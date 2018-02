Starobní důchod 2018. Kalkulačky a přehled pravidel

Kdo pomýšlí na odchod do starobního důchodu, musí splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a odpracovat dostatečný počet let.

Důchodový věk pro řádný odchod do starobní penze letos mají:

muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955

bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955

ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě

ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti

ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři nebo čtyři děti

ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí

Ostatní si na naší kalkulačce lehce spočítají, kolik let, měsíců a dnů jim do penze zbývá. Po všechny zároveň platí strop důchodového věku – pětašedesát let. Hranice se ale bude pravidelně přepočítávat (v letopočtech končících číslicí 4 a 9) a posouvat s ohledem na průměrný věk dožití. Výsledek proto berte s rezervou.

Výpočet důchodového věku Pohlaví: Muž Žena Počet dětí: Datum narození:

Nutná podmínka. Odpracované roky

Další nutnou podmínkou pro přiznání starobního důchodu jsou odpracované roky. Přesněji řečeno: dostatečně dlouhá „doba účasti na důchodovém pojištění“ . Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si ho hradí samy.

Kdo chce do starobního důchodu letos, musí mít na kontě 34 let účasti na důchodovém (sociálním) pojištění. Respektive 30 let bez náhradních dob pojištění. Náhradní dobou pojištění se myslí období, kdy jste sociální pojištění neplatili (nebyli zaměstnaní nebo si ho jako OSVČ neplatili sami), přesto na ně důchodový zákon pohlíží jako na „odpracované“. Jde například o:

péči o dítě do čtyř let věku

evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti

péči o blízkého závislého na péči

pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity

výkon základní vojenské služby

částečně se započítává také studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti

Sociálka vám náhradní dobu započítá, pokud trvala alespoň jeden rok.

Pokud potřebné roky důchodového pojištění chybí (a nepomůžou ani náhradní doby pojištění), budete muset pracovat dál. Když do limitu zbývá jenom jeden odpracovaný rok, existuje ještě jedna varianta: přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění a chybějící rok doplatit zpětně.

Starobní důchod. Kolik dělá?

Výše starobního důchodu se odvíjí od předchozích výdělků a počtu odpracovaných let. Přesněji řečeno od doby účasti na sociálním pojištění a průměru hrubých výdělků za rozhodné období. Tím jsou pro penze přiznané v roce 2018 roky 1986 až 2017.

Při výpočtu penze správa sociálního zabezpečení vychází z dokumentů prokazujících dobu pojištění a výši výdělků (nejčastěji Evidenčních listů důchodového pojištění). Příslušná lejstra by měl za každého zaměstnance odevzdávat zaměstnavatel. Občas se ale může stát, že některý z dokumentů chybí. Jestli má sociálka kompletní a správné podklady si proto raději ověřte, požádejte o zaslání informativního listu důchodového pojištění.

O zaslání informativního přehledu se žádá buď prostřednictvím tiskopisu, který lze stáhnout na webu České správy sociálního zabezpečení, nebo písemnou formou s uvedením rodného čísla, jména, příjmení a adresy, na kterou má sociálka informativní list poslat. Žádost pošlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kdo má zřízenou datovou schránku, může využít online podání. Další možností je nahlédnout do „konta“ pojištění on-line na ePortálu ČSSZ, opět ale budete potřebovat datovou schránku.

Informativní list shrnuje doby pojištění a vyměřovací základy, které u vás ČSSZ eviduje. Když zjistíte, že některé doklady od jednoho z dřívějších zaměstnavatelů chybí, ozvěte se a zjednejte nápravu. Jak na to, poradí článek:

Z kompletních podkladů pak sociálka vypočítá důchod. Kromě hrubých výdělků a počtu odpracovaných let do výpočtu vstupují také redukční hranice a takzvaná základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná – letos dělá 2700 korun.

Těžká matika Všechny důchody (tedy nejen starobní, ale i vdovský důchod, sirotčí nebo invalidní důchod) se skládají ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodů letos dělá 2700 korun, procentní výměra 1,5 procenta za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod. Dál je pro stanovení výpočtového základu důležitý osobní vyměřovací základ: měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období – mezi lety 1986 až 2017. Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2018 dvě redukční hranice: I. redukční hranice 13 191 korun a II. redukční hranice 119 916 korun. Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do první redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 procent a k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Pokud si chcete překontrolovat, jestli se na správě sociálního zabezpečení nepřepočítali, zkuste naši kalkulačku. Když zadáte požadovaná data – je jich hodně, ale nelze jinak – můžete si ověřit, jestli vám sociálka vyměřila penzi správně.

Možná vás důchod čeká až za pár let. Přesto se hodí vědět, s jakou částkou můžete do budoucna počítat. S výpočtem pomůže naše kalkulačka, stačí zadat průměrný měsíční hrubý příjem. Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že tento příjem v minulosti kopíroval tempo růstu průměrné mzdy v ekonomice a tímto tempem v průměru poroste i nadále. Jinak se nedá odhadnout, z jakého příjmu důchod počítat. Podle koeficientů, které zhruba odpovídají minulým tempům růstu průměrné mzdy, se ostatně přepočítávají i minulé příjmy při přesném výpočtu důchodu.

Výsledná částka je samozřejmě pouze orientační. Jak se budou důchody počítat za deset dvacet let, můžeme jen odhadovat.

Jak vysoký by mohl být váš budoucí důchod Zjednodušená verze | Přesnější verze Hrubý měsíční příjem: Kč Datum vzniku pojištění: Pohlaví: Muž Žena Počet dětí: Datum narození:

Žádost o starobní důchod

O starobní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště. Podat ji můžete nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Není přitom potřeba vyplňovat žádné tiskopisy – žádost s vámi sepíšou pracovníci sociálky.

Na sociálku si vezměte také průkaz totožnosti, případně doklady prokazující náhradní doby pojištění – například potvrzení o studiu (výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení), vojně (vojenskou knížku) nebo péči o dítě (rodný list).

Odchod do důchodu není povinnost ale právo. Kdo chce, může dál chodit do zaměstnání nebo podnikat.

K penzi si zároveň můžete přivydělat. Jak v takovém případě na daně nebo zdravotní a sociální pojištění, poradí náš článek.