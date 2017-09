Důchody od ledna porostou. Víc než dřív

Každoroční valorizace důchodů bude od ledna 2018 vyšší než dřív. Mění se pravidla: do zvýšení důchodů se nově bude promítat polovina růstu reálných mezd v roce 2016, dosud se růst mezd zohledňoval pouze jednou třetinou. Výsledek je, že důchody od ledna povyskočí v průměru o 475 korun měsíčně. Pro srovnání: v lednu 2017 si starobní důchodci polepšili průměrně o 313 korun měsíčně, v roce 2016 jen o 40 korun, na začátku roku 2015 o 205 korun.

Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná, od ledna vzroste o 150 korun na 2700 korun (z dnešních 2550 korun). Procentní výměra, která závisí na dobách důchodového pojištění, které jste získali, a výši vašich příjmů (osobního vyměřovacího základu), stoupne o 3,5 procenta.

Jak se valorizuje

Celkové zvýšení důchodu se odvíjí od dvou indexů. Plně zohledňuje meziroční růst cen mezi červny 2016 a 2017, který dělal 2,3 procenta. Druhým indexem je růst reálných mezd v loňském roce. Ten dělal 3,3 procenta a do zvýšení důchodů se započítává polovina tohoto růstu, tedy po zaokrouhlení 1,7 procenta.

Podle nových pravidel se do valorizace započítává také růst indexu životních nákladů domácností důchodců, ten ale loni dosáhl jen 2,1 procenta, takže se ve valorizaci od ledna 2018 použije obecný index spotřebitelských cen ve výši 2,3 procenta. „V případě, že by byl započítáván růst reálných mezd pouze z jedné třetiny, jako tomu bylo doposud, pak by důchody vzrostly o 3,4 procenta, což by u průměrného starobního důchodu činilo 410 korun,“ doplňuje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Na základě údajů Českého statistického úřadu se základní výměra důchodu od ledna zvýší o 150 korun na 2700 korun. Současně se zvýší i procentní výměra důchodů, a to o 3,5 procenta.

Stát přijde valorizace důchodů příští rok na 16,6 miliardy korun.

Kolik čeští důchodci berou

Česká správa sociálního zabezpečení nedávno uveřejnila statistiky důchodů za rok 2016. Průměrný důchod dosahoval v loňském roce 11 460 korun měsíčně – 12 662 korun u mužů, 10 402 u žen. Medián důchodu, tedy jeho střední hodnota, je průměrné cifře blízko: loni to bylo 11 344 korun. Průměrná výše nově přiznaných důchodů, které se začaly vyplácet až loni, je o něco vyšší než celkový průměr: 12 302 korun.

Dva lidé v Česku pobírají důchod, který je vyšší než sto tisíc měsíčně. Musel jim být přiznaný před rokem 2015, pak se totiž změnila pravidla – nově přiznané důchody už nepřesahují 30 tisíc korun měsíčně.

Naprostá většina penzí (přes 99 procent) nepřevyšuje 19 999 korun. Důchod nižší než tři tisíce korun pobírá v Česku zhruba šest tisíc penzistů.

Průměrný věk českého penzisty byl na konci loňského roku 71 let; 72 let u mužů a 70 let u žen. Prodlužuje se doba, kterou lidé v průměru v penzi stráví. Loni dosáhla průměrná délka starobního důchodu 24 let (19 let u mužů a 27,5 let u žen). A stoupají také výdaje státu na důchody, loni šlo o 321 miliard korun. Pro srovnání: v roce 2000 to bylo „pouze“ 131 miliard.

Jak si důchod zvýšit

S důchodovým věkem nemusíte hned spěchat do papučí. Dál můžete pokračovat v zaměstnání nebo si můžete najít nové, třeba jen na zkrácený úvazek. Za práci „nad plán“ si navíc můžete říct o zvýšení důchodu. Jak velké bude, záleží na tom, jestli si ke mzdě necháte vyplácet plnou penzi, její polovičku, nebo nic: