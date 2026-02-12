Peníze.cz
Redaktorka Lucka a její hon na ostřejší fotky

Lucie Weissová | rubrika: BrandInsight | 12. 2. 2026
Je pošmourný začátek února, v Praze kloužu na rozťapkaném sněhu, žádné dechberoucí scenérie. Nacházím se v rozpoložení „zalez si pod peřinu“, když dostanu úkol otestovat foťák na Samsungu Galaxy S25 Ultra. No nic, nahodím náladu a improvizuji.
Autorka testu
Zdroj: NextPage Media

Na začátku přichází největší „pain“, když si musím stáhnout manuál, protože vlastním jinou značku telefonu. Takové věci mě drtí, ale naštěstí je celkem srozumitelný. Přestože si nepamatuji všechny funkce a ikonky, hned několik zlepšováků mě zaujme. Vyrážím na procházku – děti jsou na soustředění, takže ideálka.

Bojovka

Je něco po 17. hodině, rychle se stmívá, svítí pouliční lampy – ne úplně příznivé podmínky, což je pochopitelně můj záměr. Samsung má mít totiž vylepšené „noční vidění“, jak tomu laicky říkám.

Koukáte na Stranger Things? Já už ano, doma se tomu nevyhnu, a když spatřím trochu strašidelné větve, připomenou mi stínovou příšeru, která v seriálu ovládá Willovu mysl. Cvaknu to v normálním a nočním režimu, který najdu ve výběru hned vedle Portrétu či Fotografie pod tlačítkem Další. Výsledek mě překvapí. Rozdíl je znát. Ostrost snímku, detaily i zesvětlení.

Foto: Lucie Weissová

Denní versus noční režim. Trochu creepy

Pak si udělám screenshot „reálné“ Willovy stínové příšery a zjišťuji, že mám celkem bujnou fantazii. Ale rovnou obrázek oříznu a využiji AI pomocníka, aby odstranil „šipky“ po stranách. Je to jednoduché, stačilo je obtáhnout.

Galaxy S25 Ultra

Foto: Samsung

Současná vlajková loď Samsungu Galaxy S25 Ultra je nabitá umělou inteligencí. Můžete mu dávat pokyny hlasem nebo nastavit personalizovaný přehled Now Brief, který vám shrne novinky a plány na nadcházející den. Samsung navíc do konce února nabízí výhodný zpětný odkup starého zařízeni, díky němuž budete mít nejvyšší model Ultra o 7000 korun levnější.

Na blízko i na dálku

Jdu dál a zkouším makro mód. Je prima, že se funkce aktivuje automaticky, jakmile se k objektu přiblížíte. Poznáte to tak, že se na displeji objeví ikona kytky. V návodu doporučují dobré osvětlení a stabilní držení, takže nesplňuji základní kritéria, ale to mi nevadí. Vybírám suchý keřík a zírám na ten detail. To mě nakopne a odvážím se využít další funkci, konkrétně Circle to Search, kterou aktivuji dlouhým stisknutím tlačítka Home na obrázku. Větev zakroužkuji a spustí se vyhledávání informací. Dozvím se, že jde o suché plodenství šeříku obecného, respektive o uschlé laty, na nichž dozrály semeníky. Hustý. Tato funkce se může reálně hodit, jde použít na cokoliv – květiny, obrazy, budovy…

V rámci svého průzkumu vyrážím ven i další den. Nafotím pár momentek, trochu si s nimi pohraji a vyzkouším kvalitu Zoomu. Na tu jsem četla v recenzích chválu. Je pravda, že „přiblížení“ dost využívám, když se snažím na fotbalových trénincích nebo turnajích zachytit svoje synky. Většinou z toho vzejdou nepříliš kvalitní rozpixelované tvářičky. Tentokrát jsem se zaměřila na vzdálený komín a překvapilo mě, jak ostře to vyšlo, i přes vzdálenost víc jak kilometr.

Jen tak zkusmo si ještě porovnám barevnost dalšího záběru, tentokrát kol, na Samsungu a svém telefonu. Nepoužiji žádné vylepšení, přesto je jedna z fotek výraznější – ta moje ne.

Jako profík

V týdnu beru Samsung do pracovní akce. Dělala jsem rozhovor na web a při té příležitosti respondenta nafotila. Zvládli jsme to během pěti minut a výsledek byl až překvapivě dobrý. Přestože fotky zamíří do onlinu, kvalita je tak vysoká, že by se daly použít i v tisku.

Nakonec jsem se doma ještě trochu vyblbla. Udělala si selfie a pomocí AI asistenta a položky Portrétní studio vytvořila svou kreslenou podobiznu. Jen tak pro radost si vyfotila domácí mazlíčky a u králice Sofie jsem odstranila pár prvků z pozadí (opět přes AI, ale tentokrát s položkou Generativní úpravy). Stejnou funkcí můžete jakýkoliv předmět v rámci fotky posunout, stačí jen obtáhnout objekt a přemístit. Není to stoprocentní, ale na první pokus?

Foto: Lucie Weissová

Sofie bez noh od židlí a s nohami

Shrnu to takhle. Foťák je super, krásné barvy, když si osvojíte základní pokyny, tak je ovládání opravdu jednoduché a například makro, Circle to Search a AI pomocník při úpravě fotek využijí i „amatéři“. Ještě víc tento mobil, respektive fotoaparát ocení uživatelé, kteří ho mají jako pracovní nástroj, rádi fotí a s fotkami si vyhrají. Výsledek pak musí být dokonalý!

Hala bala: další ukázky

Víc fotek zde

Zábavnější focení a natáčení. Proč?

  • 200 Mpx na hlavním fotoaparátu.
  • Precizní makro záběry s 50 Mpx ultraširokoúhlou kamerou.
  • Až 100× Space Zoom s umělou inteligencí.
  • Perfektní kresba detailů v jakémkoli světle.
  • Redukce šumu – mobil umí analyzovat pohyb a čas.
  • Funkce jako Audio Eraser (guma), která pomocí AI dokáže vymazat hluk, hlasy i zvuky přírody z videí.
  • Virtuální clona – umělá inteligence detekuje objekt a pozadí, na něž aplikuje různé úrovně rozostření. Pro experty, co chtějí testovat režim Expert RAW.

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Samsung

Lucie Weissová

Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

