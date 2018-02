Předčasný důchod 2018. O kolik sníží penzi?

Předčasný odchod do důchodu znamená trvalé krácení penze. Přesnou částku spočítá naše kalkulačka. Peníze.cz přináší přehled pravidel pro všechny zájemce o předčasný důchod.





Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Jednodušeji řečeno: odpracovat dostatečný počet roků. Podrobnosti včetně důchodových kalkulaček najdete v článku:

Kdo chce do penze pár let před dosažením důchodového věku, může požádat o předčasný důchod. I tady je ale potřeba účastnit se dostatečně dlouho důchodového pojištění a zároveň se vejít do věkového limitu:

kdo dosáhne řádného důchodového věku dřív než v 63 letech, může jít do předčasné penze o tři roky dřív

kdo dosáhne řádného důchodového věku v 63 a víc letech, může jít do předčasné penze o pět let dřív, nejdřív ale v 60 letech

Řádný důchodový věk si lehce spočítáte na naší kalkulačce.

Pětatřicet odpracovaných let

Pokud jde o druhou podmínku, letos musíte mít na kontě pětatřicet let účasti na důchodovém pojištění. Důchodové pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění. Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel, OSVČ si ho hradí samy. V praxi proto záleží, kolik let jste před nástupem do důchodu pracovali nebo podnikali.

Do limitu pětatřiceti roků se ale započítávají i náhradní doby pojištění – období, kdy jste se sociálního pojištění neúčastnili, ale jako by se stalo. Náhradní dobou pojištění se myslí například péče o dítě mladší čtyř let, zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu, po kterou jste pobírali podporu v nezaměstnanosti, nebo péče o blízké závislé na péči.

Předčasný důchod a přivýdělek Zatímco starobní důchodci si můžou přivydělávat bez omezení, pro předčasné důchodce platí přísnější pravidla – jejich zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. V předčasné penzi proto můžete pracovat pouze na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Měsíční výdělek z obou dohod přitom nesmí překročit určité hranice – 10 000 korun u DPP a 2500 korun u DPČ.

Předčasný důchod znamená trvale nižší penzi

Starobní důchod se vždycky počítá jako součet základní a procentní výměry. Zatímco základní výměra je pro všechny stejná – v roce 2018 dělá 2700 korun, procentní výměra se odvíjí od počtu odpracovaných let a průměrných výdělků za rozhodné období. Rozhodným obdobím jsou letos roky 1986 až 2017. Právě procentní výměra se předčasným důchodcům trvale krátí. Konkrétní částka závisí na tom, kolik měsíců či let vám schází do přiznání řádné starobní penze (respektive dosažení řádného důchodového věku.)

Platí, že procentní výměra se snižuje za každých (i započatých) 90 dní, které vám do řádného starobního důchodu zbývají, o:

0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 % výpočtového základu za období od 361. až 720. kalendářního dne

1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

V praxi vypadá krácení penze následovně:

Pan Bačkora si požádá o předčasný důchod 1080 dní (bezmála tři roky) před dosažením důchodového věku. 1080 dní dělá dohromady 12 devadesátidenních úseků.

Za prvních 360 dní se mu procentní výměra sníží o 3,6 % výpočtového základu (4 × 0,9)

Za 361. až 720. kalendářní den o 4,8 % výpočtového základu (4 × 1,2)

Za období od 721. kalendářního dne o 6 % výpočtového základu (4 × 1,5)

Celkem tedy sociálka pokrátí procentní výměru pana Bačkory o 14,4 procenta.

Než pan Bačkora požádal o předčasný důchod, odpracoval 40 let (získal 40 let účasti na důchodovém pojištění). Pracovníci sociálky proto budou počítat takto: procentní výměra důchodu dělá za každý rok pojištění 1,5 procenta výpočtového základu – 40 odpracovaných let krát 1,5 procenta se rovná 60 procent.

Výpočtový základ (průměr hrubých příjmů za rozhodné období snížený prostřednictvím redukčních hranic) pana Bačkory dělá 14 tisíc korun. Pokud by šel do řádné penze, vypočítala by sociálka procentní výměru jako 60 procent z 14 tisíc korun. Ale protože jde o penzi předčasnou, sníží sazbu procentní výměry o 14,4 procenta výpočtového základu – na 45,6 procenta. Procentní výměra důchodu pana Bačkory pak bude dělat 6384 korun (45,6 procenta z 14 000 Kč) a celkových důchod bude 9084 korun. Kdyby si pan Bačkora počkal na řádný důchod, dosáhne na částku 11 100 korun.

O kolik by se panu Bačkorovi snížila penze, pokud by šel do předčasné penze pouze o rok či dva dřív, si můžete prohlédnout v tabulce.

Odchod do předčasné penze Krácení procentní výměry Snížení procentní výměry o 90 dní 0,9 % 126 Kč o 180 dní 1,8 % 252 Kč o 360 dní 3,6 % 504 Kč o 720 dní 8,4 % 1176 Kč o 1080 dní 14,4 % 2016 Kč o 1440 dní 20,4 % 2856 Kč o 1800 dní 26,4 % 3696 Kč Zdroj: ČSSZ

Uvedené sumy platí pouze pro výpočtový základ 14 tisíc korun. Výpočtový základ je osobní vyměřovací základ, tedy průměr hrubých příjmů, na které jste dosáhli v rozhodném období (pro letošek mezi lety 1986 a 2017) snížený prostřednictvím dvou redukčních hranic. Letos dělá I. redukční hranice 13 191 korun a II. redukční hranice 119 916 korun. Částka do první redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice se počítá 26 procent a k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Informace o vyměřovacím základu zjistíte v informativním listu důchodového pojištění, o který můžete požádat vždy jednou za kalendářní rok.

Informativní list důchodového pojištění Kde ho vzít O zaslání informativního přehledu se žádá buď prostřednictvím tiskopisu, který lze stáhnout na webu České správy sociálního zabezpečení, nebo písemnou formou s uvedením rodného čísla, jména, příjmení a adresy, na kterou má sociálka informativní list poslat. Žádost pošlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kdo má zřízenou datovou schránku, může využít online podání. Další možností je nahlédnout do „konta“ pojištění on-line na ePortálu ČSSZ, opět ale budete potřebovat datovou schránku.

S výpočtem si ale nemusíte lámat hlavu. Stačí, když do naší kalkulačky vypíšete příjmy v rozhodném období a zadáte, kdy chcete do předčasné penze odejít.

Výpočet výše důchodu Zjednodušená verze | Přesnější verze Důchod přiznaný v roce: 2009 2010 do 30.9.2011 po 30.9.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod: Přesluhování Ne Ano bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí před 1. 7. 2001

po 30. 6. 2001

při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí při pobírání celého důchodu - počet let Předčasný důchod Ne Ano počet čtvrletí Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Předčasný důchod. Jak na žádost?

Žádost o předčasný důchod s vámi sepíšou na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Na sociálku je potřeba dostavit se osobně, nejdřív čtyři měsíce před tím, než budete chtít do předčasné penze nastoupit.

Pokud vám sociálka předčasný důchod přizná, později už nebudete muset žádat o řádný starobní důchod. Předčasný důchod lze zároveň kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání nebo začít podnikat. Když později s prací skončíte nebo dosáhnete důchodového věku, požádáte o znovuobnovení výplaty důchodu. S ohledem na dobu, kterou v tomto mezidobí odpracujete, se může procentní výměra vaší penze zvýšit.