům věnovaly jako prvním a investice do nemovitostí jsou pro ně až druhé nejzajímavější.

V současnosti má většina respondentů založený pouze spořicí účet a k ostatním krokům se teprve chystá. Více jak polovina (56 %) lidí by si přála zainvestovat do nemovitosti a výnos z ní pobírat v důchodu, doplňkové penzijní spoření má v úmyslu si v budoucnu založit více než třetina mladých.

Podle dnes zveřejněných dat mělo spoření na důchod se státním příspěvkem na konci prvního čtvrtletí roku 2021 založeno celkem 4 420 221 lidí, oproti konci roku 2020 to byl přírůstek o necelých pět tisíc.

Polovina (51 %) mladých Čechů si myslí, že je nutné se na své finanční zabezpečení v důchodu začít připravovat už ve chvíli, kdy nastoupí do prvního zaměstnání. Čtvrtina (24 %) pokládá za vhodný termín dosažení 30. narozenin a 15 % dotázaných říká, že by se touto otázkou měl člověk zaobírat ve chvíli, kdy se mu narodí první dítě.

Přestože se délka života prodlužuje, většině oslovených lidí by vyhovovalo přestat pracovat už při dosažení 60 let věku. To je pod hranicí současného důchodového věku, který navíc dál poroste. „Znamená to pro ně nejen odchod do předčasného důchodu, a tedy i nižší starobní důchod, ale zároveň nutnost zajistit si příjem na velmi dlouhou penzi,“ říká Petr Šmíd, vedoucí oddělení výzkumu Air Bank.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.