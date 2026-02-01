Kdy budou jarní prázdniny v roce 2027? Termíny podle okresů

Prázdniny v únoru a březnu se nazývají jarní – přestože vlastně připadají na zimu. Hodně rodin se vydává na hory nebo jinou dovolenou.
Aby nedošlo k přetížení ubytovacích kapacit, jsou jarní prázdniny každoročně rozděleny do šesti turnusů od začátku února zhruba do poloviny března.
V každém z turnusů mají prázdniny základní a střední školy z několika okresů. Termíny nejsou pro jednotlivé okresy stanovené pevně, každoročně se cyklicky posouvají o jeden turnus, takže okresy, které jeden rok na jarní prázdniny vyrážejí jako poslední, jsou další rok na řadě první.
Termín jarních prázdnin se určuje podle toho, kde sídlí škola, ne podle místa bydliště dítěte. Každý okres má svůj vlastní termín a v Praze to funguje podobně, jen místo okresů rozhodují městské části. Pro rodiny, kde má jedno dítě školu jinde než druhé, typicky internát versus základka doma nebo pražské děti dojíždějící do jiné čtvrti, to může znamenat docela slušný logistický chaos.
Jarní prázdniny mají školy v České republice různě, v roce 2027 je to v období od 1. února do 14. března.
Kdy jsou v roce 2027 jarní prázdniny podle okresů
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Jičín, Šumperk, Jeseník, Olomouc, Rychnov nad Kněžnou, Prachatice, Strakonice, Tábor, Příbram, Mladá Boleslav, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Opava
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Náchod, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Bruntál
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Ostrava-město, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Rokycany, Benešov, Beroun, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Jindřichův Hradec, Litoměřice, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Nymburk, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Hradec Králové, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Teplice, Nový Jičín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem