Spořitelna má půjčku na zkoušku. Do 30 dnů bez úroku

Česká spořitelna do konce února nabízí spotřebitelské úvěry, které lze do 30 dnů od podpisu smlouvy vrátit bez úroků a poplatků. V krajním případě ji tak lze využít jako krátkou bezúročnou půjčku.

„Naše nová půjčka je maximálně jednoduchá a srozumitelná, nemá žádné skryté podmínky a jde proti všem nekalým praktikám nedůvěryhodných nebankovních poskytovatelů půjček, kteří půjčují krátkodobě za velmi vysoké sazby,” říká Filip Belant, šéf oddělení nezajištěných úvěrů v České spořitelně.

O půjčku na zkoušku lze zažádat online v internetovém či mobilním bankovnictví George, nebo telefonicky přes zákaznické centrum České spořitelny. Pokud byste si pro tuto akční nabídku šli na pobočku, pak to bude složitější. Jednak ji nemusíte dostat automaticky: v podmínkách je uvedeno, že na pobočce je nabídka dostupná na vyžádání. Za sjednání na pobočce se navíc platí jednorázový poplatek ve výši 1400 korun. Ten spořitelna vrátí v případě, že půjčku splatíte do 30 dnů.

Půjčit si lze od dvou tisíc až do dvou a půl milionu korun. Kdo půjčku během prvních 30 dnů nevrátí, změní se mu na běžnou. Například při půjčce ve výši 100 tisíc korun se splatností 36 měsíců dělá měsíční splátka podle kalkulačky na webu České spořitelny 3200 korun a základní RPSN 8,88 %. Při řádném splácení se doba splatnosti o dva měsíce zkrátí a RPSN klesne na 6,26 %.

Možnost splatit půjčku bez úroku a poplatků během prvních 30 dnů nabízí u svých půjček už mnoho let standardně Air Bank. Týká se to první půjčky na klienta.

Ta teď nově láká i na akci, kdy každý rok umožní splátkové prázdniny na dva měsíce. Nabídka se týká nově sjednaných půjček včetně těch, které si lidé převedou do Air Bank od konkurence nebo si do nich sloučí víc dosavadních půjček. Air Bank s touto akcí začala v listopadu a původně platila do konce roku 2020, následně ale akci prodloužila do konce března.

Dvouměsíční splátkové prázdniny mohou klienti využít opakovaně každý kalendářní rok po celou dobu trvání půjčky. Poskytnutí splátkových prázdnin je bezplatné, klienti o ně zažádají online v internetovém bankovnictví. Aby je mohl klient využít, musí mít před zahájením splátkových prázdnin zaplacenou alespoň jednu řádnou splátku a nebýt v prodlení.

Například při půjčce ve výši 100 tisíc korun se splatností 36 měsíců dělá měsíční splátka podle kalkulačky na webu Air Bank 3158 korun a základní RPSN 7,13 %. Při řádném splácení se doba splatnosti o jeden měsíc zkrátí a RPSN klesne na 6,07 %.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.