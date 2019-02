Důchodová komise č. 174. Dočkáme se někdy reformy penzí?

Je to takový rituál. Nejdřív se řekne, že když nic nepodnikneme, v příští nebo přespříští generaci se zhroutí důchodový systém, jeho reforma je tedy priorita. Pak se sestaví odborná komise, která generuje nápady. A tím to většinou končí, změna se udělá maximálně kosmetická. Když náhodou projde nějaká větší, příští vláda ji vrátí a sestaví si novou komisi… Bude to tentokrát jinak?

Sláva, hurá, důchodová komise je na světě. Vláda ji slibovala už v programovém prohlášení loni v červnu. Po sedmi měsících jsme se dočkali a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila Komisi pro spravedlivé důchody, které bude předsedat rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Ta se dlouhodobě věnuje především daňové problematice. „Důchodová komise se bude zaměřovat na nespravedlnosti v nynějším systému, což je téma velmi obdobné tomu, čím jsem se dosud zabývala v daňové oblasti zejména na unijní úrovni,“ vysvětluje Nerudová.

43 míst k sezení, 14 k stání

Úvodní zasedání nové důchodové komise bude 22. února. Podle ministryně práce a sociálních věcí Maláčové, pod jejíž rezort komise spadá, se budou v nejbližších měsících projednávat tři hlavní témata – nerovnost důchodů mužů a žen, dřívější odchod do penze u fyzicky náročných profesí a problematika příjmů důchodového systému.

Komise pro spravedlivé důchody má 43 členů – zástupce všech poslaneckých a senátorských klubů, sociálních partnerů, zájmových organizací a akademické obce – a 14 náhradníků. Už předchozí důchodová komise, vedená sociologem Martinem Potůčkem (je i v novém týmu), se za těžko kočírovatelný počet členů dočkala kritiky. Například ekonom Vladimír Bezděk – sám předseda dvou někdejších důchodových komisí – o Potůčkově komisi mluvil jako o autobusu plném lidí, kteří se jen těžko na něčem dohodnou.

„Vzhledem k vysokému počtu členů, široké škále organizací a zájmů, které členové reprezentují, ale také s ohledem na rozdílnou míru jejich znalostí o tom, v jakém stavu náš důchodový systém vlastně je, jaký byl jeho vývoj a jak to funguje jinde ve světě, se obávám, že role komise bude spíš vnitřně osvětová, než že by se tam narodil nějaký konsenzus,“ řekl Bezděk v rozhovoru pro Peníze.cz.

Tým a sólista?

Mytickou širokou shodu napříč politickými stranami se při reformování důchodového systému bude snažit najít i ministryně Maláčová. „Na základě zkušeností z několika předchozích dekád bude pro činnost naší komise klíčová snaha najít politický konsenzus. Musíme hledat řešení, která budou schůdná i politicky. Předešlé komise předkládaly spoustu návrhů, ale problém byl v jejich převedení do politické praxe. Osobně se zasadím o to, aby to tentokrát bylo jiné,“ prohlásila na tiskové konferenci.

Na nedostatečnou podporu politiků a jejich neochotu říct si, jakým směrem vlastně důchodový systém měnit, si stěžoval šéf minulé komise Martin Potůček: „K široké politické podpoře bohužel nedošlo. Paradoxně se na práci naší komise některé opoziční strany podílely a spolupracovaly s ní více než koaliční hnutí ANO, které se paralelně a nezávisle na nás pokoušelo – byť bez úspěchu – formulovat své vlastní návrhy.“ V tehdejší koalici přitom byly rozhodujícími silami ANO a ČSSD, tedy tytéž strany, které tvoří vládu dnes.

Dosáhnout kýženého politického konsenzu nebude zřejmě jednoduché ani tentokrát. Jen pár dnů po představení Komise pro spravedlivé důchody se v rozhovoru pro Lidové noviny rozpovídal o reformě penzí premiér Andrej Babiš: „Teď jsem dostal od Jiřího Rusnoka návrh důchodové reformy, která už byla na stole v roce 2004. Stojí na tom, že lidi se nemohou spoléhat jenom na stát. Příjem ve stáří by měl plynout ze společného vkladu zaměstnavatele, zaměstnance a státu. Každý by měl spořit a zavést si individuální účet.“ Nyní bude zajímavé sledovat, jestli bude Babiš prosazovat své představy o úpravách penzijního systému přes zástupce hnutí ANO v aktuální komisi, nebo půjde mediálně vděčnější cestou a pokusí se předložit reformu sám bez spolupráce s odborným týmem Danuše Nerudové.

Zrovnoprávnění důchodkyň

Při představení komise bylo patrné, že pro ministryni Janu Maláčovou i předsedkyni komise Danuši Nerudovou jsou klíčovým tématem nízké důchody žen. „Máme tu markantní rozdíl mezi starobními důchody obou pohlaví. Ačkoli v důchodovém systému explicitně nenajdete žádné diskriminační ustanovení, ukazuje se, že implicitně systém nevede k rovnosti a rovnost je základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje. Chceme-li trvale udržitelný systém, musí produkovat rovné důchody pro muže a ženy,“ upozornila Nerudová.

Někteří kritici ale nesouhlasí s tím, aby důchodová reforma řešila primárně přerozdělování peněz určených na penze. „Pokud taková nespravedlivá rozdílnost existuje, musí být napravena už v zárodku, tedy během ekonomicky aktivní fáze života. Pokoušet se napravit ji úpravou důchodového systému jen vytvoří další nespravedlnost. Smyslem důchodové reformy má být předně to, aby prostředků na penze bylo víc. Komise by se neměla snažit zvětšit makovou část koláče na úkor části tvarohové nebo naopak, ale dosáhnout toho, aby se zvětšil koláč jako takový,“ soudí ekonom Lukáš Kovanda.

Do hry by se každopádně mohl vrátit dřívější návrh na úpravu penzijního systému s cílem srovnat rozdíl mezi penzemi manželů, z nichž jeden pracuje a druhý na určitou dobu obětuje kariéru rodině a výchově dětí. Manželé by mohli mít jeden sdílený vyměřovací základ a pozdější starobní penze by se za dobu společného soužití mezi oba partnery rozpůlila. Tuto možnost konzultovala i minulá důchodová komise. Analýza Ministerstva práce a sociálních věcí ale nakonec návrh vyhodnotila jako příliš komplikovaný.

Další možností, o které se v souvislosti s novou důchodovou komisí hovoří, je navýšení zásluhové části starobní penze za každé vychované dítě. Kompenzovat by se tím měly investice rodiny do budoucí generace plátců daní a pojistného. Ve vzorci pro výpočet důchodu by se tak kalkulovalo s počtem dětí. Jak by se k takovému kroku postavila vláda, je nejisté. V minulém roce totiž ve Sněmovně neuspěli lidovci s návrhem na zvýšení přiznaných důchodů ženám o 500 korun za každé vychované dítě.

Jiný z návrhů, který by měl rodiny motivovat k vyšší porodnosti a odměnit je za výchovu dalších přispěvatelů do systému, zase počítá s tím, že by se výše sociálního pojištění odvozovala podle toho, kolik člověk aktuálně vychovává dětí. Rodinnému rozpočtu by se za každé vyživované dítě ulevilo snížením pojistného. Vyměřovací základ pro starobní důchod by ale zůstal v plné výši, takže by se nižší odvody neprojevily snížením penze. Tento návrh před lety dokonce schválila vláda Bohuslava Sobotky, ale na jeho projednávání ve Sněmovně se už nedostalo.

První konkrétní návrhy na reformu penzijního systému by mohla důchodová komise představit už v následujících měsících. Pak bude na řadě ministryně Maláčová se zajišťováním potřebné politické shody, bez které je práce sebelepší komise zbytečná. Uvidíme, zda nepůjde jen o další pokračování série Mission Impossible.