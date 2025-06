Mikropůjčka s úrokem 500 procent? Žebříček radí, na které nabídky pozor

Kolik zaplatíte, když si půjčíte 20 tisíc korun? A co kdybyste vybrali kreditní kartu? Index odpovědného úvěrování od neziskové organizace Člověk v tísni porovnal až osmadvacet nabídek od bank i nebankovních společností. Zjistěte, kdo půjčuje nemravně.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 17. 6. 2025

Podle několika průzkumů nevychází zhruba desetina lidí se svým měsíčním příjmem a musí si někdy půjčit i na běžné výdaje. Pro krátkodobé překlenutí nedostatku obvykle využívají povolené přečerpání běžného účtu, kreditku nebo půjčky na internetu. A právě tyto finanční produkty bank a nebankovních společností srovnává nový Index odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni.

Index porovnal nabídku všech poskytovatelů krátkodobých nezajištěných spotřebitelských úvěrů a vyhodnotil, nakolik jsou jejich půjčky bezpečné. „Potvrzuje, že banky nabízejí vesměs bezpečné úvěry. Nejlepší hodnocení si odnášejí Air Bank, mBank a Česká spořitelna, jejichž úvěry mají přijatelné ceny, nabídka je transparentní a vymáhací proces je nastaven v zásadě korektně,“ říká analytik David Borges, jeden z autorů indexu.

Do skupiny nejlépe hodnocených společností, tedy těch se čtyřmi a třemi hvězdami, se ale dostala i řada nebankovních společností, včetně poskytovatelů odložených splátek.

„Slabé umístění, tedy jednu či žádnou hvězdu, obdržely nebankovní společnosti, které poskytují velmi drahé krátkodobé půjčky, a navíc mají rezervy ve zveřejňovaných informacích, vymáhacím procesu či práci s úvěrovými registry,“ doplňuje Borges.

Z hlediska ceny úvěru vychází z porovnávaných produktů nejlépe povolené přečerpání běžného účtu neboli kontokorent. „Banky jej nabízejí za úrokové sazby asi 20 % ročně. Pokud si člověk formou kontokorentu vypůjčí na měsíc 20 000 Kč, na úrocích to bude stát kolem 350 Kč, což je zvládnutelná položka,“ podotýká Borges.

Výhodou kontokorentu je i to, že na splácení není třeba myslet – dluh se automaticky uhradí z příjmu na účet. Na druhé straně stejně snadné je i zadlužení. I u této půjčky tedy platí, že by měla být využívána pouze příležitostně a hlavně vědomě. „Chodí-li lidé do mínusu‘ každý měsíc, s hospodařením domácnosti není něco v pořádku,“ míní expert na dluhovou problematiku.

O něco dražší půjčkou bývá kreditní karta, která patří mezi takzvané revolvingy. Jde o typ úvěru, který lze čerpat opakovaně, do výše předem schváleného limitu. Podle indexu stojí dvacetitisícová půjčka formou kreditní karty v současnosti asi 400 Kč měsíčně. Banky navíc rády připomínají, že pokud dluh na kreditce splatí člověk včas, nemusí hradit žádné úroky.

„To je sice pravda, ale jsou tu i rizika. Na rozdíl od kontokorentu si dlužník splacení dluhu na kreditní kartě musí obvykle sám hlídat. Revolvingové produkty navíc fungují tak, že postačí splatit minimální částku. To ale prodlužuje dobu, po kterou člověk peníze dluží. Nakonec proto zaplatí na úrocích mnohem více, než kdyby srovnal dluh z výplaty nebo platil v pravidelných splátkách. Základní pravidlo tedy zní: splatit dluh z kreditky co nejdříve. Pokud se to nedaří, je lepší požádat o klasickou půjčku s pravidelnou splátkou,“ radí David Borges.

Lidé, kteří na úvěr od bank nedosáhnou, se většinou obracejí na nebankovní společnosti. Ty nabízejí buď revolvingové produkty anebo jednorázově splatné mikropůjčky.

Krátkodobou půjčku za přijatelných cenových podmínek lze podle indexu získat od společností Home Credit, ESSOX, Cofidis a nově i Creditstar. Rozumné ceny nabízejí také poskytovatelé odložených plateb Twisto a Skip Pay. Náklady na měsíční dvacetitisícovou půjčku se u těchto společností pohybují do 600 Kč.

„Na opačném konci žebříčku se umístily půjčky SOSCredit, CreditGo, CreditPortal a Půjčka7. Po přepočtení poplatků překračuje úroková sazba těchto úvěrů kolem 500 % ročně. Náklady na měsíční půjčku ve výši 20 000 pak dosahují 8 000 Kč i více. Některé z těchto společností však půjčují méně než 20 000, takže reálný úrok je nižší,“ vysvětluje David Borges.

