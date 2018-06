Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

Od konce roku 2016 platí nový zákon o spotřebitelském úvěru, který měl za cíl mimo jiné zpřehlednit trh. Převedl i nebankovní úvěrové společnosti zpod dohledu České obchodní inspekce pod dohled České národní banky. A nakázal jim pořídit si od centrální banky také licenci. Podmínky jejího získání jsou nastavené poměrně přísné, především taková společnost musí mít základní kapitál aspoň dvacet milionů…

Letos v květnu skončilo přechodné období, kdy půjčky mohly poskytovat i společnosti bez licence – pokud si o ni u ČNB včas zažádaly. Kdo zažádal až po termínu (po loňském únoru), licenci sice dostat může, ale dokud ji nedostane, úvěry poskytovat nesmí.

Výsledek změny zákona: z nepřehledné změti tisícovek poskytovatelů spotřebitelských půjček, kterým dřív stačil prakticky jen živnosťák, je necelá stovka licencovaných společností.

Zákon dál zpřísnil požadavky na prověřování žadatelů o půjčky, jestli budou mít na splácení, snížil maximální sankce a obecně přinesl větší ochranu spotřebitele.

Přestože nový zákon o spotřebitelském úvěru platí poměrně nedlouhou dobu, skupina poslanců z KDU-ČSL přichází s dalším bičem na poskytovatele úvěru. Rádi by novelizovali zákon o reklamě, a to tak, že by prakticky zakázali reklamu na půjčky pro spotřebitele. S výjimkou úvěrů na bydlení (které se do skupiny spotřebitelských úvěrů dostaly také s novým zákonem o spotřebitelském úvěru) a s výjimkou míst, kde se úvěry nabízejí, tedy v provozovnách bank a dalších úvěrových společností nebo například u jejich stánků v obchodních centrech.

Předkladatelé novely argumentují zejména tím, že reklama na půjčky vytváří na spotřebitele tlak, v důvodové zprávě k novele výslovně mluví o tlaku na „osoby méně finančně gramotné“. „Tyto osoby vidí pouze rychlou a bezstarostnou cestu k propagovanému cíli a nestarají se o způsob jeho dosažení,“ říkají zákonodárci. Připouštějí sice, že zadavatel reklamy, potažmo poskytovatel úvěru má vůči spotřebiteli zákonem danou informační povinnost – jenže mají za to, že někteří spotřebitelé na informace nehledí a rozhodnutí vypůjčit si peníze, dělají „na základě impulzivních podnětůׅ“. A navíc prý beztak prý tato informační povinnost beztak „není vždy řádně plněna“.

Zákaz reklamy na úvěry má podle nich počet impulzivních rozhodnutí bez počítání a rozmýšlení snížit. A díky tomu prý v budoucnu bude klesat počet lidí chycených do dluhových pastí a lidí v exekuci.

Může to takhle fungovat?

Ptali jsme se odborníků – mezi ekonomy, lidí, kteří poskytují půjčky, právníků, kteří mají zkušenosti s dlužníky i věřiteli, lidí z neziskovek, kteří znají zblízka problematiku finanční tísně – jak to vidí. Může skutečně omezení spotřebitelské reklamy na úvěry téměř na nulu mít pozitivní preventivní efekt? Nestačí informační povinnost, jakou poskytovatelé půjček dnes mají? A nemůže se stát, že zákaz reklamy odvede lidi, kteří by stáli o půjčku, do šedé ekonomiky, k lichvářům a ilegálním úvěrovkám?

Petr Němec

advokát a mediátor

Navrhovaná změna zákona by situaci ještě zhoršila. Už dnes se zákon o spotřebitelském úvěru obchází tak, že spotřebitelé si musejí zřídit živnostenský list – a bum! dostanou úvěr podnikatelský, ač vůbec nepodnikají. Zakázat reklamu na spotřebitelské úvěry by znamenalo co? „Půjčka 20 000 Kč ihned a na ruku“ – jde o reklamu na spotřebitelský, nebo podnikatelský úvěr? Úvěrové společnosti a banky budou dál inzerovat a budou říkat, že inzerují úvěry podnikatelské. Ty jsou mnohem méně regulovány a dlužníci tam nemají skoro žádnou ochranu. Klidně ta reklama může i znít: „Půjčka 20 000 Kč ihned a na ruku Stačí předložit živnostenský list. Zdarma pomůžeme s jeho vyřízením!“ a bude to zcela v souladu se zákonem a pro lidi to bude ještě větší past než nyní.

Nebráním se regulaci reklamy na jakýkoliv fenomén, který dělá ve společnosti problémy, ale toto asi není šťastná cesta. Problém bych asi řešil z jiného konce. Regulace reklamy na spotřebitelské úvěry podle mého nebude mít žádný velký pozitivní přínos.

Michal Šmída

zakladatel a CEO Twisto

Považuji za zcela naivní myslet si, že něco vymýtím jen tím, že se o tom zakáže mluvit. Současnou regulaci reklamy na úvěrové produkty považuji za dostatečnou. Nutnost například uvádět v reklamě RPSN dává spotřebitelům možnost si svobodně, a především informovaně vybrat mezi bankovním nebo nebankovním úvěrem. Obávám se, že zákaz reklamy paradoxně může situaci zhoršit, protože těm nejzranitelnějším znemožní orientaci na trhu. Nebudou pak mít žádný podklad pro srovnání, co jsou a nejsou dobré podmínky. Ve Twistu vyznáváme transparentnost. Proto by nám dávalo smysl hledat další cesty, jak umožnit lepší srovnatelnost úvěrů tak, aby i ti méně finančně gramotní snáze pochopili, co se jim daný poskytovatel vlastně snaží nabídnout.

Už dnes je také díky novému zákonu o spotřebitelském úvěru trh poskytovatelů úvěrů regulován ČNB, která se tak stala garantem korektních podmínek. Tím, že by tito poskytovatelé nemohli nabízet své produkty, by podle nás jen větší procento těch nejzranitelnějších lidí končilo u subjektů, které podnikají nezákonně a které pro ně mohou být nejnebezpečnější, protože je žádný regulátor neusměrňuje.

Tomáš Sokol

advokát

Pochybuji, že omezení reklamy na půjčky bude mít pozitivní dopad. Jisté ovšem je, že návrh zřetelně směřuje k omezení práva na šíření informací, což je politickým právem, zaručeným článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Lze je omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Nic z toho reklama na spotřebitelský úvěr neohrožuje. Je to legální činnost, upravená speciálním zákonem a licencovaná ČNB.

Informační povinnosti pro zadavatele reklamy na úvěry jsou takové, jak je určuje zákon o spotřebitelském úvěru., takže předpokládám, že dostatečné. Jestli ne, nic nebrání poslancům zákon novelizovat

Jakékoliv zákazy podobného charakteru se vždy minuly účinkem a vyvolaly sekundární problémy mnohem větší než ty, o jejichž řešení se pokoušely.

Daniel Hůle

vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni

V Česku nemáme primárně problém v tom, že by si dnes lidé brali mnoho nesplatitelných úvěrů. Ostatně KDU se prostřednictvím svého poslance Jaroslava Klašky významně zasadila o efektivní regulaci poskytování úvěrů. Problém je téměř pět milionů běžících exekucí, které vznikly dříve, často nemravným či neodpovědným jednáním věřitelů, a zde naopak KDU příliš naslouchá vymahačské lobby.

Informační povinnosti pro zadavatele reklamy na úvěry jsou z mé=ho pohledu dostačující. Peníze se půjčují tisíce let, reklama na to má jen malý vliv. Většina lidí si úvěr nebere na základě reklamy, ale vlastní potřeby a cestu k věřiteli si většinou najde, nemyslím tedy, že by její omezení lidi hnalo do náruče lichvářů.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Cyrrus

Jistý kandidát na hejtmana za KDU-ČSL se v roce 2012 nechal na billboardech zvěčnit s tímto heslem: „Do vlastního bytu za cenu nájmu!“ Impulzivně jednající osoba vykazující nevelkou finanční gramotnost by si sdělení mohla vyložit tak, že byty budou za hubičku, a pod tímto dojmem KDU-ČSL volit. Má to snad být důvod k zákazu reklamy na politické strany? Samozřejmě, že ne. Reklama může být – a nezřídka bývá – zlá, falešná i manipulativní, zakazovat ji je ale přesto krátkozraké. Je totiž projevem tržní soutěže, případně pluralitní demokracie čili soutěže politických stran. Monopoly, respektive strany s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou žádnou reklamu nepotřebují. Ty si vystačí s bezobsažnými ideologickými hesly, která tuží poslušnost spotřebitelů, respektive lidu, jejichž případná krajní nespokojenost jediná jejich privilegované postavení skutečně ohrožuje.

Naštěstí v takovém systému nežijeme. Už skoro třicet let máme alespoň jakous takous tržní soutěž – se všemi jejími nedostatky – v převážné části ekonomiky. A máme také soutěž politických stran. Jakous takous. KDU-ČSL nás svým návrhem o těch 30 let nazpět částečně vrací. Je to další odkrojené kolečko nikoli salámu, ale naší svobody. Ke svobodě nerozlučně patří i zodpovědnost. Lidé musí sami jednat zodpovědně, nikdo jiný to za ně dělat nemůže, nemají-li zároveň přicházet alespoň o část své svobody.

Zdeněk Soudný

mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru

Bohužel se jedná jen o další mediální výkřik, který fakticky nic nezmění a dopadne jen na slušné a bezpečné poskytovatele úvěru. V této oblasti oddělil zrno od plev poslední zákon o spotřebitelském úvěru, který skrze licencování úvěrových subjektů jasně deklaroval bezpečné poskytovatele úvěru od těch rizikových, nebo dokonce od lichvářů. A stejně jako v tomto případě, také u návrhu na zákaz reklamy na úvěry je problém někde jinde – totiž tam, kde se zákonem neřídí. Zákon o spotřebitelském úvěru fakticky neřeší problém lichvářů, kteří dávají půjčky už dávno mimo zákonný rámec (a licence ČNB je tedy netrápí). Poskytují jej dále. A je nezbytné přijít s prevencí (především edukací) a s represí.

Stejně tak nebezpečné jsou především reklamy na sloupech veřejného osvětlení, v bytových domech sociálně vyloučených lokalit nebo na internetu. To jsou reklamy těch, které zákon netrápí už dnes, a případný zákaz reklamy prostřednictvím zákona je bude trápit stejně tak málo. Jsou to ale ti poskytovatelé, kteří jsou skutečným problémem současné společnosti a kteří způsobují problémy, proti kterým je třeba bojovat. Vybrat si jako „soupeře“ slušné poskytovatele, protože to je ten snazší cíl, je slepou cestou a pouhým populismem. Stále spíš čekám na iniciativu státu, která se bude zabývat poskytovateli úvěru mimo zákon, které ČNB neřeší (protože se zabývá jen těmi s licencí) a které dnes fakticky už neřeší ani Česká obchodní inspekce. Možná by bylo smysluplné, kdyby legislativci (nejen z KDU-ČSL) šli touto cestou a vymysleli program na boj proti lichvářům. Kdyby zatočili s nimi, zatočí i s reklamou, která je pro spotřebitele nebezpečná, protože nabádá k nebezpečným praktikám a produktům.