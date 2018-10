Nesouhlasím s výší důchodu. Jak se odvolat

Zdá se vám, že máte nízký důchod? Je možné, že úředníci ve výpočtu chybovali. Poradíme, co s tím.

Co musíte splnit, aby vám vznikl nárok na starobní důchod, a jak se penze počítá, už od nás víte:

Shrnuli jsme pro vás také, co je třeba, abyste do důchodu mohli předčasně, a o kolik si kvůli tomu snížíte penzi:

Podrobně jsme vás provedli žádostí:

Možná jste tím vším prošli. Důchod vám přiklepli, ale nelíbí se vám jeho výše. Možnosti jsou dvě. Buď na větší penzi nemáte nárok a pak vám není pomoci. Nebo udělali úředníci chybu. V druhém případě se bude hodit dnešní článek.

Když nesouhlasíte s výší penze

Když požádáte o přiznání starobního důchodu, má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) devadesát dní na to, aby o vaší žádosti rozhodla. Rozhodnutí vám pošle písemně. Dočtete se v něm, jestli vám důchod přiznává, od jakého data a v jaké výši. Přílohou je osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, ze kterých se penze vypočetla. Když údaje z něj zadáte do naší kalkulačky, můžete si důchod vypočítat sami:

Pokud podmínky nároku na starobní důchod nesplňujete, pošle vám sociálka písemně zamítnutí žádosti, i s odůvodněním.

Když budete mít pocit nebo dokonce jistotu, že správa sociálního zabezpečení rozhodla o vašem důchodu špatně, měli byste se ozvat.

K chybě může dojít například proto, že správa sociálního zabezpečení neeviduje všechny doby vašeho zaměstnání, protože jí některý ze zaměstnavatelů nedodal kompletní podklady. Nebo proto, že jste při žádosti o důchod nenahlásili a nedoložili všechny náhradní doby pojištění. Ideální samozřejmě je si všechno zkontrolovat, ještě než jdete o důchod žádat. Co všechno prověřit a jak na to, podrobně radíme tady:

V odkazovaných článcích se dočtete o nejčastějších nedostatcích v evidenci sociálky i o tom, jak se dají řešit. Možné to samozřejmě je i dodatečně, poté, co správa sociálního zabezpečení o výši vaší penze rozhodne. Jen je to zbytečná práce navíc.

Podejte námitky

Proti rozhodnutí o důchodu můžete do třiceti dnů ode dne jeho doručení podat písemné námitky. Podávají se přímo České správě sociálního zabezpečení nebo okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle vašeho trvalého bydliště.

Sociálka má povinnost vaše námitky posoudit do třiceti dní ode dne, kdy je obdrží. V komplikovaných případech do šedesáti dnů. Když námitky směřují k posouzení vašeho zdravotního stavu, je lhůta ještě o šedesát dní delší, to se ale týká pouze invalidních důchodů. Jinak se může lhůta protáhnout také proto, že bude třeba prošetřit některé podstatné skutečnosti, jako jsou třeba nedoložené doby zaměstnání a podobně.

Námitky zamítnuty. Co teď

Správa sociálního zabezpečení vaše námitky zamítla? Ani pak nemusí být všechno ztracené. Do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu, příslušnému podle místa vašeho trvalého bydliště. Výhoda je, že soudní řízení o záležitostech důchodového pojištění je osvobozené od soudních poplatků – bez ohledu na to, zda ve sporu uspějete nebo ne.

Druhou možností je obrátit se na ombudsmanku. Úřad ombudsmana v těchto případech pomáhá, na rozdíl od soudu ale nemá pravomoc rozhodnutí správy sociálního zabezpečení zrušit. Pokud veřejný ochránce práv objeví v rozhodnutí sociálky (tedy v tom, jakým způsobem posoudila váš nárok na důchod nebo jak vypočetla jeho výši) chybu, do věci se vloží a správě sociálního zabezpečení doporučí, aby své rozhodnutí změnila.

Jde to i později

I když vám všechny výše zmiňované lhůty utečou, sociálka o výši vašeho důchodu rozhodne a začne vám ho vyplácet, pořád máte šanci na změnu. Na okresní správě sociálního zabezpečení můžete kdykoli podat žádost o zvýšení důchodu. Žádost samozřejmě bude třeba zdůvodnit a podepřít doklady, které váš nárok prokazují – například dodatečně prokázat některé doby zaměstnání. Česká správa sociálního zabezpečení o každé žádosti musí rozhodnout. A vy proti jejímu rozhodnutí vždy můžete podat námitky, jak vysvětlujeme na předešlých řádcích.

Dostanu peníze i zpětně?

Když prokážete, že dostáváte nižší důchod, než na jaký máte nárok, protože se vám nezapočetly všechny doby zaměstnání, máte právo na doplatek. A to až pět let nazpět.

Pokud dostáváte nižší důchod kvůli chybě úředníků sociálky (třeba se prostě spletli v počtech, i když od vás a vašich zaměstnavatelů měli kompletní podklady), můžete dostat doplatek i za delší období než pět let, nejvýš ale od roku 2006.

Jste v předčasném důchodu? Pozor

Jestli jste šli do předčasného důchodu a po dovršení řádného důchodového věku si chcete nechat penzi přepočítat a zvýšit, narazíte. Správa sociálního zabezpečení vaši žádost zamítne, a bude mít pravdu. Snížení penze z důvodu předčasného odchodu do důchodu je trvalé. Detailně to vysvětlujeme tady:

Jiná věc samozřejmě je, pokud vám úředníci při nástupu do předčasného důchodu penzi špatně spočítali nebo nezohlednili všechny vaše výdělky a doby pojištění.

Když chybí odpracované roky

Jestli vám k nároku na důchod scházejí doby důchodového pojištění, je tu možnost si je zpětně doplatit, i když jen v omezené míře. Všechno detailně vysvětlujeme tady:

A v nejkrajnějším případě, pokud jste se dostali do tíživé situace bez vlastního zavinění, existuje ještě jedna cesta. Pokud vám scházejí doby důchodového pojištění, nemáte kvůli tomu nárok na penzi a nemůžete si doby pojištění doplatit, poslední instancí je ministr práce a sociálních věcí. Ten totiž podle zákona může „odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech“.

V praxi tedy může ministr – dnes tedy ministryně – na základě vaší žádosti správě sociálního zabezpečení nařídit, aby vám chybějící dobu důchodového pojištění prominula. Záleží výhradně na uvážení ministra, jak zhodnotí vaši argumentaci a jestli vaší žádosti vyhoví. Jeho rozhodnutí už se úředně, soudně ani jinak nepřezkoumává, není proti němu odvolání, a to ani u ombudsmana.