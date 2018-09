Ředitel Fair Creditu: Neposíláme k lidem bouchače

Ve druhé půlce července se během pár dnů stala ze společnosti Fair Credit nejznámější splátková firma Česka. Stačilo, když hnutí ANO oznámilo, že jeho kandidátem na pražského primátora bude podnikatel Petr Stuchlík. I když úvěrová firma patřila jen mezi jednu z mnoha Stuchlíkových investic, mediálně vděčné téma bylo na světě. „Jen to dokazuje, že i přes přísnou regulaci České národní banky je u nás obraz úvěrových firem stále nesmyslně negativní,“ říká ředitel společnosti Tomáš Konvička.

Tomáš Konvička Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, katedru řízení jakosti systémů a procesů. Na Dominican University absolvoval studium oboru strategic management. Od roku 1999 působil v úvěrové společnosti Provident Financial. V roce 2005 se stal divizním manažerem obchodu a zároveň členem vedení společnosti. Na této pozici zůstal do roku 2010, kdy přešel na pozici zemského ředitele v poradenské firmě Fincentrum. Ve společnosti Fair Credit působí od jejího založení v listopadu 2012. Svůj volný čas věnuje dětem, sportu a motorkám.

Překvapilo vás, že se po ohlášení kandidatury Petra Stuchlíka strhl kolem Fair Creditu takový humbuk?

Tak negativní reakci jsem nečekal. Říkal jsem si, že se novináři na Fair Credit asi zeptají, ale že to bude hlavní téma všech rozhovorů, mě vůbec nenapadlo. Když jde někdo do politiky, mělo by lidi přece zajímat, s jakými vizemi chce vést Prahu a co chce na magistrátu prosazovat, ale při té hysterii na to vůbec nedošlo.

My jsme byli jedni z prvních, kdo s Petrem Stuchlíkem dělal rozhovor o jeho kandidatuře, a Fair Credit byl jen okrajové téma. Ale je pravda, že většina novinových titulků se v té době točila kolem vaší firmy. A nebylo to nic lichotivého…

Že o nás budou psát jako o lichvářské firmě i některá seriózní média, mě hodně zklamalo. V souvislosti s naším podnikáním se najednou objevila spousta zavádějících informací a nepravd.

Lichva je trestný čin. V občanském zákoníku je definovaná jako stav, kdy půjčka probíhá za nápadně nevýhodných podmínek s nepřiměřeným navýšením, kdy dlužníka poškozuje nebo zneužívá jeho tísně. My máme licenci České národní banky. Když si u nás vezmete půjčku, můžete ji bez jakýchkoli poplatků do čtrnácti dnů zrušit a peníze vrátit. S lichvou nemáme nic společného.

Někdo možná vaše úroky považuje za nepřiměřené navýšení…

Neříkám, že je u nás úvěr levný, ale označovat ho za nepřiměřené navýšení je absurdní. Stačí se podívat na strukturu produktu, na to, jakým způsobem služba probíhá. Tento byznysmodel vyžaduje vysoké provozní náklady. Projděte si naše hospodářské výsledky a posuďte, jestli na tom jednoduše vyděláváme spoustu peněz. Navíc každý, kdo chce, může jít na naše webové stránky, kde je náš produkt detailně popsán. Nic neskrýváme, všechny informace jsou veřejné.

Nemrzí vás, že Petr Stuchlík svůj podíl ve Fair Creditu nakonec prodal s vysvětlením, že chce být maximálně transparentní? Přece jen, pro někoho by to mohlo být nepřímé přiznání, že nejde o etický byznys, který by se slučoval s politickou funkcí.

Nemrzí. Petrovo rozhodnutí plně chápu. Při té štvanici, která se kolem Fair Creditu strhla, nedostával patřičný prostor, aby mohl do hloubky mluvit o svém programu. Takže šlo o logický krok. Role politika a byznysmena by se navíc podle mě neměla překrývat.

Podíl ve Fair Creditu od Petra Stuchlíka koupil jeho bývalý obchodní partner z poradenské firmy Fincentrum Martin Nejedlý. Nejde jen o prodej na oko? V takovém případě asi nebude problém při odchodu z politiky získat část firmy zase zpět…

To mi nepřísluší komentovat. Musíte se zeptat obou pánů. Já jsem jen manažer Fair Creditu. Na druhou stranu, když potřebujete narychlo prodat podíl ve firmě, je celkem pochopitelné, že se obrátíte na stávající obchodní partnery. Kdyby Petr hledal investory jinde, mohlo by se taky stát, že by do voleb nikoho nenašel.

Jak se vlastně negativní reklama v médiích projevila na obchodních výsledcích Fair Creditu?

Nezaznamenali jsme žádný neobvyklý výkyv. Myslím, že naše klienty tyhle mediální bubliny příliš nezajímají. Kdo si u nás chce půjčit, tak náš byznys zná. Když jsme si na jaře nechali udělat od společnosti STEM/MARK průzkum, tak z něho vyšlo, že jsou naši klienti se službou maximálně spokojeni a aktivně ji doporučují dál. To je pro nás hlavní. Úvěrové společnosti se v Česku špatné PR asi jen tak nezbaví, ale rozhodně odmítám, že jsou našimi klienty chudáci, které sdíráme z kůže.

Říkáte, že se kolem podnikání Fair Creditu objevila řada zavádějících informací. Co konkrétně jste měl na mysli?

Nešťastně se například interpretovaly naše obchodní výsledky. Psalo se, že jsme předlužení. To je nesmysl. Každý ambiciózní startup, který se buduje od nuly, vyžaduje patřičné investice. Nám se podařilo za pět let vytvořit dvojku na trhu. To prostě něco stojí. V loňském roce jsme už ale naše podnikání překlopili do černých čísel. Letos očekáváme zisk 30 milionů korun, v letech 2019 pak 180 milionů a v roce následujícím 210 milionů. Návratnost investic je v našem případě zhruba 10 let.

Psalo se taky o tom, že provádíme násilné exekuce. To je ale naprostá hloupost. Exekuce je sama o sobě právní akt, který má svá pravidla stanovená zákonem. S naší firmou to nemá nic společného.

Změnili jste v souvislosti s negativní prezentací v médiích něco, co by se týkalo chodu firmy?

Ne. Nevidím jediný důvod. Nic špatného jsme neudělali. Všechny procesy a postupy děláme správně. Jsme korektní firma. Možná se budete divit, ale nenajdete žádného klienta, kterého bychom dostali do neřešitelné situace. Obsloužili jsme přes sto tisíc zákazníků a z nich skončilo v exekuci zhruba šedesát. Navíc jen kvůli tomu, že s námi zcela odmítali komunikovat. Nemáme problém snížit výši splátky nebo se domluvit na jejím odložení, pokud nastane krizová situace. Náš byznysmodel je založený na obchodních zástupcích, kteří každého klienta řeší individuálně.

Ať si každý porovná počet navržených exekucí u nás s počtem exekucí, které podávají na své klienty například telefonní operátoři, dopravní podniky a podobně. U nás se navíc nikdy z dluhu 10 tisíc nemůže stát 50 tisíc. Sankce za nesplácení máme v řádu stovek korun a ty jsme zavedli až loni v prosinci kvůli zákonné regulaci.

Ve srovnání půjček Člověka v tísni s názvem Index odpovědného úvěrování skončil Fair Credit až na 30. místě ze 42 hodnocených firem. Jak si to vysvětlujete?

Neznám podrobně kritéria, podle kterých Člověk v tísni srovnání sestavoval, ale určitě nám nepomohla vyšší nákladovost našeho produktu. Zároveň si myslím, že se zbytečně porovnávalo široké spektrum firem. V žebříčku se objevují banky, leasingové společnosti, splátkové a nebankovní úvěrové firmy, jako jsme třeba my. Taky mi přijde škoda, že se ve srovnání pozitivně neprojevil servis, který klientům nabízíme. Naši obchodní zástupci s klienty půjčku sjednávají v pohodlí jejich domova, stejně tak od nich pak přebírají splátky.

Právě to se často hodnotí jako nátlaková metoda…

To je jen další mýtus. Všichni si myslí, že naši obchodní zástupci jsou chlapi, co mají dva metry a sto dvacet kilo. Přitom z osmdesáti procent jde o ženy. Typicky ženy ve středním věku, které už mají odrostlé děti a obsluhují zásadně jen lidi v okolí svého bydliště. Většinou jde navíc jen o vedlejší činnost, která zabere tři nebo čtyři odpoledne v týdnu. Neposíláme k lidem žádné bouchače. Stejný člověk, který půjčku sjednává, pak každý týden vybírá jednotlivé splátky.

Zajímavé je i to, že většina našich zákazníků jsou ženy. A když se podívám na strukturu naší firmy, tvoří ji ze zhruba šedesáti procent zástupkyně něžného pohlaví. Takže by se dalo říct, že jde spíš o ženský byznys.

Jak si to vysvětlujete?

Naše půjčka zpravidla slouží na sanaci neočekávaných rodinných výdajů nebo k jinému krátkodobému zvýšení standardu domácnosti. A ve většině domácností rozhodují o výdajích ženy. Tak to zkrátka ve středoevropském regionu je.

Na jaké klienty obecně cílíte? Nepředpokládám, že jde jen o ženy…

Cílíme na všechny, kteří potřebují krátkodobě řešit finance, ale jsou zároveň v situaci, kdy jim splácení úvěru nebude dělat problém. Představa, že jde o ty nejchudší, co jsou totálně předlužení a už nemají žádné jiné východisko než si půjčit za nevýhodných podmínek, je scestná. Půjčování patří svým způsobem k životnímu stylu našich klientů. Mají určitý standard, kterého se nechtějí vzdát, takže ani při krátkodobém finančním výpadku neslevují ze své spotřeby.

To mi přijde jako klasická ukázka horší finanční gramotnosti. V každé knize o osobních financích se píše o tom, že by si člověk neměl půjčovat na věci, které nutně nepotřebuje…

Samozřejmě, že klientům říkáme, že pokud si půjčují na něco, co má kratší expiraci než samotná půjčka, tak je to špatně. Nikoho nenabádáme, aby si půjčoval na dovolenou nebo nákup vánočních dárků.

Kolik si u vás lidé v průměru půjčují?

Průměrná výše půjčky je 17 tisíc korun. A splátky jsou nastavené zpravidla na 60 měsíců.

Velké části vašich klientů by v bance nepůjčili, to už je sám o sobě signál, že se pohybují na tenkém ledě.

Opět vás asi překvapím, ale z našeho průzkumu vyplývá, že zhruba dvě třetiny klientů Fair Creditu by za normálních okolností půjčku v bance dostaly.

Proč tedy nejdou přímo tam, když by měli půjčku levnější než u vás?

Jde o kombinaci několika faktorů. Někomu jde o rychlost. Jeden den zavoláte, druhý den vám obchodní zástupce přinese peníze. Samozřejmě jen pokud projdete naším scoringovým systémem. Někomu zase vyhovuje týdenní splácení půjčky s tím, že si splátky sami vyzvedáváme přímo v hotovosti. Mezi klienty máme taky spoustu živnostníků, kteří si chtějí krátkodobě navýšit cashflow. Potřebují třeba narychlo nakoupit zboží, které je nutné k nové zakázce. Kdyby šli do banky jen s daňovým přiznáním v ruce, dost možná by nepochodili. My jim nabídneme individuální řešení.

Jak zpětně hodnotíte regulaci na trhu spotřebitelských úvěrů, ke které v Česku došlo na konci roku 2016?

Šlo o správný krok. Chápu, že centrální banka chce mít pod kontrolou všechny subjekty, které lidem půjčují peníze. Je dobře, že tu jsou jasná pravidla, co se týče firem i jejich obchodních zástupců, kteří musí být patřičně zaškoleni a obstát ve zkouškách ČNB.

Často se objevují názory, že by měla regulace ještě přitvrdit…

To si nemyslím. Na Slovensku přestřelili a přijali zbytečně přísný zákon o spotřebitelském úvěru. Dosáhli jen toho, že spoustu lidí vehnali do náruče lichvářů, kteří se pohybují v černé zóně.

Například návrh na zastropování RPSN, je podle mě hloupost. Mediálně je to sice vděčné téma, vzduchem létají obrovská čísla, ale kolik lidí dokáže říct, jak se RPSN počítá? Z mého pohledu jde o zavádějící údaj, který měl sice pomoci spotřebitelům, ve finále je spíš mate. Když vám na týden půjčím deset korun a po týdnu budu chtít zpátky jedenáct, není to z mého pohledu nic nemorálního. A jaká myslíte, že je u takové půjčky RPSN? Přes 14 tisíc.

