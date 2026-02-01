Peníze.cz
Kdy budou jarní prázdniny v roce 2027? Termíny podle okresů

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 1. 2. 2026
Řada lidí je plánuje už teď: jarní prázdniny budou v roce 2027 v období od 1. února do 14. března. Tady je přehled termínů pro jednotlivé okresy.
Zdroj: Shutterstock

Prázdniny v únoru a březnu se nazývají jarní – přestože vlastně připadají na zimu. Hodně rodin se vydává na hory nebo jinou dovolenou.

Aby nedošlo k přetížení ubytovacích kapacit, jsou jarní prázdniny každoročně rozděleny do šesti turnusů od začátku února zhruba do poloviny března.

V každém z turnusů mají prázdniny základní a střední školy z několika okresů. Termíny nejsou pro jednotlivé okresy stanovené pevně, každoročně se cyklicky posouvají o jeden turnus, takže okresy, které jeden rok na jarní prázdniny vyrážejí jako poslední, jsou další rok na řadě první.

Termín jarních prázdnin se určuje podle toho, kde sídlí škola, ne podle místa bydliště dítěte. Každý okres má svůj vlastní termín a v Praze to funguje podobně, jen místo okresů rozhodují městské části. Pro rodiny, kde má jedno dítě školu jinde než druhé, typicky internát versus základka doma nebo pražské děti dojíždějící do jiné čtvrti, to může znamenat docela slušný logistický chaos.

Jarní prázdniny mají školy v České republice různě, v roce 2027 je to v období od 1. února do 14. března.

Kdy jsou v roce 2027 jarní prázdniny podle okresů

8. 2. – 14. 2. 2027Jičín, Šumperk, Jeseník, Olomouc, Rychnov nad Kněžnou, Prachatice, Strakonice, Tábor, Příbram, Mladá Boleslav, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Opava
1. 2. – 7. 2. 2027Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Náchod, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Bruntál
15. 2. – 21. 2. 2027Ostrava-město, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Rokycany, Benešov, Beroun, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov
22. 2. – 28. 2. 2027Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
1. 3. – 7. 3. 2027Jindřichův Hradec, Litoměřice, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Nymburk, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Přerov, Frýdek-Místek
8. 3. – 14. 3. 2027Hradec Králové, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Teplice, Nový Jičín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

V diskuzi je celkem 0 komentářů

