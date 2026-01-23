Jak vyhrát Eurojackpot? A snadný trik, jak vyhrávat vždycky

Eurojackpot je loterie. Poměrně nová hra, která vznikla v roce 2012, v Česku se jí můžete účastnit od roku 2014. Hraje se v 19 evropských zemích. Chcete vědět, kolik se dá vyhrát, jak vsadit, jak se o výhře dozvíte? Kolikrát padla první cena a jaký je český rekord?
Pokusili jsme se dát dohromady všecko důležité. Vy ale samozřejmě vše číst nemusíte a klidně si můžete vybrat jen to, co vás právě zajímá.
Kolik se dá v Eurojackpotu doopravdy vyhrát?
Hlavní výhra, tedy jackpot, je vždycky minimálně 10 milionů eur (podle aktuálního kurzu eura ke koruně zhruba 243 600 000 korun), může ale vystoupat až na 120 milionů eur (cirka 2 923 200 000 korun). Nyní inzerovaná výše jackpotu tedy může – pokud ho v nejbližším tahu nikdo nevyhraje – v dalších kolech růst, a to víc než dvojnásobně.
Konkrétní suma určená na výhry pro daný tah je známá až v okamžiku, kdy se uzavře sázení. Počítá se totiž ze vsazených peněz (plus se přičítá případně nevyhraný jackpot z minulých kol).
Kdy se Eurojackpot losuje
Eurojackpot se losuje dvakrát týdně, vždy v úterý a v pátek v sedm hodin večer. Sázet se dá do poslední minuty, pokud člověk vsadí později, má vsazeno na další tah. Když tedy vsadíte dneska po 19. hodině, zajímá vás až další, úterní kolo.
Losování Eurojackpotu probíhá v Helsinkách, protože Finsko je s mírnou nadsázkou hlavní zemí Eurojackpotu, i když „mozek“, kde se všechno počítá, je v Německu.
Kde si můžu Eurojackpot vsadit?
Kdekoliv, kde je internetové připojení. Jde to totiž online. Anebo si můžete vsadit na kterémkoliv terminálu Allwynu (ještě nedávno Sazky). Těch je po republice přes osm tisíc a narazíte na ně na každém rohu – v trafikách, na poštách, čerpacích stanicích nebo u pokladen v supermarketech. Poznáte je snadno podle žlutého loga s velkým písmenem „S“. Zatím. Postupně se poutače budou se změnou značky proměňovat, budou tyrkysové a bude na nich písmeno „a“.
Jeden sloupec Eurojackpotu. Sází se 5 čísel z 50 v prvním osudí a dvě „euročísla“ z druhého osudí. Celkem se na jednom tiketu dá vsadit 6 sloupců, jeden po šesedsáti korunách. Jak odoplněk můžete ještě vsadit další čísla v národním doplňku k Eurojackpotu, hře Extra 6.
Jak vsadit Eurojackpot?
Princip je jednoduchý, ať už sázíte online, nebo papírově. Na sázence vybíráte čísla ve dvou osudích.
- 1. osudí (na obrázku o větší pole nahoře): vybíráte 5 hlavních čísel z 50 (1–50).
- 2. osudí (menší pole dole): vybíráte 2 tzv. euročísla z 12 (1–12).
Jeden vsazený sloupeček vás vyjde na 60 korun. Na jednom tiketu jich můžete vyplnit až šest. Pokud chcete zkusit štěstí naplno, můžete si připlatit ještě 40 korun za doplňkovou hru Extra 6 (podobná Šanci u Sportky), která se losuje z čísla vaší sázenky. Plný tiket i s doplňkovou hrou vás tak vyjde na rovných 400 korun.
A jestli se vám nechce čísla vymýšlet nebo se vám zrovna v noci na dnešek žádná nezdála, je možné nechat za vás rozhodnout náhodu, zaškrtnout políčko N jako náhodný výběr – a stroje vám přiřadí náhodná čísla.
Kolik čísel musím uhodnout v Eurojackpotu?
Aby vám opravdu říkal pane pohádkový miliardový jackpot, musíte trefit v jednom sloupečku úplně všechno. Tedy všech 5 hlavních čísel a k tomu euročísla.
Nemusíte ale smutnit, pokud se netrefíte přesně. Eurojackpot má celkem 12 výherních pořadí.
Na hezké peníze (často v řádech milionů korun) si přijdete i v případě, že trefíte 5 hlavních čísel a jen jedno (nebo žádné) euročíslo. Naopak nejnižší možná výhra, která vám obvykle vrátí vklad a přidá pár korun navrch, čeká na ty, kteří trefí 2 hlavní čísla a 1 euročíslo, nebo 1 hlavní číslo a 2 euročísla.
Jaká je pravděpodobnost výhry v Eurojackpotu?
Jak jsou sny o bohatství krásné, tak je matematika krutá. Šance, že trefíte hlavní jackpot, je při jednom vsazeném sloupci zhruba 1 ku 140 milionům. Když jich vsadíte všech šest, každý s jinými čísly, je vaše šance šestkrát větší. Tedy zhruba jedna ku 23 milionům.
Třiadvacet milionů lidí má zhruba Šanghaj s předměstími. Tak si představte, že mezi nimi je právě jeden, který má na levé noze sedm prstů – a jaká by to byla náhoda, kdybyste právě na něj mezi všemi ostatními ukázali prstem. A to jste vsadili šest sloupců za 360 korun, kdybyste sázeli nejlevnější variantu za 60 korun — inu,představte si Jiříka, který hledá Zaltovlásku mezi 140 miliony panen, a nikde žádná muška s nápovědou.
Šance na výhru v nižším pořadí jsou samozřejmě mnohem mnohem vyšší. Jenže je v tom jeden háček: s rostoucí pravděpodobností, že se trefíte vy, roste i pravděpodobnost, že se trefí taky někdo jiný. A pro každé pořadí je dopředu daná část z celkových peněz určených na výhry. Všichni, co se trefí stejně, se o ten balík musí podělit rovným dílem.
Kdyby tedy na vaše výherní pořadí v daném kole mělo připadnout 50 milionů korun, může se stát, že vyhrajete 50 milionů sami – nebo vás bude padesát šťastných, kteří při svém štěstí budou mít tu smůlu, že se budou muset dělit, a každý si odnese „pouhý“ milion.
Dvanáct pořadí výher v Eurojackpotu a jejich pravděpodobnost
Výherní pořadí
Uhodnuto
(hlavní čísla + euročísla)
Podíl z poloviny sázek
Průměrná výhra
Pravděpodobnost výhry
1. pořadí (jackpot)
5+2
36 %
943 907 580 Kč
1 : 139 838 160
2. pořadí
5+1
8,5 %
13 929 192 Kč
1 : 6 991 907
3. pořadí
5
3 %
2 809 249 Kč
1 : 3 107 514
4. pořadí
4+2
1 %
116 532 Kč
1 : 621 502
5. pořadí
4+1
0,90 %
6 555 Kč
1 : 31 074
6. pořadí
3+2
0,70 %
2 913 Kč
1 : 14 124
7. pořadí
4
0,60 %
1 589 Kč
1 : 13 810
8. pořadí
2+2
3,10 %
573 Kč
1 : 984
9. pořadí
3+1
3 %
497 Kč
1 : 705
10. pořadí
3
4,30 %
407 Kč
1 : 313
11. pořadí
1+2
7,80 %
275 Kč
1 : 187
12. pořadí
2+1
19,10 %
221 Kč
1 : 48
Pozn.: Pravděpodobnost se nemění, to je matematika. Průměrné výhry se mohly změnit, řádově ale budou sedět.
Jaké byly zatím nejvyšší výhry v Eurojackpotu?
V Eurojackpotu existuje tzv. „strop“ (capping). Jackpot může vyrůst maximálně na 120 milionů eur. Jakmile této hranice dosáhne, už dál neroste a „přebytečné“ peníze se přelévají do druhého pořadí. Proto se o první místo v historických tabulkách dělí víc výherců – samozřejmě počítáno v eurech, v korunovém vyjádření se vzhledem k pohybu kurzu jednalo vždycky o jinou částku:
Poprvé vyhrál 120 milionů eur v červenci 2022 (tedy po deseti letech existence hry) Dán, který koupil tiket ve městě Blåvand.
Podruhé padl plný jackpot už v listopadu téhož roku v Německu a potřetí v červnu 2023 taky v Německu. Pak se totéž povedlo v lednu 2024 v Norsku – a od té doby už ne.
Český rekord padl půl roku po uvedení hry do republiky v květnu 2015, výherce z Pardubicka přes noc zbohatl téměř o 2,5 miliardy korun.
Dlžno podotknout, že pravidla hry se v průběhu času měnila a v prvních letech nebyly výhra tak vysoké, jako jsou dneska-
Jak se dozvím, že jsem vyhrál v Eurojackpotu?
Záleží na formě sázky. Online hráči to mají jednodušší: pokud sázíte přes internet nebo mobilní aplikaci, nemusíte se v podstatě o nic starat. Museli jste es registrovat a uvést na sebe kontakt. A když pak vyhrajete, přijde vám e-mail nebo notifikace do telefonu. Můžete rovnou zadat i účet, na který vám má přjít výhra, ne ovšem každá. Když vyhrajete opravdu balík, budete se muset ukázat osobně.
U klasických papírových tiketů je zodpovědnost na vás. Výsledky si můžete zkontrolovat na webu, teletextu nebo nejrychleji naskenováním čárového kódu přes mobilní aplikaci. Tu největší klasiku zažijete přímo u terminálu Sazky. Obsluha projede tiket čtečkou a pokud jste vyhráli, ozve se typická vítězná fanfára. Tento zvukový signál slouží nejen pro efekt, ale i jako ochrana sázejícího, aby měl jistotu, že obsluha výhru nezapřela.
Když vyhrajete moc, zachovejte klid. Budete muset do sídla Allwynu v Praze, kde se bude všecko na místě kontrolovat. Pokud vyhrajte miliardu, buďte shovívaví, že si vás pozvou jen do „Milionářské místnosti“. Cestu nechejte na pracovní den, zavolejte an kontaktní centrum, ohlaste se, domluvte schůzku. A hlavně zatím nikomu nic neříkejte. Spěchat nemusíte, na vzyvednutí výhry máte celý rok.
Jak se daní výhra v Eurojackpotu?
Pozor na daně! Tedy: vy přímo pozor dávat nemusíte, pokud vaše výhra dani podléhá, daň odvede přímo provozovatel hry, vy dostanete zdaněnou „čistou výhru“. Když říkáme pozor, tak tím myslíme: pozor, abyste nebyli zklamaní.
Výhry z loterií, jako je Eurojackpot, jsou osvobozeny od daně z příjmů do výše 50 tisíc korun. Pokud vyhrajete víc, týká se vás 15procentní daň. Takže vy si vyhrajete miliardu – ale miliardáře to z vás neudělá, protože po zdanění vám přijde 850 milionů. A 150 milionů vyhrála Česká republika, která vám tímto děkuje.
Jinak je to u takzvaných kurzových sázek, tam si musí každý daně ohlídat sám: Nezapomněli jste přiznat výhry? Pozor na přísnější limit.
Jak vyhrát vždycky Eurojackpot?
Ať už sázející uhádnou, kolik čísel chtějí, dva výherci jsou vždycky jistí: jednak jsou to státy, které výhry daní, jednak provozovatel Eurojackpotu.
Ze vsazených peněz jde na výhry jedna polovina. Zbytek hned na začátku shrábne provozovatel. Samozřejmě, podporuje třeba charity nebo sport jako u nás, má svoji režii – ale rozhodně nikdy netratí. Takže odpověď na otázku a slíbený tip, jak vyhrát v Eurojackpotu vždycky: staňte se spolumajitelem společnosti, která ho provozuje, u nás je to Allwyn (Sazka). Hloupé ovšem je, že akcie Allwynu jaksi nejsou k mání. Před pár lety se uvažovalo o vstupu Allwynu na burzu v New Yorku, ale nakonec na to nedošlo.
V letošním roce ale bude dokončená fúze Allwynu s řeckou sázkovou společností Opap, která je kotovaná na burze v Athénách. A až ke spojení obou společností dojde, nová spojená společnost na řecké burze zůstane a s jejími cennými papíry by se paralelně mělo začít obchodovat i na některé z nejvýznamnějších světových burz.
Jak jsou konstruované výhry v Eurojackpotu?
Když se vrátíte k tabulce výš, je tam jeden sloupeček, který vám možná hned nedával smysl – podíl z poloviny sázek. Jak jsme si právě řekli, polovina vsazených peněz jde provozovatelům. A z té druhé se peníze rozdělují do jednotlivých pořadí podle klíče uvedeného v tomhle dřív tajemném sloupci tabulky. Takže na první pořadí jde 36 procent vsazených peněz.
Když ale ten sloupeček sečtete, ještě to nevychází, něco chybí. Celkem 12 procent jde totiž do speciálního fondu (booster fund). Z něj se dotuje minimální jackpot (aby se vždy začínalo na deseti milionech eur, i když se tolik nevybere) a slouží jako rezerva.
Pokud nikdo v některém pořadí nevyhraje, přesouvají se peníze do dalšího slosování v úterý. K nim se přičtou peníze z nově vsazených tiketů. Proto jackpot neustále bobtná, dokud ho někdo netrefí.
Pokud jackpot narazí na svůj strop 120 milionů eur, mechanismus se změní. Peníze, které by dál navyšovaly jackpot, „přetečou“ o patro níž do 2. pořadí. V tu chvíli se vyplatí hrát i o druhou cenu, protože i ta může najednou dosahovat stovek milionů korun.
Jak dlouho existuje Eurojackpot a odkdy se hraje v Česku?
Eurojackpot vznikl jako konkurence starší hry EuroMillions, ta existuje stále – ale hraje se v jiných zemích (Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie). Jediná země, kde si můžou vsadit v obou superloteriích, je Španělsko.
Eurojackpot začínal v roce 2012 v sedmi zemích – bylo to Německo, Finsko, Dánsko, Slovinsko, Itálie, Nizozemsko a Estonsko. Česko se připojilo v roce 2014.
Celkem se dnes Eurojackpot hraje v 19 zemích, kromě dřív jmenovaných je to ještě Slovensko, Polsko, Španělsko, Chorvatsko, Island, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Norsko, Slovinsko, Švédsko a nejnovějším přírůstkem z března 2024 je Řecko.
Zajímavosti o Eurojackpotu
- Kde se vyhrává nejčastěji? Statisticky nejvíc jackpotů putuje do Německa (přes 50 hlavních výher) a do Finska. Není v tom magie ani podvod, ale zase ta matika. V těchhle zemích je loterie extrémně populární a sází tam nejvíc lidí.
- Jaká čísla se nejčastěji táhnou v Eruojackpotu? Ačkoliv má každé číslo teoreticky stejnou šanci, statistiky ukazují, že nejčastěji losovanými hlavními čísly jsou 49, 20 a 34. Naopak mezi „ležáky“, která padají nejméně, patří dlouhodobě číslo 27. (Pozor, v loterii minulé výsledky neovlivňují ty budoucí!).
