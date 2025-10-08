Trinity Bank rozšiřuje nabídku v oblasti spotřebitelských úvěrů o možnost refinancování stávajících půjček. Zájemci mohou převést své závazky do Lepší půjčky s úrokovou sazbou 3,99 % p.a., která je podle banky aktuálně nejnižší na trhu.
„Stavíme na jasně definovaných podmínkách a klientům garantujeme, že platí pouze úrok bez jakýchkoliv dalších poplatků. U Lepší půjčky neplatí žádná ‚od‘. Nabízíme jasnou sazbu 3,99 % pro všechny. Jedinou podmínkou je řádné splácení,“ říká Ondřej Makovec, produktový manažer úvěrových produktů v Trinity Bank. Ten mimochodem stál i za spuštěním služby Refixo, s kterou v roce 2021 přišla tehdejší Expobank CZ.
Refinancování je v Trinity dostupné na všechny čerpané úvěry od 20 000 Kč do 1 200 000 Kč, přičemž jeho celková výše je u každého klienta individuální. Vedle převodu stávajících půjček lze v rámci Lepší půjčky zažádat navíc i o nový úvěr. Banka garantuje, že klienti neplatí žádné poplatky za poskytnutí půjčky ani za mimořádné splátky.
Vše lze vyřídit online. Zájemci si zvolí půjčky, kreditní karty nebo kontokorenty, které chtějí převést do Trinity Bank. Po úspěšném ověření úvěruschopnosti obdrží během chvilky návrh smlouvy, slibuje Trinity Bank. Ta následně odešle výpovědi původním poskytovatelům půjček a posléze i prostředky k doplacení těchto úvěrů.
Refinancování (nazývané také sloučení nebo konsolidace půjček) může obecně přinést nižší úrok i nižší celkové poplatky spojené se splácením. Výhodou bývá i přehlednější a jednodušší splácení – na rozdíl od dosavadních několika různých půjček s různými podmínkami u různých poskytovatelů.
