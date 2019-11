Vláda protlačila zvýšení daní. Zdraží alkohol, cigarety, Sportka i katastr

Vládní koalici ANO a ČSSD s podporou komunistů se nakonec přece jenom ještě ve středu podařilo protlačit takzvaný daňový balíček. Původně jí nepomohlo ani předčasné ukončení debaty, kterou poslanci ODS a TOP 09 protahovali obstrukcemi.

Ministryni financí Aleně Schillerové už dopoledne dokázala prosadit novelu v prakticky původním rozsahu, tedy se zvýšením spotřebních daní, zdražením poplatku za katastr nemovitostí i zdaněním rezerv pojišťoven včetně životního pojištění. Závěrečné hlasování o balíčku jako celku ale oddálily další obstrukce ODS a TOP 09. Poslanci ho nejdřív přesunuli na pátek, aby se k hlasování nakonec překvapivě vrátili ještě během středečního odpoledne.

Vláda původně slibovala připravit koncepční změny zákona o daních z příjmů a zpřehlednit systém, například zrušit superhrubou mzdu. Balíček, s nímž přišla narychlo letos na jaře při hrozícím výpadku příjmů do státního rozpočtu, se nakonec zdanění práce vůbec netýká, zato do něj vláda postupně zabalila několik vzájemně nesouvisejících změn. Teď novela zamíří do Senátu, který ji podle očekávání ještě vrátí poslancům. Není proto jisté, jestli změny začnou platit hned od 1. ledna 2020, nebo až s mírným zpožděním.

Opozice znovu neúspěšně prosazovala, aby koalice nejdřív podpořila zvýšení rodičovského příspěvku. I na ten se nakonec ve středu dostalo.

Boj proti alkoholu: Zlevní pivo

Spotřební daň z lihu má od příštího roku stoupnout o 13 procent. U půl litru 40% alkoholu jde o zvýšení z 57 na 64,5 koruny, konečná cena pro spotřebitele by se měla zvýšit o zhruba 10 korun.

„Jde o první zvýšení po deseti letech. Úroveň zůstane srovnatelná s okolními státy, vyšší daň budou mít stále Německo (67,14 Kč) nebo Polsko (68,68 Kč),“ řekla už na jaře ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Odkazuje přitom i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a odborníky, podle nichž může právě zdražení odradit od nadměrného pití alkoholu.

Spotřební daň z piva nestoupne – vláda naopak už dřív snížila daň z přidané hodnoty na točené pivo. Koalice také souhlasila s pirátským návrhem na rozšíření osvobození domácího vaření piva od spotřební daně – nově až do objemu 2000 litrů místo současných 200 litrů. U takzvaného tichého (nešumivého) vína zůstane spotřební daň nulová.

Schválená novela nepotěší ani kuřáky. Spotřební daň sice rostla už v předchozích letech, ale pokaždé o dvě až tři koruny za krabičku, zatímco teď má jít podle ministerstva financí přinejmenším o 5,40 koruny. Ve výsledku – po započtení DPH – by tak krabička podle tabákových firem měla zdražit o víc než 10 korun.

Spotřební daň z cigaret stoupne z 27 na 30 % u procentní části sazby a z 1,46 na 1,61 koruny za kus u pevné části sazby daně, nejméně však z 2,63 na 2,90 koruny za kus. Zhruba o desetinu vzroste daň také u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků.

Stoupne daň z loterií, omezí se i osvobození výher

Schillerová chtěla původně víc zdanit i hazardní hry. Nakonec si vezme víc peněz jenom od relativně nejméně škodlivých loterií včetně Sportky. U loterií, bing a takzvaných živých her stoupne sazba z dosavadních 23 na 35 procent. Původní návrh počítal se zvýšením na 30 procent, vyšší sazbu prosadil Ondřej Veselý z ČSSD. Podle něj jsou loterie vysoce ziskové a tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění.

Sazby zdanění ostatních druhů hazardu – tedy kurzových sázek, tombol nebo takzvaných turnajů malého rozsahu – nakonec zůstanou na dosavadní úrovni. Vláda nakonec změnila svůj původní záměr zvýšit daň pro tuhle skupinu z 23 na 25 procent. Nestoupne ani zdanění výherních automatů – pro takzvané technické hry platí už teď sazba 35 procent (minimálně 100 korun za přístroj za den).

Poslanci zrušili také osvobození výher nad jeden milion korun od daně z příjmů. Výherci v loteriích, sázkách nebo jiných hazardních hrách tak mají nově začít platit 15% srážkovou daň. Schillerová původně prosazovala zdanění už od hranice sto tisíc, poslanci ale zvýšili limit na desetinásobek. Jde o jeden z mála pozměňovacích návrhů, který do vládního návrhu prošel.

Komentáře Hospodaření Andreje Babiše má jediný cíl: okamžitě zvyšovat jeho popularitu. Musí být dobře vidět, musí se dobře prodávat. A budoucnost? Po nás ať přijde potopa! A ti, co přijdou vládnout po něm, budou s prázdnou kasou prakticky odsouzeni k neúspěchu. Tajemství Babišova úspěchu: Po nás potopa „Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyhodím,“ říkal svého času Andrej Babiš. Ve vládě pak rozdával plnými hrstmi. Teď ohlašuje škrty a šetření. A chce od nás příspěvek na své deficity: daně porostou. Peníze jsme prožrali

Poslanci také z vládního balíčku vyjmuli zdanění plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách.