Dodává, že jednorázová splatnost v kombinaci s vysokou cenou je hlavní slabina mikropůjček. Lidé totiž mnohdy na úhradu požadované sumy nemají a půjčku si prodlužují, často opakovaně. Problém se tím však spíše odsouvá, než řeší.

Od roku 2027 by mělo platit omezení úrokových sazeb, přísnější pravidla u spotřebitelských půjček žádá evropská směrnice. Více jsme psali zde: Konec předražených půjček? Spotřebitelské úvěry mají dostat úrokový strop

Jak dále upozorňuje index, pro člověka, který zvažuje úvěr, je důležité získat co nejlepší představu o ceně. Většina bank a nebankovních společností tak má svých webových stránkách úvěrové kalkulačky. U nabídky mikropůjček lidé kalkulačky obvykle najdou. U revolvingových úvěrů ale často chybí.

„Funkční kalkulačku nákladů na kreditní kartu má z bank pouze Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Lepší je situace u kontokorentu, kde kalkulačku nabízejí již všechny banky s výjimkou Fio banky, Komerční banky a Monety Money Bank. Chápeme, že kalkulačky pro revolvingový a kontokorentní úvěr se tvoří obtížněji, protože splácení těchto produktů je nepravidelné. Větší složitost úvěrových produktů by ale měla být důvodem, proč informace o nákladech lépe vysvětlit, třeba tak, že si klient bude moci rychlost splácení půjčky sám nastavit,“ komentuje David Borges.

Index se také zaměřil na srozumitelnost cenové nabídky. Některé informace totiž mohou být zavádějící.

„Příkladem je firma Centrofinance, která na svém webu ofin.cz nabízí půjčky za 40 % p.m. Méně zkušený spotřebitel si nemusí uvědomit, že úroková sazba je prezentována v nezvyklém měsíčním vyjádření a za půjčku ve skutečnosti zaplatí roční úrok 480 %," vysvětluje Petr Sládek, spoluautor Indexu odpovědného úvěrování.

Podle něj srozumitelnost nabídek komplikují i kombinace úrokové sazby a poplatků, různé bonusy či odpouštění části nákladů.

„Do potíží se splácením se může dostat každý. Proto je důležité, aby věřitelé včas a srozumitelně informovali klienty o možných řešeních. Lidé ve finančních potížích bývají ve stresu, často tápou a mohou udělat špatné rozhodnutí. Odpovědný věřitel proto nabídne přehledné informace – například o možnosti odkladu splátek, úpravě splátkového kalendáře nebo kontaktu na konkrétní osobu," radí Sládek.

Přestože zákon věřitelům ukládá, aby při prověřování schopnosti žadatele splácet brali v potaz i existující zadlužení, ne všechny společnosti se tím řídí. „Naši dluhoví poradci se opakovaně setkávají s případy, kdy lidé získali úvěr i v situaci, kdy již spláceli dvě, tři nebo i více dalších půjček. Schopnost splácet tak přecenili nejen sami žadatelé o úvěr, ale i společnosti, které nové úvěry poskytly. Buď o existenci starších půjček vědí, ale při schvalování tuto informaci ignorují, anebo se v relevantních úvěrových registrech vůbec nedoptávají," míní expert.

Dodává, že pokud se lidé domnívají, že věřitel zanedbal svoje povinnosti a neposoudil správně jejich schopnost splácet, nebo je půjčka předražená, můžou se obrátit na Finančního arbitra finarbitr.cz.

Metodika indexu odpovědného úvěrování Největší váhu mají v Indexu náklady na půjčku, tedy částka, o kterou dlužník u jednotlivých společností půjčku přeplatí. Srovnání cen je založeno na příkladu měsíční půjčky ve výši 20 tisíc Kč. U kreditních karet jsou zahrnuty náklady na vedení a výběr hotovosti, naopak není zohledněno bezúročné období. Do hodnocení vstupují i náklady na prodloužení a položky, které si věřitel může účtovat při prodlení se splátkami.

Hodnocení transparentnosti se zaměřuje na dostupnost a srozumitelnost informací o půjčce. Mimo jiné, zda mají společnosti na webu kvalitní kalkulačku, která ukazuje měsíční splátky a celkové náklady, jak rozsáhlá je smluvní dokumentace nebo jestli věřitelé lidem radí, jak postupovat, pokud nejsou schopni úvěr splácet.

Postup věřitelů při jednání s lidmi, kteří nejsou schopni splácet, je hodnocen v oblasti procesní vstřícnosti. Index sleduje třeba postup při vymáhání promlčených pohledávek nebo kroky, které věřitel volí při žalobě.

Index zahrnuje i dalších parametry, třeba toho, zda věřitelé kontrolují úvěrové registry, kde se evidují půjčky od jiných společností.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem