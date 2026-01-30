Ztracený kabát za milion: Proč šéfce Dermacolu nepomůže ani Montrealská úmluva

Paní Komárová při přestupu ve finské metropoli přišla o svůj kabát. Odložila si ho ve veřejně přístupném prostoru salonku, kde dle jejího tvrzení došlo k odcizení. Není však zřejmé, kdy přesně ke ztrátě došlo ani kdo měl k věšáku přístup.
Důkazy jsou však pro právní posouzení klíčové. Bez svědectví o tom, kdo kabát odcizil a za jakých okolností, se není možné odvolávat na odpovědnost aerolinky ani provozovatele salonku. Pouhé podezření pro nárok na náhradu škody nestačí.
Salonek není letadlo
V debatě o ztraceném kabátu bývá často zmiňována takzvaná Montrealská úmluva. Jde o mezinárodní smlouvu, která určuje, kdy a za co odpovídají aerolinky cestujícím. Vztahuje se především na ztracená nebo poškozená odbavená zavazadla. Pokud se kufr ztratí při překládce mezi lety, má cestující nárok na náhradu. U věcí, které má cestující po celou dobu u sebe, je situace jiná.
Kabát odložený v letištním salonku není zavazadlo svěřené dopravci. Aerolinka by za jeho zmizení odpovídala jen tehdy, když by se prokázalo, že ho odcizil její zaměstnanec během výkonu práce. Bez jasných důkazů je však takový nárok nevymahatelný. Salonky navíc často neprovozuje samotná aerolinka.
Obvinění personálu: Tvrzení vs. realita
V případě podezření je důležité co nejdříve zavolat policii, která má oprávnění si záznamy od provozovatele vyžádat. Pokud personál s přivoláním bezpečnostní složky nepomůže, což není jeho povinností, měl by ji kontaktovat poškozený sám.
Čas přitom hraje zásadní roli, protože kamerové záznamy se obvykle uchovávají jen po omezenou dobu.
Kdyby se ztráta stala vám
Případ ředitelky Dermacolu Komárové ukazuje, že i krátkodobé odložení cenností na letišti může být rizikové. Proto je cestovní pojištění základ. Pokud se vztahuje také na zavazadla, můžete po doložení policejního protokolu získat náhradu i za krádež v salonku. Obvykle do limitu pojištění.
Ďábel v detailu: Jak číst pojistné podmínky
Cestovní pojištění zavazadel bývá zrádné. Většina lidí se podívá jen na celkový limit (např. 200 000 Kč), ale přehlédne tzv. limity na jednu věc. Ty bývají často nastaveny jen na 5 000 Kč nebo 10 000 Kč za kus (např. za jeden kabát, jeden mobil).
Pokud tedy máte v kufru nebo na sobě dražší elektroniku či značkové oblečení, standardní pojistka vám škodu nepokryje celou. Vždy proto hledejte v podmínkách tabulku „Limity plnění“ a položku „Limit na jednu věc/cennost“.
Kdy (ne)platí pojišťovna ani nikdo další
Největší nástrahy se skrývají v definici samotné krádeže, kde pojišťovny striktně rozlišují dva scénáře. Zatímco za věci odcizené překonáním překážky – typicky z vykradeného hotelového pokoje nebo vypáčené skříňky – náhradu dostanete, u prosté krádeže volně odložených věcí obvykle narazíte. Kouzelnou formulkou likvidátorů je v tomto případě „bezprostřední dohled“.
V praxi to znamená tenkou hranici mezi plněním a zamítnutím. Pokud sedíte v salonku a zloděj vám mezitím odcizí cennosti z uzamčené skříňky, pojišťovna platí. Stačí ale nechat notebook na stole nebo kabát na věšáku a udělat jen pár kroků k oknu, abyste dětem ukázali letadlo, a rázem je zle. V tu chvíli jste věc ztratili z dohledu, což pojišťovna vyhodnotí jako hrubou nedbalost a porušení povinnosti předcházet škodám. To samé platí i pro odskok na toaletu – pokud cestujete sami a neberete si cennosti s sebou do kabinky, dáváte tím pojistnému plnění sbohem.
Kdyby se paní Komárové ztratil kabát z odbaveného kufru, platí podle Montrealské úmluvy limit cca 40 000 Kč. A to i kdyby byla jeho hodnota vyšší. U věcí, které máte u sebe, je ochrana výrazně omezená a odpovědnost dopravce vzniká jen výjimečně.
Proto je důležité cennosti při cestování nespouštět z očí. Za kabát nebo jiné drahé položky odložené bez dozoru nesete odpovědnost. Aerolinka není „opatrovník“, pokud konkrétní věc přímo nepředáte do úschovy pod dozorem. Neopatrnost při hlídání vlastního majetku může výrazně zkomplikovat případnou náhradu škody.
Text vznikl ve spolupráci s projektem Novinářský inkubátor.
OnlineMediator.cz
Notifikovaný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v Čescku i na Slovensku pomáhající spotřebitelům domoci se práva efektivně a online. Řeší komplikace od zpožděných letů přes reklamace zboží až po dodavatele... Další články autora.