Katastr zdraží na dvojnásobek

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí v příštím roce stoupne na dvojnásobek, tedy z dosavadních 1000 na 2000 korun. Poplatek za vklad do katastru se naposled zvyšoval od roku 2012. I tenkrát to byl skok: z 500 na 1000 korun.

Ministerstvo teď zdražení prosazovalo s tím, že „zvýšením těchto správních poplatků na dvojnásobek by byla alespoň částečně pokryta inflace, ke které došlo od roku 2012, a alespoň částečně zohledněny vyšší administrativní náklady řízení vedených katastrálními úřady v důsledku rekodifikace soukromého práva“.

Ve skutečnosti nebyla inflace od roku 2012 víc než dvojnásobná – ceny stouply zhruba o desetinu. I kdyby je ministerstvo chtělo pokrýt zcela, ne jenom částečně, měl by poplatek zdražit na maximálně 1200 korun – i s rezervou pro příští roky.

Druhý důvod – vyšší administrativní náklady – podrobněji vysvětluje ministerstvo zemědělství. Právě pod něj katastrální úřady ve vládě spadají. „Došlo k významnému navýšení nákladů, které souvisí se zasíláním oznámení majitelům nemovitostí. Od roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, je o změnách v katastru informován výrazně větší počet osob. Český úřad zeměměřický a katastrální od té doby rozesílá upozornění všem dotčeným osobám ke každému návrhu k provedení změn v zápisu do katastru před jeho vlastním provedením. Toto opatření významně chrání majitele nemovitostí před podvodnými převody, které se v minulosti stávaly,“ vysvětluje Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Ani jeden z úřad bohužel nedodal konkrétnější výpočet, jak náklady mohly stoupnout téměř na dvojnásobek. Poštovné za dopis do vlastních rukou, tisk oznámení a obálka by se měly vejít do 100 korun. I s inflací je tady ještě pořád zbývajících 700 korun, které – v době postupující digitalizace katastru a obecně elektronizace státní správy – připadají na údajnou práci jednoho úředníka s jedním, víceméně automatizovaným oznámením. A to nepočítáme s datovými schránkami nebo s už existující možností objednat si „hlídače změn“ (za něj se platí zvlášť).

Skutečný důvod zdražování tak naznačil předseda katastrálního úřadu Karel Večeře. „České poplatky za vklad jsou v současnosti prakticky nejnižší v celé Evropě. Na Slovensku se za platí v přepočtu zhruba 1800 českých korun, při zrychleném zápisu do dvou týdnů pak dokonce 7200 Kč. Paušální částku využívá rovněž Nizozemsko, kde je přibližně 4000 Kč. V Rakousku je to 60 eur a k tomu 1,1 procenta z ceny nemovitosti. V Německu je poplatek podle hodnoty nemovitosti, v případě rodinného domu obvykle 400 eur,“ říká Večeře.

Opoziční návrh na zrušení daně z převodu nemovitostí opět neprošel. Podle kritiků jde o nemorální zdanění už jednou zdaněných peněz.

Menší osvobození pro pojišťovny

Vládní koalice prosadila také zdanění rezerv pojišťoven včetně životního pojištění. Ministerstvo financí tvrdí, že chce jenom odstranit nesystémovou výjimku a výhodu, díky níž si můžou pojišťovny snižovat daňový základ. Nově se má daňová uznatelnost omezit jenom na rezervy podle pravidel evropské směrnice Solvency II, což je podle ministerstva odolnější způsob vůči případnému nadhodnocování ze strany pojišťoven.

Schillerová odmítá argumenty pojišťoven i opozice, podle nichž vyšší zdanění povede k omezení tvorby rezerv. Pojišťovny by je podle ní měly vytvářet kvůli vlastní stabilitě, ne primárně kvůli získání daňové výhody, uvedla.

Podle šéfa České asociace pojišťoven Jana Matouška však takové zdanění potrestá obezřetnost pojišťoven. Vláda prý projídá budoucí daňové výnosy a přinese zdražení klientům.

Inflaci a růst mezd vidí, když se to hodí

Ministryně financí Alena Schillerová vysvětlovala zvýšení daní a poplatků mimo jiné tím, že za posledních deset let stoula jak inflace, tak mzdy. Reaguje na to ovšem hlavně v případě, když je potřeba ohlídat si, aby kvůli tomu neklesaly příjmy státu.

Když by stejný argument měl lidem pomoci, odmítá ho. Příkladem jsou návrhy Pirátů a ODS na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Ta zůstává na stejné úrovni dokonce už od roku 2008 (katastr jenom od 2012), ale navzdory inflaci i růstu mezd ji Schillerová odmítá aspoň částečně zvýšit.

Inflaci a růst mezd odmítla Schillerová zohlednit i při hlasování o dalším opozičním návrhu: Limit pro daňové osvobození příležitostných příjmů se mohl zvýšit z 30 na 36 tisíc ročně, koaliční poslanci to ale odmítli.

Článek průběžně doplňujeme a aktualizujeme.