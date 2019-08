Rychlá online půjčka není rychlá. A vlastně ani online, ukázal test

Líbil by se vám svět, kde by všechno fungovalo jako v reklamě? Občas vyzkoušíme něco, co můžeme bez výhrad pochválit. Ale většinou je to mnohem dobrodružnější.

„Půjčit si na cokoli nikdy nebylo snazší. Peníze jednoduše na pár kliknutí mohou u ČSOB nově získat i neklienti. Vše včetně podpisu smlouvy a načerpání peněz lze provést plně online a stihnout do pár minut,“ pochlubila se před pár dny ČSOB s vylepšením spotřebitelského úvěru. Když zájemce vrátí půjčku do tří měsíců, dostane všechny zaplacené úroky zpět, dodala.

Po zveřejnění zprávy se webu Peníze.cz ozvali dva čtenáři, kteří si online půjčku vyzkoušeli jako klienti ČSOB. Těm banka už v dubnu slíbila, že „vše od prvního kliknutí v internetovém bankovnictví po připsání půjčených peněz na účet zabere jen několik minut“. Podle čtenářů je ale celý proces komplikovanější v porovnání s tím, co svým klientům jako online půjčku nabízejí někteří konkurenti.

Otestovat nabídku úvěrů není pro redakci tak jednoduché jako u jiných produktů. Chápeme, že mezi žadateli jsou obrovské rozdíly co do jejich věrohodnosti, délky vztahu s bankou, výše příjmů, celkového zadlužení, problémů se splácením a podobně. A člověk, který si chce půjčit, nemůže jednoduše předstírat, že je někdo jiný – kromě možného porušení zákona by totiž v určitou chvíli při online žádosti narazil a dál se nedostal.

V tomhle případě ale máme výhodu. Autor článku používá účet u ČSOB jako svůj hlavní skoro patnáct let. Celou tu dobu mu na něj chodí pravidelný příjem a bez větších problémů splácí hypotéku. Kromě dlouhé platební historie a mnoha osobních setkání má banka také relativně čerstvou kopii jeho občanského průkazu – pořízenou pracovníkem na pobočce krátce po vydání nové občanky, platné do roku 2027.

Já jsem já, vidí banka

Čekám, že test proběhne rychle a jednoznačně. Vždyť jaký jiný zájemce o relativně drobnou půjčku by měl mít u banky lepší podmínky, než právě dlouhodobý a prověřený klient.

Žádost vyplňuji přímo v internetovém bankovnictví, tedy po přihlášení – stejně jako třeba potvrzuji odchozí platby z účtu.

Vybírám si nejnižší možnou částku a nejkratší dobu splatnosti, kterou ČSOB nabízí – 20 000 korun na jeden rok. Představme si třeba klienta, který takové peníze potřebuje na mimořádný výdaj. Potřebuje je rychle, nebo je prostě zvyklý vyřizovat věci online, nebo v nejbližších dnech vůbec nestíhá zajít na pobočku (ty někdy zavírají už ve čtyři nebo dokonce tři hodiny odpoledne).

Spotřebitelský úvěr bývá zhruba o polovinu levnější než úrok na kontokorentu nebo kreditní kartě po bezúročném období. Nemluvě o té možnosti splatit ho předčasně za tři měsíce zcela bez úroku.

Zpátky k mojí online žádosti. Půjčku 20 000 Kč s roční splatností mi ČSOB předběžně nabízí s úrokovou sazbou 12,9 % ročně, RPSN 13,8 %, měsíční splátka by dosahovala 1786 Kč a celkem bych navíc zaplatil 1432 Kč. Znám levnější možnosti, ale budiž.

Zadám adresu, číslo občanky a další standardní údaje potřebné k půjčce. Měsíční příjem výrazně přesahuje částku, kterou si chci půjčit. Banka se ptá, jak chci výši pravidelného příjmu potvrdit. Jako jednu z možností nabízí i historii běžného účtu – to je pro mne samozřejmě ideální varianta, právě na něj mi totiž chodí výplata.

Můžu si vybrat, kam mi pak banka peníze pošle. I tady je moje volba jasná: na stejný účet v ČSOB, z něhož žádám. Další důkaz, že „já jsem opravdu já“.

Jenže. Poslední otázka ve formuláři mne nemile překvapila: Chci podepsat smlouvu o půjčce prostřednictvím kurýra, nebo na pobočce? Jsme uprostřed pracovního dne, ale banka odhaduje, že kurýr dorazí nejdřív zítra. Peníze by pak poslala na účet do tří dnů.

Chybí tedy možnost podepsat smlouvu online – třeba kombinací hesla do internetového bankovnictví a jednorázového SMS kódu. Mimochodem, banka mi nenabízí ani možnost ověřit totožnost prostřednictvím jejího vlastního řešení ČSOB Identita, kam jsme se nedávno zaregistroval. Má jít přitom o jakýsi elektronický doklad, od něhož si i ostatní banky v dalších měsících slibují, že lidem usnadní online komunikaci jak s firmami, tak hlavně s úřady.

Počkat do druhého dne na kurýra nemusí být pro většinu zájemců takový problém, pokud je zrovna nečekají časově těžko odhadnutelné přesuny po republice. I další den dva na peníze si někdo rád počká. Akorát už to není online půjčka – a už vůbec ne během pár minut.

Test ale chci dokončit, souhlasím tedy s kurýrem a potvrzuji žádost. A ejhle: ani její schválení neproběhne online. „Po telefonu vám řekneme, co je ještě potřeba udělat, například doložit příjem. Až bude vše vyřízeno, ozve se vám kurýr a přiveze vám smlouvu k podpisu. Po podpisu smlouvy máte peníze na účtu během 24 hodin,“ ukáže nám banka zřejmě univerzální odpověď.

Aby to nezapadlo: Volba „kurýr nebo pobočka, nic jiného“ přišla ještě před tím, než banka mou žádost vůbec posoudila. Pochopil bych, kdyby se objevila potom, co banka prověří údaje a zjistí, že jí chybí občanský průkaz, potvrzení o příjmu nebo že mám už plno jiných dluhů.

Nedokážeme jako redakce udělat tolik různých testů, abychom získali stoprocentní jistotu, že ČSOB takhle přistupuje ke všem srovnatelným žádostem. Ale vypadá to, že na malou online půjčku v řádech minut nedosáhne ani zdánlivě bezproblémový klient.

„Online proces pro sjednání úvěru byl vytvořen tak, aby byl uživatelsky co nejjednodušší. I v tomto případě je však důležité dodržovat zákon o spotřebitelském úvěru, který nám nařizuje, abychom odpovědně úvěrovali a ověřili totožnost každého žadatele o úvěr. Pokud má banka k dispozici veškeré informace, které jsou součástí ověřovacího procesu, dochází k sjednání úvěru zcela online a bez nutnosti návštěvy pobočky,“ odpověděl mluvčí ČSOB Patrik Madle, když jsem mu popsal konkrétní situaci.

„Pokud nám v rámci ověřovacího procesu chybí některé potřebné informace pro schválení úvěru, je nutné, aby žadatele navštívil náš kurýr, který s ním projedná potřebné doplnění informací a také s ním podepíše smlouvu k úvěru. Jakmile tyto dokumenty interně zpracujeme, žadatel obdrží peníze na svůj účet podle úvěrové smlouvy. Tento proces trvá zpravidla tři dny,“ dodává mluvčí – bez upřesnění, proč banka takhle postupuje i při ověřené totožnosti a platební historii.

Někde hned, jinde s ostudou

Že to může fungovat líp, mi opakovaně ukázala Air Bank. Po přihlášení do internetového bankovnictví jsem všechno vyřídil skutečně online, k podpisu stačí heslo k účtu a jednorázový SMS kód. Případné chybějící dokumenty lze jednoduše přiložit. Prověření a schválení trvá pár desítek vteřin, peníze pak dorazí na účet prakticky okamžitě. A to mi do Air Bank ani nechodí hlavní příjem.

Podobně jako někteří konkurenti si ani Air Bank neodpustila trik, který někteří zájemci přehlédnou. U půjčky 20 000 Kč na šest měsíců (nejkratší možná doba splácení) mi předběžně nabízí úrok 7,9 %, RPSN 8,2 %, měsíční splátku 3405 Kč, celkem bych zaplatil navíc 426 Kč. Při včasném splácení klesne výsledná sazba na 6,9 %.

Když ale o takovou půjčku požádám, podmínky jsou nakonec horší. A to přesto, že už jsem asi pět podobných právě u Air Bank bez problémů splatil. Jako věrnému a prověřenému klientovi mi zvyšují úrok na 9,4 % (při včasném splácení 8,4 %).

Můj testovací spolupracovník vyzkoušel online půjčku u Hello bank a České spořitelny, v obou případech přihlášený v internetbankingu jako klient. Přestože účty nevyužívá jako hlavní, proběhlo všechno online, akorát se to trochu protáhlo – musel hlavně přiložit výpis z účtu ve své hlavní bance, kam mu chodí pravidelný příjem.

Expres půjčka od Monety v reklamě láká na úrok od 3,9 % ročně, jenže předběžný výpočet při redakčním testu vyšel konkrétně na 17,2 % u půjčky 15 000 Kč na šest měsíců. Zájemcům o 20 000 Kč nabízí jako nejrychlejší možnost dvouleté splácení s úrokem 6,9 % ročně.

Podle zkušeností klientů sice také Moneta umí půjčku skutečně online, v mém případě to ale opakovaně dopadlo tím nejhorším možným způsobem. Po vyplnění formuláře a odeslání žádosti se dlouho točilo kolečko „čekejte prosím“. Napětí, jak dopadnu, ukončila chybová hláška: Proxy Error. The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request POST /ibs/ControllerServlet. Reason: Error reading from remote server.

Musel jsem se znova přihlásit do internetového bankovnictví. Pak se zdálo, že banka žádost pořád zpracovává. Nakonec oznámila: Omlouváme se, potřebujeme více času. Schvalování Vaší žádosti stále probíhá. V případě pozitivního výsledku Vás budeme informovat formou SMS. Když se banka pořád neozývala (informovala by mne i o negativním výsledku?), zkusil jsem to zase. Se stejným výsledkem.

Po nějaké době jsem se znova přihlásil do internetbankingu. Žádost o půjčku v ní ale vůbec nebyla, neukazovala se ani jako rozpracovaná. Zřejmě se kvůli té chybě nikdy nedokončila.

Další pokus nakonec po dlouhém pozorování točícího se kolečka dopadl jinak: Omlouváme se, něco se pokazilo. Někde se stala chyba. Na odstranění závady pracujeme. Zkuste prosím zopakovat celý proces žádosti o půjčku později.