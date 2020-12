Do banky, nebo jinam? Kam si jít půjčit, když musíte

Už jste si někdy půjčovali? Ne, ne dvě stovky do zítřka, když je peněženka prázdná a v podniku, jak se ukázalo, neberou karty. Jinými slovy: už jste si někdy brali úvěr? A ke komu jste šli? Do banky? Nebo jste hledali někoho jiného? A proč?

Důvod, proč jít do banky, bývá nasnadě. Člověk od ní čeká solidní jednání. Důvody, proč hledat jinde, taky nebývají složité. Například si zapamatujete společnost z reklamy. Nebo je reklama udělaná tak dobře, že si ani nemusíte pamatovat, protože hned klikáte nebo vytáčíte číslo. Nebo vám v bance řekli, že je jim líto, ale že vám nepůjčí. Nebo je na vás banka pomalá.

Rozdíly se stírají

Dobré zprávy na začátek. Největší šmejdi jsou z trhu pryč. Hodně za to může nový zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Když začal účinkovat, počet poskytovatelů půjček klesl z desítek tisíc ke stovce, včetně bank. A taky společnosti, jejichž jméno bývalo synonymum pro sdírání z kůže, se naučily chovat slušně, dokonce se v nezávislých průzkumech, které se soustředí na férovost, dostupnost, přehlednost a srozumitelnost podmínek, strukturu poplatků a sankcí (ale i cenu úvěrů), umísťují na horních příčkách. Za to zas můžou z velké části klienti, kteří se zorientovali a žádají si jistý standard.

Po zavedení zákona se do značné míry smazaly rozdíly, které mezi bankami a nebankovkami byly. Dřív jste například mezi nebankovními společnostmi mohli hledat a najít takové, které vůbec nezjišťovaly, jak na tom jste s příjmy a obecněji s penězi. Splácíte? Dobře. Nesplácíte? Taky dobře, nebo ještě líp, navýšíme váš dluh o pokuty a peníze z vás už nějak dostaneme. Jen jich bude o dost víc. Dnes má každá společnost, která půjčuje peníze, povinnost prověřit, jestli nebudete mít se splácením potíže. Samozřejmě, každý to dělá po svém. Banky jsou v tom pořád důkladné, a pokud vám v bance vyjde, že půjčku dostat nemůžete, že byste mohli mít problémy se splácením, berte to jako cennou zpětnou vazbu. Neznamená to svět je nefér, neznamená to oni mi nevěří, ale já bych se fakt snažil a neznamená to oni tomu nerozumějí. Znamená to mohli byste mít problémy se splácením. A říkají to profíci.

Pozor! Zdroj: Shutterstock Nenechte se předchozími odstavci ukolébat. Rozhodně to není tak, že od té doby, co je nový zákon, jste v bezepčí a půjčka vás nemůže přivést do trablů. Pořád jsou půjčky levné a půjčky drahé, pořád jsou pokuty snesitelné a pokuty šroubované nesmyslně vysoko. Buďte opatrní.

Mezi nebankovkami můžete najít společnosti, které budou při prověřování vašich schopností splácet míň důkladné nebo shovívavější. Případně takové, které dokážou zohlednit i okolnosti, které jsou pod rozlišovací schopnost bank – ty totiž zájemce o půjčku třídí dost mechanicky. Určitě to ale není tak, že když neuspějete v bance, jdete k nebankovní společnosti a odcházíte s penězi v kapse. „Naše riskové parametry jsou srovnatelné s těmi bankovními. Pokud vám nepůjčí banka, my pravděpodobně také ne,“ říká šéf risku společnosti Zonky Aleš Černý. „Pokud při skóringu žadatele vyjde, že od nás půjčku dostat nemůže, je to kvůli tomu, že by ho úvěr mohl dostat do finančních problémů,“ vysvětluje Černý.

Když vám někdo bude ochotný půjčit i přes zvýšené riziko, že nebudete splácet, nechá si za to riziko samozřejmě připlatit. Dostanete větší úrok. Dá se tedy říct, že vaše důvěryhodnost, vaše zaměstnání, historie splácení předešlých půjček a tohle všechno určuje, kolik za půjčku zaplatíte. Je to pravda. Ale ne celá. Samozřejmě záleží také na tom, kolik úvěrová společnost chce – nebo musí – vydělat. „My se obecně můžeme dostat na jiné úrokové sazby než banky, všechno vyřizujeme online, proto máme nižší provozní náklady. Žadatel si u nás může poptávku vyplnit třeba jen na zkoušku, alespoň zjistí, jaký úrok může očekávat, i když se nakonec rozhodne pro jinou společnost,“ dodává Aleš Černý ze Zonky.

Přestává taky platit, že banka je vždycky pomalá – za to ovšem nemůže zákon, ale rozvoj technologií a především konkurenční boj. I kolosy se rozkoukaly a nabízejí půjčky online a různé drobnější rychlé půjčky. Ovšemže tak ale půjčují jen malé sumy. A dokonce neplatí stoprocentně ani pravidlo, že bankovní úvěry jsou vždycky levnější. Zejména u zmíněných menších částek vám vysoký úrok naúčtuje každý.

A je to legální? Zdroj: Shutterstock Kde je poptávka, je nabídka. Když lidé nemůžou dostat půjčku bez prověření schopnosti splácet legálně, ale stojí o ní, najde se někdo, kdo jim ji nabídne nezákonně. Hloupé je, že když někomu vyjde, že pravděpodobně nedokáže splácet, pravděpodobně nedokáže splácet. A pak i vymáhání peněz bude probíhat nezákonně. Ověřujte si, kdo vám půjčku nabízí. Pomůže vám web České národní banky, i když je to trocha klikání. Nebankovní společnosti, které smí poskytovat úvěry, najdete takhle: Jděte na web České národní banky

Opište pár čísel, ať čeští národní bankéři vědí, že nejste robot

V Hlavním menu vlevo vyberte záložku Základní seznamy, pak klikněte na Provést

Vyhledejte kategorii Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a z ní vyberte možnost Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru. Pozor: abecední seznam legálních půjčovačů má víc stránek, nezatracujte společnost, když ji neuvidíte hned na té první.

Rozhodujte se hlavou

Jak si tedy vybírat, když si potřebujete půjčit?

V první řadě si to ještě jednou pořádně rozmyslete. Potřebujete půjčku doopravdy? Nedá se počkat a ušetřit? Přinese vám něco dlouhodobě?

Podrobněji jsme se těmihle úvahami probírali v prvním díle seriálu:

Pokud to opravdu bez půjčování nepůjde, můžete použít internetový srovnávač. Ale pozor, nejsou všechny nezávislé. Vyberte si několik favoritů podle ceny. A pak se podívejte na podmínky. A vážně si je přečtěte. Když je nemůžete snadno najít, jděte jinam. Nebo – jestli se vám cena za půjčení opravdu líbí, napište si o ně. Jestli jste líní číst, hledejte takové společnosti, které mají podmínky krátké. Pokud něčemu nerozumíte, jděte tam, kde rozumíte. Nebo za někým, kdo vám to vysvětlí. Žere to čas a je to otrava. Ale v tomhle případě fakt platí, že čas jsou peníze.

S orientací vám může pomoct třeba Index odpovědného úvěrování, který sestavuje organizace Člověk v tísni. Psali jsme o letošních výsledcích

Rozhodování podle ceny samo o sobě nemusí být taky úplně intuitivní. Hodně lidí se domnívá, že nejdůležitějším ukazatelem ceny je úroková sazba. Není to ale úplně pravda. Cenu úvěru můžou navýšit i různé poplatky. Proto se před lety zavedla povinnost uvádět u půjček ještě RPSN, tedy roční úrokovou sazbu nákladů, ta by měla zohlednit i další náklady na půjčku. Ale i RPSN může být zavádějící nebo nefunkční. Počítá se totiž na rok – a u půjček na týden nebo na měsíc pak vychází astronomická. Naštěstí má každý poskytovatel úvěru povinnost informovat vás o celkových nákladech na úvěr. Tedy o tom, kolik přesně odvedete peněz.

Představte si, že jste v náhlé nouzi. Nemáte moc peněz, žádnou rezervu, pokazí se lednice, venku je teplo a máte děti. Necháte lednici opravit, ale oprava byla o fous dražší, než jste počítali. Chybí vám hloupá tisícovka na nájem, výplata je sice za pár dní, ale víte, že domácí nepočká a není komu si říct. Vezmete si rychlou půjčku a půjčíte si tisícovku, za měsíc máte vrátit dvanáct set. Přijde vám to fér, úrok je sice celá pětina, dvacet procent, ale dá se to. Jak by to vypadalo, pokud byste se orientovali podle jiných čísel? Úrok přepočtený na rok by byl skoro 66 procent, roční procentní sazba by vyletěla někam k osmi stům procent. Celkové náklady na úvěr ovšem nezkreslují nikdy.

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Píše recenze na knížky pro děti a texty pro svoji rockovou skupinu. Další články autora.