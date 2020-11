Předčasný důchod láká stále víc lidí. Může se vyplatit

Předčasný starobní důchod loni pobíralo v Česku 643 tisíc lidí. Je to skoro 27 procent ze všech starobních důchodců. Vyplývá to z nové publikace o sociálním zabezpečení za rok 2019, kterou vydal Český statistický úřad (ČSÚ).

„Podíl předčasných starobních důchodů u nás každoročně narůstá. Ještě před deseti lety představovaly pouze 19 procent ze všech starobních důchodů,“ říká Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Při odchodu do předčasného důchodu, tedy za předpokladu splnění povinné doby pojištění, ale nedosažení důchodového věku, dochází k trvalému krácení procentní výměry důchodu.

„Měsíční výše předčasného starobního důchodu dosahovala v prosinci 2019 v průměru 12 261 korun, tedy o více než dva tisíce korun méně než průměrná výše řádného starobního důchodu,“ upozorňuje Pištorová.

I tak se ale některým lidem může předčasný důchod vyplatit. Zpráva ministerstva práce o důchodovém pojištění za rok 2014 (konkrétně v části od strany 43) říká, že téměř polovině lidí se předčasný důchod vyplatí. A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dříve, i když zkrácený, a celkově z něj tak vyberou do smrti více, než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu. Jít do předčasné penze je podle této studie výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání.

Nejnižší zastoupení předčasných starobních důchodů bylo loni v Praze (14 %), podprůměrné bylo také ve Středočeském a Jihomoravském kraji (23 %, respektive 25 %). Naopak maximální podíl předčasných starobních důchodů byl v kraji Vysočina (34 %), více než 30% podíl byl potom v Pardubickém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Stejně tak jako mezi příjemci všech starobních důchodů je i mezi příjemci předčasných starobních důchodů více žen než mužů, což je dáno obecně vyšším počtem žen v seniorské populaci. Relativní zastoupení mužů, kteří pobírají předčasný starobní důchod, je ale vyšší.

„Z mužů pobírajících starobní důchod jich má ten předčasný 29 %, oproti ženám, kterých je mezi starobními důchodkyněmi 25 %“, říká Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Jak na něj? Tady jsou podrobnosti: