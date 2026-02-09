Srí Lanka láká digitální nomády. Spustila pro ně speciální vízum

ČSOB rozdává lístky do kina. V soutěži vyhraje 8000 lidí
9. 2. 2026 | Petr Kučera
Osm tisíc lidí má šanci vyhrát dvě vstupenky zdarma do sítě kin CineStar. Soutěž pořádá ČSOB a potrvá do konce května.
Zdroj: Shutterstock
Srí Lanka zavedla od února 2026 roční pobytové vízum pro digitální nomády. Žadatelé musí splnit požadavek minimálního měsíčního příjmu ve výši alespoň 1700 eur (přes 41 000 korun).
Tato hranice platí pro jednotlivce nebo rodiny s maximálně dvěma dětmi. S každým dalším dítětem se požadovaný příjem zvyšuje o dalších 425 eur (přes 10 000 korun) měsíčně.
O vízum mohou žádat osoby starší 18 let, které prokážou, že pracují výhradně pro zaměstnavatele nebo klienty mimo Srí Lanku a splňují stanovené příjmové podmínky. Držitelé víza se zároveň musí zdržet jakýchkoli politických nebo jiných rušivých aktivit na území země.
Žádosti se podávají online prostřednictvím webových stránek Ministerstva imigrace a emigrace Srí Lanky. Poplatek za roční vízum činí přibližně 425 eur na osobu a vízum je možné za poplatek každoročně prodlužovat.
Podobné programy pro digitální nomády v posledních letech zavedla i řada dalších zemí, zpravidla s cílem přilákat kvalifikované zahraniční pracovníky a podpořit místní ekonomiku.
Thajsko například spustilo pětileté vízum pro digitální nomády v polovině roku 2024. Japonsko zavedlo vlastní program v dubnu 2024, umožňující pobyt až na šest měsíců, avšak s požadavkem na relativně vysoký roční příjem okolo 60 000 eur.
Turecko v roce 2024 představilo specializovaný online portál pro digitální nomády, přičemž žadatelé ve věku 21 až 55 let musí doložit měsíční příjem alespoň 2 800 eur. Podobné programy fungují také například na Filipínách nebo v Jihoafrické republice.
