Nová čísla o důchodech: Tři lidé berou přes 80 tisíc měsíčně

Češi se dožívají vyššího věku, populace stárne a počet penzistů stoupá. Roste i výše průměrného důchodu – jenom výdaje na ty starobní tvoří čtvrtinu státního rozpočtu, přesto mzdy rostly v posledních letech rychleji. Současně ale celkové množství peněz vyplacených na důchody roste rychleji než celkové výdaje státu.

To všechno můžeme vyčíst z důchodové ročenky za rok 2018, kterou teď vydala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Prošli jsme ji a vybrali to nejzajímavější.

Důchody rostou pomaleji než mzdy

Mezi roky 1998 a 2018 vzrostl průměrný důchod na 2,2násobek. Zvýšil se tak méně než průměrná mzda, která za tu dobu stoupla na 2,7násobek hodnoty roku 1998 – z tehdejších 11 801 na loňských 31 885 korun měsíčně.

Průměrná výše všech vyplácených starobních důchodů loni dosáhla 12 418 korun za měsíc. U nových důchodů, které ČSSZ začala vyplácet až v roce 2018, je průměr vyšší – 13 574 korun. Čerství penzisté tedy mají vyšší důchody než jejich starší kolegové, protože těží z růstu průměrných mezd v posledních letech.

Výrazně vyšší důchody mají i nadále muži – loni v průměru o 2402 korun měsíčně víc než ženy.

Rovnostářské důchody

Zatímco na průměrnou mzdu nedosahují dvě třetiny zaměstnanců, u důchodů je střední hodnota (takzvaný medián) velmi blízko u průměru: Průměrný starobní důchod dosáhl v minulém roce 12 418 korun, medián byl jenom o 129 korun nižší.

Medián představuje prostřední hodnotu, pokud bychom je všechny seřadily vedle sebe od nejnižší do nejvyšší – na rozdíl od průměru tedy není tolik zkreslen extrémně vysokými (nebo nízkými) hodnotami.

Jde o potvrzení toho, že český důchodový systém je výrazně solidární, pokud jde o výši příjmů. Zatímco desetina lidí s nejnižšími penzemi loni dostávala méně než 9204 korun měsíčně, jenom deset procent seniorů naopak dosáhlo na penzi vyšší než 15 718 korun.

Dva statisícové důchody?

V předchozích letech Česká správa sociálního zabezpečení uváděla, že dva lidé pobírají víc jak sto tisíc korun měsíčně. Letos píše, že tři lidé dostávají důchod nad hranici 80 tisíc korun. Kromě toho ke konci loňského roku vyplácela 45 důchodů v pásmu od 50 000 do 79 999 korun měsíčně.

O koho konkrétně jde, samozřejmě úřad neupřesňuje. O lidech s takhle vysokými důchody můžeme obecně říct, že předtím měli vysoce nadstandardní příjmy a důchod jim byl přiznán před rokem 2015. Pak se totiž změnila pravidla výpočtu a maximální výše nově přiznaných důchodů se od té doby pohybuje kolem 30 tisíc korun.

K extrémní výši důchodu se tito penzisté s největší pravděpodobností postupně „dopracovali“. Penze totiž roste nejenom o každoroční valorizaci, ale roli hraje také to, když lidé v důchodovém věku dál pracují.

Jestliže odmítnou brát důchod, přestože už na něj mají věk, a místo něho dál pracují, stoupne jim za každých 90 dnů výdělečné činnosti procentní výměra penze o 1,5 procenta. Pokud člověk pracuje, ale současně už bere důchod, sice se mu také zvýší, ale jenom mírně – o 0,4 procenta za 360 dní.

Jak Česko stárne

Ročenka ilustruje také největší budoucí problém důchodového systému: stárnutí populace. Zatímco v roce 2018 (tmavě zelené linky) byla v Česku nejpočetněji zastoupena věková skupina mezi 35. a 49. rokem života, v roce 2030 (světle zelené) to mají být lidé od 50 do 59 let.

Stromový graf ukazuje trend, který nás v následujících desítkách let nemine. Ubývá dětí a mladších ročníků a naopak přibývá seniorů, kteří se budou dožívat stále vyššího věku.

Mužům pobírajícím starobní důchod bylo na konci roku 2018 v průměru 72 let, ženám 71 let. Nový starobní důchod Češi loni začali čerpat v průměru v 62 letech (u mužů to bylo 63 a u žen 60 let).

V důchodu už 24 let

Přestože věk pro odchod do důchodu každý rok o několik měsíců roste, průměrná doba, kterou v něm Češi tráví, se pořád prodlužuje.

Utáhne to, ale... Jestli se v systému nic nezmění, stát to sice „utáhne“, ale poměr důchodů ke mzdám výrazně klesne. Jenže když budeme jenom zvyšovat důchody, aby se dosavadní poměr nezměnil, bude to problém pro státní pokladnu, ukazuje nová studie. Na důchody bude, spočítali experti. Spadnete ale na čtvrtinu mzdy

Můžou za to obecně lepší podmínky pro život (od zdravotnictví přes životní prostředí až po stravu), díky nimž se zvyšuje doba dožití.

V roce 2018 dosáhla průměrná délka starobního důchodu 24,28 roku. Výrazně se ale liší podle pohlaví: Zatímco muži v důchodu stráví průměrně něco přes 19 let, u žen je to 28 let.

Ženy totiž stále ještě chodí do důchodu dřív (narovná se to až kolem roku 2030, kdy se důchodový věk má sjednotit na 65 letech) a také se dožívají vyššího věku (v průměru to loni u žen bylo 83,6 roku, u mužů 79,7 roku).

Jenom od roku 2010 se průměrná doba strávená v důchodu prodloužila skoro o rok a půl. A od roku 1970 se dokonce víc jak zdvojnásobila – tehdy dosahovala jenom 11 let.

Čtvrtina výdajů státu jde na penze

V roce 2018 šlo na starobní důchody 351 miliard korun, což je 2,5násobek výdajů v roce 2001. Výdaje na důchody tak rostly rychleji než celkové výdaje státního rozpočtu, které za stejnou dobu stouply „jenom“ na dvojnásobek stavu z roku 2001.

Lépe než v miliardách si to možná představíme jako podíl ze všech výdajů českého státu (1,4 bilionu korun). Na starobní důchody jich šla v roce 2018 celá čtvrtina.

Podrobnější pohled ukazuje, že na invalidní důchody směřovalo 40 miliard korun, na vdovské důchody 21,2 miliardy a na důchody pro vdovce 2,7 miliardy.

O třetinu víc penzistů než v roce 1998

Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2018 vyplácela 2,41 milionu starobních důchodů, z toho zhruba 39 procent pobírali muži a 61 procent ženy. Celkový počet starobních důchodců za posledních dvacet let vyrostl o 30 procent.

Předčasné důchody se loni podílely na celkovém počtu starobních důchodů čtvrtinou – bylo jich 623 tisíc. Každý čtvrtý důchodce v Česku tak odešel do penze předčasně.