Sociálka rozeslala přehledy důchodových kont: Vše důležité pro budoucí důchod

eská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala přehledy důchodového konta lidem v předdůchodovém věku – letos mužům narozeným v roce 1956 a ženám narozeným v roce 1959, dohromady jich je téměř sto tisíc. Dokument se posílal poštou na adresu trvalého bydliště, případně do datové schránky, pokud ji máte aktivovanou.

Pár let před tím, než půjdete žádat o důchod, se tak dozvíte, jestli máte v evidenci ČSSZ všechny doklady o své pracovní historii. „Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (například dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ,“ říká mluvčí Jana Buraňová. Jsou v něm uvedené vaše výdělky i vyloučené doby, jako je například doba dočasné pracovní neschopnosti, od roku 1986.

Můžete si tak jednoduše ověřit, jestli bude mít pro nárok na důchod odpracovaný dostatečný počet let a alespoň orientačně si podle údajů z důchodového konta propočítat, jak vysoká bude vaše penze:

Výpočet důchodového věku Pohlaví: Muž Žena Počet dětí: Datum narození:

Výpočet výše důchodu Zjednodušená verze | Přesnější verze Důchod přiznaný v roce: 2009 2010 do 30.9.2011 po 30.9.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod: Přesluhování Ne Ano bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí před 1. 7. 2001

po 30. 6. 2001

při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí při pobírání celého důchodu - počet let Předčasný důchod Ne Ano počet čtvrletí Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Zároveň z přehledu zjistíte, o kterých dobách u vás sociálka nemá žádný doklad. Když se ukáže, že chybí doklady o některých dobách zaměstnání, můžete to včas napravit. Až půjdete o důchod žádat, vyhnete se nepříjemnému překvapení.

ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ: PORADNA Chcete na odpočinku opravdu v klidu odpočívat? Myslete tedy dopředu na to, abyste měli pořádný finanční polštář. Jestli je pro vás lepší spořit, nebo investovat, jak získat ke svým penězům ještě příspěvek od zaměstnavatele nebo státní příspěvek, se vším rádi pomůžou odborníci v bezplatné poradně na Peníze.cz. Poradna zajištění na stáří

Nedostali jste výpis?

Jestli vám přehled důchodového konta nedorazil, protože nepatříte mezi letos obesílané ročníky, můžete sociálku sami požádat, aby vám poslala informativní osobní list důchodového pojištění, vždy jednou ročně to jde zdarma. Tiskopis žádosti o zaslání informativního osobního listu nabízí správa sociálního zabezpečení zde – dá se vytisknout a poslat poštou (na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo podat elektronicky. K druhé jmenované cestě ale potřebujete datovou schránku. Další možností je podívat se do „konta“ pojištění on-line na ePortálu ČSSZ, opět to ale nejde bez datové schránky.

Co se nedozvíte

Z informativního listu a přehledu důchodového konta se nedozvíte všechno. Neuvádějí se v něm všechny náhradní doby pojištění, tedy období, kdy jste nebyli výdělečně činní, ale do dob potřebných pro nárok na důchod počítají. Třeba doba, kdy jste se starali o dítě do čtyř let, částečně doba studia a doba vojny. Údaje o náhradních dobách stačí doplnit, až budete žádat o důchod. Můžete to ale udělat i v předstihu.

Sociálka neeviduje také doby zaměstnání v cizině, od zahraničních nositelů pojištění (tedy institucí, které jsou tamní obdobou naší sociálky) si je vyžádá, až když o důchod požádáte.

Když některé údaje scházejí

Když zjistíte, že některý z vašich zaměstnavatelů správě sociálního zabezpečení neodevzdal všechny podklady, vyzvěte ho, aby to dodatečně udělal. Jestli zaměstnavatel už neexistuje nebo vám nechce vyhovět, obraťte přímo na sociálku (OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa vašeho trvalého pobytu). Úředníci poradí, co dělat – například, jak doložit, že jste byli zaměstnaní v podniku, který už zanikl. Pomoct může:

pracovní smlouva nebo potvrzení zaměstnavatele o době trvání zaměstnání,

výplatní pásky, evidenční listy, mzdové listy, zápočtové listy,

bývalá legitimace ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků,

potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích a o sražených zálohách na daň.

V nejhorším případě, když to nepůjde jinak, může jako důkaz svého zaměstnání (a tudíž doby důchodového pojištění) posloužit i čestné prohlášení dvou svědků, obvykle bývalých kolegů, na formuláři Čestné prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění; stahovat můžete na webu ČSSZ.

Dodatečný evidenční list (dokument, kde zaměstnavatel potvrzuje doby vašeho zaměstnání se všemi údaji) je možné sociálce doložit kdykoli, ostatní (náhradní) doklady se většinou odevzdávají, teprve když žádáte o důchod.