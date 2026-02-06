Když spotřebitel žádá o úvěr, musí banka nebo jiný poskytovatel nejdřív prověřit, jestli ho dokáže splácet. Odborně se tomu říká posouzení úvěruschopnosti.
Základní pravidla, jak má takové posouzení vypadat, popisuje zákon. Jednoduše řečeno: musí být důkladné, přiměřené k délce, výši a rizikovosti úvěru. Poskytovatel vychází jak z informací od žadatele, tak z jiných zdrojů. Půjčit peníze pak může jen v případě, když „nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti úvěr splácet“.
Nedostatečné nebo jinak chybné posouzení úvěruschopnosti vede k tomu, že smlouva o úvěru je neplatná. Poskytovatel pak musí klientovi vrátit zaplacené úroky. Klient pochopitelně musí vrátit to, co si půjčil (jistinu) – ovšem podle zákona to stačí „v době přiměřené jeho možnostem“.
V posledních letech spotřebitelé odkazují na neplatnost smlouvy čím dál častěji. Jednak ti, kteří se skutečně kvůli špatnému posouzení úvěruschopnosti dostali do problémů se splácením a půjčka je pro ně zátěží. Ale využívají toho také lidé, kteří dosud bez problémů spláceli – jen je to pro ně možnost, jak si ve výsledku vzít prakticky bezúročný úvěr: jistinu formou přiměřených splátek postupně vrátí, ale nestojí je to nic navíc.
„Více než 90 % sporů, které finanční arbitr řeší, se týká spotřebitelských úvěrů. Přesněji řečeno, posuzování úvěruschopnosti klienta,“ konstatuje František Nonnemann, právník specializující se mimo jiné na finanční regulaci. Podle informací webu Peníze.cz dostává finanční arbitr každý měsíc kolem tisícovky takových návrhů. Mimosoudní řízení před arbitrem je pro spotřebitele jednodušší a levnější než před „klasickým“ soudem.
„Finanční arbitr obvykle návrhu na neplatnost úvěrové smlouvy vyhoví. Podle dostupných nálezů často konstatuje, že banka nebo jiný poskytovatel úvěruschopnost posoudil špatně. A proto je smlouva neplatná,“ připomíná Nonnemann.
Rozhodnutí, které finanční arbitr zveřejnil před pár dny, však přináší odlišný výsledek. Klient ve sporu s Moneta Money Bank neuspěl a banka mu nemusí vracet úroky. Verdikt obsahuje i nové argumentační body.
Povinnost není absolutní
Podle Františka Nonnemanna může jít o obrat, výkladový posun. Pokud by arbitr pokračoval tímto směrem, přineslo by to jistou úlevu zodpovědným poskytovatelům úvěrů a naopak zdůraznilo spoluodpovědnost žadatele.
V konkrétním sporu klient v žádosti o hypoteční úvěr například prohlásil, že jeho nezbytné měsíční náklady činí jen 2500 Kč. Banka zohlednila částku vyšší, protože počítala s životními náklady vycházejícími z životního minima a s pravděpodobnými náklady na bydlení (podle ministerstva práce a sociálních věcí a statistického úřadu), konkrétně 3860 Kč a 4872 Kč.
Přestože finanční arbitr dosud v mnoha svých rozhodnutích poukazoval, že „použití paušálních modelů výdajů, které vycházejí z průměrných či minimálních hodnot, není slučitelné s požadavky právní úpravy ani s principy odpovědného úvěrování“, v tomto případě postup banky posvětil. Byla opatrnější než žadatel.
Dosud málo vídaná je podle Nonnemanna následující formulace: „Při získávání relevantních informací za účelem posouzení úvěruschopnosti by měl věřitel vycházet jak z informací poskytnutých spotřebitelem, tak z informací, které získá z jiných dostupných zdrojů, to vše při respektování principu přiměřenosti a nejvýše v rozsahu nezbytně nutném pro splnění této své povinnosti, tedy i při maximálním respektování spotřebitelových práv zejména na ochranu jeho osobních údajů,“ píše se v čerstvě zveřejněném verdiktu podepsaném finanční arbitryní Monikou Nedelkovou.
„Říká, že posuzování úvěruschopnosti není absolutní povinnost přebíjející všechny další pravidla – musí být vykládána přiměřeně i s ohledem na princip minimalizace dat podle GDPR,“ komentuje to Nonnemann.
Stačí jen nezbytné výdaje?
Rozhodnutí zaujalo také Lukáše Vacka, který dříve působil jako zástupce finanční arbitryně a v současnosti pracuje pro Partners banku.
„To rozhodnutí určitě stojí celé za přečtení. Mimo jiné se zcela nově objevuje použití konceptu průměrného spotřebitele žádajícího o úvěr (a vlastně se na něj do určité míry přesouvá odpovědnost za řádné posouzení úvěruschopnosti). A v otázce, jaké výdaje je třeba zohlednit (jen nezbytně nutné versus všechny obvyklé výdaje spotřebitele), se arbitr přiklání jen k těm nezbytným,“ říká Vacek.
Rozhodnutí se zmiňuje o „výdajích na bydlení, na živobytí a dalších nezbytných závazcích“. „Průměrný spotřebitel ví, že dluh, k jehož splácení se zamýšlí zavázat, s sebou nese nutnost upravit jeho spotřební chování v tom smyslu, že si odepře některé zbytné výdaje, které dosud vynakládal,“ píše se v rozhodnutí. Neřeší, jestli by měl budoucí dlužník – pokud má příliš velké výdaje – omezit třeba výdaje na kulturu, kosmetiku a podobně.
Podle Lukáše Vacka bude zajímavé sledovat, zda se jednalo o ojedinělé rozhodnutí týkající se banky a hypotečního úvěru, anebo zda se tento přístup posune i vůči nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů.
„Osobně bych to hodnotil jako celkový posun, protože arbitr používá principy a pojmy, se kterými dříve nepracoval,“ myslí si František Nonnemann. „Arbitr kromě jiného zdůrazňuje odpovědnost spotřebitele za to, že nelže. A pokud ano, tak se toho nemůže dovolávat,“ říká.
„Určitě to není zelená pro některé nebankovní společnosti, které úvěruschopnost posuzují jen formálně nebo vůbec. Ale naznačuje to – snad – posun k přiměřenějšímu a flexibilnějšímu výkladu pojmu posouzení úvěruschopnosti,“ věří Nonnemann.
Ve sporu s Monetou rozhodl finanční arbitr už na konci loňského července, odvolání zamítl v prosinci a před pár dny oba dokumenty zveřejnil. Jestli jde skutečně o zlom, nebo spíše výjimku, ukážou až další rozhodnutí. Arbitr zatím zveřejnil několik novějších ze sporů s nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů – zásadní změnu přístupu v nich nepotvrzuje.
O vyjádření ohledně možného posunu požádal web Peníze.cz také Kancelář finančního arbitra, během včerejška se zatím neodpověděla.
Zneužívání omezí novela
Možnost ušetřit na úrocích díky námitce, že poskytovatel špatně posoudil úvěruschopnost, chce ministerstvo financí omezit. Chystaná novela zákona o spotřebitelském úvěru má zpřísnit pravidla.
Nově by smlouva nebyla automaticky neplatná, pokud nedostatečné prověření mělo jen malý nebo dokonce žádný vliv na schopnost splácet – tedy když klient byl objektivně úvěruschopný. Klient také bude muset doložit, že mu tím vznikl skutečný problém. A pokud úvěr řádně splatil, nemohl by zpětně dostat zpátky úroky tak snadno jako dosud.
