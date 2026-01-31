Nekonečná zima vyčerpává lidi i peněženky. 5 tipů jak získat energii levně

Už jsme si tak trochu odvykli, že i u nás může být dlouhá a opravdu mrazivá zima. Neustálé oblékání do vrstev nám bere energii, krátké dny často přinášejí chronickou únavu, špatnou náladu a nezvladatelnou chuť k jídlu nebo na skleničku.
To všechno může nenápadně vybílit peněženku, pokud se necháme unést. Tady je několik zimních pastí a tipů, jak je obejít a zároveň ušetřit.
1. Past: Aspoň si něco hezkého koupím
Neustálá zima, každé ráno škrábání auta od mrazu nebo odhrnování sněhu. Všechen tento diskomfort je podhoubím pro impulzivní nákupy „za odměnu“. Dortík, nový krém na hydrataci, relaxační svíčka, co povzbudí náladu… Vše se sčítá a na konci zimy máte tři otevřené krémy a tisícovku v trapu. Navíc přinesou jen jednorázovou úlevu.
Jak to otočit? Nezakazujte si radost, jen ji přesuňte z věcí na zážitky. Zkuste si udělat malé rituály, na které se těšíte. Každý den si vyjděte na procházku. Nejen, že je zdarma, navíc vám i přes mraky dodá víc vitaminu D a serotoninu než domácí osvětlení. Pohyb obecně je nejlepší příprodní antidepresivum. Ano, často se nám nechce, ale ten pocit po cvičení, procházce nebo bruslení na zamrzlém rybníku je k nezaplacení. Dopřejte si i večer bez obrazovek a věnujte se oblíbenému hobby. Poskládejte si puzzle, zahrajte deskovou hru. Radost bez účtenky má často delší výdrž než okamžitý nákup.
2. Past: Další tričko ve slevě
A další nakupování. Venku mrzne, vy sedíte na pohovce a projíždíte nákupní aplikace a weby plné slev. Ne, ty páté džíny a tričko, které už ve skříni stejně máte, si nekupujte, byť ho teď prodejce nabízí o třetinu levněji.
Jak to otočit? Plánujte dopředu: sledujte výprodeje zimní výbavy pro příští sezónu – zimní boty, rukavice, bundy bývají v tuto dobu nejvýhodnější. Nakupujte jen to, co opravdu potřebujete, a hlavně s reálným využitím. Místo stovek utracených v nákupním rauši ušetříte tisíce a zároveň budete připraveni na další zimní dovolenou.
3. Past: Dáme si svařáček
Červené víno večer u televize nebo panák či svařák na zahřátí na výletě – to vše zní jako tradiční zimní zpestření, ve skutečnosti ale jen zatěžuje vaši peněženku a zdraví. Tělo venku totiž nezahřeje, naopak způsobuje jeho rychlejší podchlazení. Pocit tepla je klamný a vniká rozšířením cév, kdy se teplá krev dostává k povrchu kůže. Tím ale uniká teplo z tělesného jádra. Alkohol tak naopak zvyšuje riziko prochladnutí, to zaprvé. A zadruhé, víno večer na pohovce pod dekou krátkodobě náladu zlepší, ale zhorší metabolismus i spánek. A to vede opět ke špatné náladě.
Jak to otočit? Místo každodenního popíjení doma radši vyrazte jednou nebo dvakrát týdně mezi lidi. Ušetříte víc než při častém kupování lahve a získáte k tomu bonus sociálního kontaktu. Setkání s rodinou nebo přáteli vás nabije energií. Zimní měsíce nás totiž přirozeně vedou k izolaci v teple domova, ale sociální izolace depresivní příznaky jen zhoršuje.
4. Past: Sacharidy jako emocionální první pomoc
Pití už jsme vyřešili, teď jídlo: zimní měsíce přinášejí často neodolatelnou chuť na sladká a tučná jídla. Tělo se totiž snaží zvýšit hladinu serotoninu konzumací rychlých sacharidů. Výsledek? Drahá, nezdravá jídla a jen krátkodobý efekt.
Jak to otočit? Mějte po ruce vždy ovoce s vyšším obsahem cukru jako banány, datle nebo fíky. Tvorbu serotoninu podporuje i čokoláda s obsahem kakaa nad 70 %. Do jídelníčku přidejte také krutí maso, vejce, ořechy a semínka všeho druhu. Jídlo si zkrátka více plánujte než v létě. Místo impulzivních objednávek si připravte teplá jídla doma. Ušetříte peníze, zlepšíte si náladu a zvýšíte energii.
5. Past: Předražené vitamíny proti zimní depresi
V lednu máme pocit, že bez ashwagandhy, melatoninu, hořčíku, homeopatik nebo třeba očisty jater proti únavě se zima prostě nedá přežít. Marketing nás přesvědčuje, že každá pilulka je nezbytná, a my impulzivně kupujeme drahé balíčky, aniž bychom věděli, jestli vůbec fungují. Cena? Několik stovek měsíčně, někdy i tisíce. A efekt? Většinou jen dobrý pocit.
Jak to otočit? Vlastně jsme si to řekli už v minulých bodech. Spoustu z vitamínů a minerálů, které potřebujeme, zvládneme pokrýt stravou a chozením ven. Zimní superpotraviny? Omega-3 mastné kyseliny najdete v tučných rybách, komplexní sacharidy v kořenové zelenině, jako je mrkev, řepa, batáty. Vitamín C zase v citrusech a železo v listové zelenině. Zázračně na zlepšení nálady i protizánětlivě pak funguje zázvor a kurkuma. Velmi důležitý je také pitný režim, protože v zimě nemám tolik pocit žízně. Dehydratace ale přispívá k únavě. Pokud chcete tedy do něčeho investovat, tak do dobrých čajů, vařte si kvalitní vývary. Vylučovací metodou jsme tedy došli k tomu, že jediné, na co se opravdu potřebujete zaměřit v zimních měsících je vitamín D. A pokud si opravdu chcete doplňovat další vitamíny, doporučujeme prvně podstoupit testy krve.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem