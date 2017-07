Vládní studie: Reforma penzí není potřeba

Studii Penzijní reformy od Chile po středovýchodní Evropu zpracoval analytický a poradenský tým Úřadu vlády ČR pod vedením Vladimíra Špidly, který dnes působí jako šéf poradců premiéra Bohuslava Sobotky. Cílem práce bylo zmapovat tři desetiletí trvající trend reformování penzijních systémů, započatý v osmdesátých letech minulého století. Autoři kladli důraz na „privatizaci“ důchodových systémů a možnost vyvádění části odvodů na starobní penze do soukromých penzijních fondů. V Česku takový model zavedla vláda Petra Nečase v roce 2013, zrušení takzvaného důchodového spoření ale prosadila už následující vládní koalice ve složení ČSSD, ANO a KDU-ČSL v roce 2015.

Děláme to dobře

Vládní studie přináší užitečný přehled penzijních reforem (a jejich důsledků), které proběhly v posledních desetiletích zejména v Latinské Americe a střední a východní Evropě. V češtině téma nebylo dosud komplexně zpracováno. Ze závěrů a doporučení autorů analýzy je ale až příliš patrná snaha o obhajobu Sobotkovy vlády, za což od řady ekonomů sklízí silnou kritiku.

„Studie je odborně se tvářící obhajobou nečinnosti Sobotkovy vlády ve věci penzijní reformy. Jako taková tedy není ničím více než politickým pamfletem. Je obecnější otázkou celospolečenské diskuze, zda má vůbec Úřad vlády ČR takové studie publikovat, když z nich politické zadání přímo čiší,“ nebere si servítky hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda, podle kterého by bylo přínosnější, kdyby se podobné studie sestavovaly na akademické půdě, bez intenzivního politického tlaku.

Vznik studie naopak hájí šéf Odborné komise pro důchodovou reformu sociolog Martin Potůček: „Ze srovnání vývoje důchodových systémů v různých zemích se lze inspirovat při promýšlení cest, jak zlepšovat ten náš. Autoři také správně upozorňují na paradox, že politici a odborníci, kteří u nás připravovali druhý pilíř, se nedokázali poučit z faktu, že ve většině středovýchodních zemí se už naplno projevila jeho slabá místa.“

Martin Potůček dále oceňuje, že autoři poukazují na kritéria, kterými se v minulosti řídily jednotlivé penzijní reformy (prý se při jejich stanovování často přehlížela existenční situace samotných důchodců), nebo na citlivé propojení soukromých penzijních systémů a vývoje globálních finančních trhů či veřejných penzijních systémů a „konsenzuální politické kultury“ v daných zemích.

Víc pozornosti by při analyzování problematiky penzijních reforem naopak věnoval roli Evropské unie ve formování národních sociálních politik, včetně té důchodové. Chybí mu také „přesnější charakteristika kroků, které přijala současná vláda“.

Co na billboardech nenajdete

Zcela zásadní je otázka dlouhodobé udržitelnosti českého důchodového systému bez jeho razantnější úpravy. Autoři studie tvrdí, že řešení současných i budoucích otázek spjatých s penzijním systémem nutně nesouvisí s velkou reformou a je na ně prý možné reagovat prostřednictvím řady parametrických úprav stávajícího systému, včetně zvyšování podílu HDP vydávaného na starobní a další penze a posilování třetího pilíře.

„ČSSD se sice ve voličích snaží vyvolat dojem, že ‚zdroje jsou‘, tady ale mezi řádky přiznává: ty zdroje jste vy. Systém není potřeba drasticky reformovat, ale jednoduše do něj víc zaplatíte a míň z něj dostanete. Je to obsaženo v celkem stručné poznámce ke konci studie o ‚parametrických úpravách‘ – v podobě například zvýšení odvodů, růstu důchodového věku či dofinancovávání systému z dodatečných daňových příjmů. Tedy nic nového pod sluncem. Jen se to asi nedočteme na předvolebních billboardech,“ říká finanční analytik společnosti Partners Aleš Tůma.

O dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému pochybuje ekonom Jan Švejnar: „Důchodová reforma opravdu vyžaduje zásadní inovaci. Potřebujeme penzijní systém, který diverzifikuje rizika důchodců a je stabilní.“ Řešení by viděl ve znovuzavedení druhého pilíře, avšak v jiné podobě, než tu mezi lety 2013 až 2015 fungoval. „Na rozdíl od toho v minulosti zrušeného ovšem musí být otevřený všem generacím, nikoliv pouze lidem do určitého věku, a musí lépe diverzifikovat riziko,“ dodává Jan Švejnar.

Co dál měnit

V závěru studie tým analytiků pod záštitou Vladimíra Špidly doporučuje, jak současné penze posilovat, aniž by bylo nutné dělat zásadní systémové úpravy. Z velké části jde ale jen o nástavbu ke změnám, které už stávající vláda realizovala. Řeč je například o optimálním nastavení valorizace penzí, zastropování věku odchodu do důchodu nebo úpravách třetího pilíře.

Co vlastně chcete, pánové? Shoda v nedohlednu Šéf důchodové komise Martin Potůček k ochotě českých politiků reformovat penzijní systém: Souhlasím se závěrem studie, že je český penzijní systém udržitelný, není ale zaručeno, že takto bude schopen uspokojivě a efektivně plnit všechny svoje funkce. Odpovědi klíčových politických subjektů na otázku položenou v dokumentu Cestovní mapa české důchodové reformy se přitom různí a k širokému konsenzu máme daleko. Zatímco KSČM by stačila současná podoba a ČSSD by přikročila k rozsáhlejším změnám až po důkladné přípravě, KDU-ČSL by byla pro razantnější podporu rodinám s dětmi i v důchodovém systému. ANO se vyslovuje pro lepší transparentnost, úpravy financování a posílení zásluhovosti. ODS a TOP 09 se nelíbí zrušení druhého pilíře, ale s novým návrhem nepřicházejí… Rozsáhlý rozhovor s Martinem Potůčkem o úpravách penzijního systému si můžete přečíst v listopadovém vydání časopisu Finmag.

„Oceňuji zmínku o tom, že je vhodné podporovat III. pilíř. Na druhou stranu proč upřednostňovat jeden konkrétní produkt? Možná je důvod ten, že naprostá většina aktiv III. pilíře je ve státních dluhopisech (uvidíme, zda politická podpora vydrží, když se to změní),“ říká Aleš Tůma.

Ekonom Jiří Šatava zase připomíná, že zastropování důchodového věku na pětašedesáti letech vypadá hodně líbivě, dlouhodobě je ale stěží udržitelné. Hranice odchodu do důchodu se tak podle něj bude muset časem stejně posunout nahoru. Alternativou k zvyšování důchodového věku je totiž zvýšení už dnes vysokého pojistného, snižování důchodů nebo výrazné dotování důchodového systému z daní.

„Zvyšování důchodového věku by nemuselo být tak razantní, pokud by stát dokázal víc motivovat k výdělečné činnosti lidi v důchodovém věku nebo ženy s malými dětmi. To ale bohužel nikdo neřeší. Aktuální návrhy spíš povedou k tomu, že se ženy budou vracet do práce později. Přitom právě ženám, které zůstávají delší dobu doma s dětmi a starají se o domácnost, reálně hrozí, že budou mít velmi nízký důchod nebo že na něj vůbec nedosáhnou,“ myslí si Jiří Šatava.

Oslovení ekonomové se každopádně shodují na tom, že zásadní změna se musí odehrát i v tom, jak o důchodech přemýšlejí budoucí důchodci. „Vzhledem k příštím desetiletím by mělo být každému občanovi Česka jasné, že pokud nechce prožít stáří o vodě a suchém chlebu, musí převzít za své zajištění na stáří vyšší míru vlastní odpovědnosti,“ říká Lukáš Kovanda. A analytik Aleš Tůma ho doplňuje: „Abychom se někam posunuli, nepotřebujeme slohová cvičení o tom, že důchodce lze podpořit slevou na dopravu a kulturu, ale tvrdá čísla. Vláda by měla povinně při každé změně pravidel pro důchody rozeslat ‚výpis z účtu‘ vyčíslující, jak konkrétně každá změna ovlivní poplatníka.“