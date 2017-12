Kalkulačka valorizace 2018. Spočítejte si, o kolik vám zvýší důchod

Co se děje

Ještě před dvěma lety rostly důchody jen o čtyřicet korun, nyní si důchodci – starobní, invalidní i ti, kdo pobírají vdovský (vdovecký) nebo sirotčí důchod, polepší výrazněji. Valorizace důchodů se bude poprvé počítat podle nových pravidel, která zavedla novela zákona o důchodovém pojištění.

Důchodové počty

Při výpočtu starobních důchodů sociálka vždy vychází ze základní a procentní výměry. Zatímco základní výměra je pro všechny stejná – do konce roku dělá 2550 korun, procentní výměra se odvíjí od počtu odpracovaných let a dosažených příjmů. Zároveň se penze na začátku každého roku valorizují. Valorizační vzorec počítá se dvěma ukazateli: růstem reálných mezd a růstem obecného spotřebního koše.

U růstu mezd se dosud zohledňovala pouze jeho třetina. Od nového roku se ale bude počítat s polovičkou. Růst reálných mezd ve sledovaném období dělal 3,3 procenta, polovina (po zaokrouhlení) tedy dosahuje 1,7 procenta.

Krom toho se do novely dostalo ještě další pravidlo: valorizace bude zohledňovat také růst indexu životních nákladů domácností důchodců. Ve srovnání s ekonomicky aktivními lidmi totiž penzisté vynakládají větší část příjmů na bydlení, stravování, zdravotní péči a léky. Dosud se při valorizaci počítalo s obecnou inflací. Teď platí, že se při výpočtech bere ohled vždy na ten z indexů, který rostl víc. Spotřební koš důchodců loni rostl pouze o 2,1 procenta, proto se při lednové valorizaci použije obecný index spotřebitelských cen, který vyrostl o 2,3 procenta.

Na základě výše uvedených výpočtů se od ledna zvedne základní výměra všech důchodů o 150 korun na 2700 korun. Procentní výměra bude vyšší o 3,5 procenta.

Růst mezd O kolik v Česku rostou mzdy, pravidelně sleduje Český statistický úřad. Ten se jednak zajímá o průměrné mzdy, které se počítají jako součet všech hrubých mezd v ekonomice přepočítaných na hlavu. Takovou statistiku ovšem zkreslují lidé s vyššími příjmy, proto ČSÚ zkoumá také reálné mzdy. Reálná mzda je průměrná mzda očištěná o inflaci, což znamená, že bere v potaz růst spotřebitelských cen a líp tak značí, o kolik si zaměstnanci polepší. Letošek je podle statistiků obdobím dynamického růstu, alespoň pokud jde o průměrnou mzdu. Ta nominálně vzrostla ve 3. čtvrtletí roku 2017 o 6,8 procenta. Co se týče reálných mezd, ty od začátku roku 2014 až do 3. čtvrtletí 2016 kopírovaly vývoj průměrných mezd. Inflace byla v tomto období kolem půl procenta a docházelo tak k rychlému zvyšování reálné kupní síly. Od začátku roku 2017 je ale všechno jinak – inflace stoupá a tak se průměrná a reálná mzda stále víc rozcházejí.

Kolik přidají?

Pro důchodce, kteří dosáhnou na průměrnou penzi 11 828 korun, znamená valorizace zvýšení o 475 korun měsíčně. O 306 korun měsíčně si polepší penzisté s důchodem 7000 korun. Ještě sedmdesát korun navrch dostane ten, jehož penze dělá 9000 korun měsíčně.

Přesnější počty lehce zvládnete s naší kalkulačkou. Stačí zadat, kolik váš důchod dělá teď.

O zvýšení důchodu není potřeba žádat. Česká správa sociálního zabezpečení penzi automaticky navýší od lednové splátky 2018.

Vyšší penze i strop důchodového věku

Po hubených letech 2014 a 2016, kdy se penze valorizovaly jen o desítky korun, se minulá vláda snažila lidem v důchodu přilepšit. Nejprve změnila pravidla valorizace: od roku 2012 totiž důchody rostly jen o třetinu reálných mezd a třetinu inflace. Sobotkův kabinet ale vrátil do valorizačního vzorce zvýšení o celý růst spotřebitelských cen. V roce 2016 všichni důchodci dostali také jednorázový příspěvek 1200 korun.

Kromě toho minulá vláda prosadila novelu, díky které lze zvyšovat důchody bez souhlasu Parlamentu, pokud by valorizace vycházela tak, že základní a procentní výměra stoupnou o míň než 2,7 procenta. „Jsem ráda, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně tak, že díky tomu teď každoročně porostou důchody výrazněji. Důchodci si takové navýšení bezesporu zaslouží. Kdyby tato vláda opakovaně neměnila pravidla valorizace, průměrný důchod by se zvýšil o pouhých 234 korun,“ komentovala zvyšování penzí, nyní už bývalá, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tak šel čas. S důchody V tabulce vidíte, o kolik se v posledních letech zvedal průměrný starobní důchod. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Kč 377 Kč 178 Kč 141 Kč 49 Kč 205 Kč 40 Kč 313 Kč Zdroj: MPSV

Vyšší penze ale nejsou jediná novinka, kterou minulá vláda v oblasti důchodů nachystala. Další změna zákona zastropovala věk odchodu do starobního důchodu na pětašedesát let. I když jen prozatím. Podle nových pravidel se bude důchodový věk přepočítávat v závislosti na demografickém vývoji populace. Každých pět let – v letopočtech končících číslovkou čtyři a devět – bude ministerstvo práce spolu s Českým statistickým úřadem chystat Zprávu o důchodovém systému. Pokud se bude prodlužovat věk dožití, strop pro důchodový věk se zvýší.

Zastropování důchodového věku na pětašedesáti je rovněž účinné od začátku příštího roku. Poprvé se ale projeví v roce 2031, kdy půjdou do důchodu současní padesátníci.