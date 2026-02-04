Peníze.cz
Mobilní tarify dál zdražují. O2 nahrazuje starou nabídku

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 4. 2. 2026
Zdroj: Shutterstock

Mobilní operátor O2 tento týden představil náhradu za své původní tarify, a to za vyšší ceny. Tarify s novým názvem NEO+ nabízejí o něco víc mobilních dat či slevové kupony určené k nákupu telefonů a dalších chytrých zařízení.

„U jednotlivých tarifů navyšujeme data nebo rychlost. To zákazníkům umožní využívat ještě více naplno nejlepší mobilní síť v Česku,“ uvedla ředitelka mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová.

V tarifech NEO+ Modrý a NEO+ Bronzový operátor nově navyšuje datový objem o 2 GB, nově tedy získají zákazníci 6 GB, respektive 14 GB dat. U tarifu NEO+ Stříbrný pak zvyšuje rychlost z 10 Mb/s na 15 Mb/s, u tarifu NEO+ Zlatý z 20 Mb/s na 40 Mb/s.

Mění se ovšem i cena, a to u jednotlivých tarifů o 30 až 50 korun měsíčně. Operátor navíc zrušil slevu, kterou lidem při pořízení tarifu ještě nedávno nabízel na prvních 12 měsíců.

Nové tarify NEO+ jsou dostupné pro nové i stávající zákazníky, ti se podle operátora mohou sami rozhodnout, zda na ně chtějí přejít. To lze buď přes aplikaci Moje O2, nebo osobně na prodejnách operátora. Nové tarify je možné spojit s dalšími službami v balíčku O2 Spolu, což může snížit měsíční útratu oproti standardním cenám až o stovky korun.

Už v prosinci se pustil do zdražování vybraných tarifů s pravidelnou měsíční platbou (Red Basic a Neomezený) konkurenční Vodafone, a to rovněž v rozmezí desítek korun za měsíc. 

„Stejně jako další odvětví i my čelíme rostoucím nákladům. Díky inovacím a optimalizaci se nám v uplynulých třech letech dařilo udržovat pro vás vysokou kvalitu a hodnotu služeb. Vyšší náklady a zmíněné investice do modernizace ale nyní vyžadují, abychom ceny mobilních služeb upravili,“ vysvětlil svůj krok operátor.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

