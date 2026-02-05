Peníze.cz
Olympiáda za cenu exotiky. Největší sportovní akce roku stojí naživo desítky tisíc

Pavla Adamcová | rubrika: Co se děje | 5. 2. 2026
Zimní olympijské hry 2026 se vracejí do Itálie. Dějištěm bude Milán, Cortina d’Ampezzo a další alpská střediska. Pro fanoušky z Česka to zní lákavě: je to relativně blízko, dobře dopravně dostupné a navíc jde o atraktivní dovolenkové destinace v době jarních prázdnin. Realita ale začíná u peněženky.
Tomáš Kašpar z Prahy začal řešit letošní zimní olympijské hry už před rokem. „Přes oficiální stránky jsme koupili vstupenky a ubytování. Vše velmi snadno,“ popisuje. Na akci vyráží se synem autem. Jejich plán zahrnuje například hokej, rychlobruslení nebo biatlon.

I přes včasné plánování by si ovšem za celkové náklady mohl klidně dopřát exotickou dovolenou. „Vzhledem k tomu, že máme celkem 12 vstupenek a jedeme na čtyři noci, vyjde nás výlet pro dvě osoby na víc než 100 tisíc korun,“ vypočítává Kašpar.

Právě vstupenky tvoří v rozpočtu fanoušků největší neznámou, záleží totiž na výběru sportu a kategorie sezení. Oficiálně jsou k dispozici výhradně prostřednictvím webu pořadatele a stojí od desítek do stovek eur za kus.

Zatímco třeba průměrná cena hokejového čtvrtfinále v kategorii B před rokem pohybovala kolem 200 až 300 eur (až 7300 korun), u nejžádanějších disciplín ceny raketově rostly. „Chtěli jsme vidět například volné jízdy žen v krasobruslení, tam se ale cena jedné vstupenky zvedla až na 600 eur, a to už jsme odmítli dát,“ dodává Kašpar s tím, že cenová hladina je srovnatelná s letní olympiádou v Paříži.

V současné době je už většina standardních vstupenek na atraktivní závody vyprodaná. Poslední možností pro opozdilce jsou takzvané hospitality balíčky. Ty sice nabízejí nadstandardní komfort v podobě cateringu nebo vyhrazených vstupů, jejich cena však začíná ve stovkách eur a u finálových duelů se může vyšplhat až do řádu tisíců.

Cesta po vlastní ose

Doprava do olympijských center v Miláně a Cortině d'Ampezzo nabízí několik variant. Cesta autem vyjde při započtení paliva na pět až šest tisíc korun, k čemuž je nutné přičíst rakouskou dálniční známku a italské mýtné, které patří k nejdražším v Evropě. Auto se tak finančně vyplatí především při plném obsazení.

Levnější, ale výrazně méně flexibilní variantou je autobus. Zpáteční jízdenka se dnes dá pořídit pod tři tisíce korun. Daní za to je ovšem výrazně delší doba cestování a fakt, že sportovní fanoušek je odkázán na pevný jízdní řád.

Stále více Čechů však volí komfortnější leteckou dopravu, což potvrzují i data prodejce letenek Kiwi.com. „Zájem o letenky do Itálie v období her meziročně vzrostl o téměř 60 procent,“ říká mluvčí Daniela Chovancová. Trend je dán nejen sportovní událostí, ale i faktem, že se termín her kryje s jarními prázdninami v mnoha českých okresech. Nejvýraznější nárůst, téměř o 80 procent, evidují letiště v Miláně.

Mluvčí Kiwi.com doplňuje, že lidé letos nakupovali letenky s větším předstihem než loni, nejčastěji asi dva měsíce před začátkem her. „Průměrná cena již koupené letenky aktuálně činí 98 eur, tedy cca 2500 Kč, což představuje meziroční nárůst o 14,3 procenta. Za posledních sedm dní se pak průměrná cena za letenky zakoupené z Česka do míst konání zimních OH pohybuje kolem 131 eur (cca 3180 korun). I nyní, těsně před zahájením, je však stále možné najít letenky do Milána v cenovém rozpětí od 120 do 140 eur v závislosti na konkrétním dnu odletu,“ vypočítává Chovancová.

Větší zájem i vyšponované ceny letenek s odletem z Prahy do Itálie potvrzuje také mluvčí Regiojetu a Student Agency Lukáš Kubát. Konkrétně do Milána je podle něj možné v olympijském termínu sehnat zpáteční letenky přibližně od 2700 korun, zatímco v běžných dnech začínají zhruba na 1400 korunách.

Specifikem letošních her je ovšem jejich značná rozlehlost. Návštěvníci musí počítat s tím, že mezi hokejovými halami v Miláně a lyžařskými areály v Cortině d'Ampezzo je zhruba pět hodin cesty. Tato roztříštěnost výrazně zvyšuje náklady na lokální přesuny a ubytování, které je v horských střediscích tradičně dražší než v milánské metropoli.

Komfort za desetitisíce

Pro ty, kteří se nechtějí starat o složitou logistiku a přesuny mezi klastry, zůstávají alternativou zájezdy cestovních kanceláří. Ceny se zde pohybují v přibližném rozmezí 40 až 80 tisíc korun na osobu a zahrnují kompletní servis.

Lyžování už jen pro bohaté? Evropské svahy se letos prodražíLyžování už jen pro bohaté? Evropské svahy se letos prodraží

„Všechny naše balíčky jsou vždy postaveny s důrazem na poskytnutí klientům full servis od transferů, ubytování, hospitality balíčků, doprovodu skupiny, gastro zážitků a v neposlední řadě i komplexního informačního servisu,“ popisuje výkonný ředitel cestovní kanceláře IBTravel Filip Dohnálek.

Velký zájem je podle něj zejména o kombinované pobyty, které spojují vlastní lyžování v Itálii s návštěvou olympijských disciplín. „Horské pobyty jsme zejména nabízeli ve spojení s pobytem v hezkém horském hotelu se špičkovým zázemím na pět nocí, kde hosté mají možnost dva dny lyžování přímo u hotelu a dva dny se zúčastnit olympijských disciplín. Tato kombinace je velmi úspěšná a pro naše hosty nejoblíbenější,“ říká Dohnálek.

„V Miláně je v nabídce vždy pobyt od dvou do čtyř nocí, kde klienti navštíví jeden až dva zápasy české reprezentace a případně rychlobruslení s možností prohlídky města a ochutnání italské gastronomie,“ doplňuje šéf cestovky s tím, že největší zájem byl letos o biatlon, sjezdové lyžování a hokej. Naopak slabý o krasobruslení či ženský hokej.

Zastavte se pro další

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

