Nový rok, nové platby. Přehled výdajů, které na domácnosti číhají v lednu

Pavla Adamcová | rubrika: Jak na to | 11. 1. 2026
Leden je pro většinu domácností nejnáročnějším měsícem v roce. Končí období vánočních výdajů a začíná kolotoč plateb, které jsou pro zbytek roku klíčové. Připomínáme, co si ohlídat.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Leden je pro většinu českých domácností obdobím finančního „probuzení“. Po klidných svátcích totiž nastává tradiční administrativní maraton, v domácích rozpočtech se setkávají dozvuky vánočních nákupů s novými ceníky, valorizovanými zálohami a zákonnými termíny.

Právě teď se plně propisují nové sazby pojistného, aktualizované ceny energií i změny v dálničních poplatcích, které mohou výrazně ovlivnit rodinný rozpočet na měsíce dopředu.

Přehled ukazuje, kde stačí jen drobná úprava trvalého příkazu, a kde je naopak potřeba pár minut věnovat kontrole smluv nebo podpisům u zaměstnavatele.

1. Koncesionářské poplatky (televize a rozhlas)

Od května 2025 nám zdražila televize a rádio. I když je třeba ani nemáme. Zvýšily se totiž takzvané koncesionářské poplatky určené k financování České televize a Českého rozhlasu. A rozšířil se okruh těch, kdo je musí platit. Podrobně jsme o tom psali zde: Vyšší koncesionářské poplatky jsou tady. Návod, co si ohlídat.

  • Televize teď stojí 150 Kč a rozhlas 55 Kč měsíčně. Pokud platíte jednou ročně, připravte si v lednu 2460 Kč (1800 Kč za televizi, 660 Kč za rozhlas). Termín splatnosti je už 15. ledna. Poplatky je ale možné hradit také pololetně a čtvrtletně.
  • Nově se platí i v případě, že nemáte klasický přijímač, ale máte v rodině smartphone, tablet nebo počítač s internetem. Samozřejmě pokud domácnost již TV/rozhlas platí, nic se pro ni z hlediska počtu zařízení nemění (platí se stále jeden poplatek za celou domácnost).

2. Provoz domácnosti: Energie i poplatky obci

Leden je zpravidla měsícem nových ceníků.

  • Elektřina a plyn: Podívejte se do e-mailu, zákaznického účtu nebo schránky na nový rozpis záloh. Nezapomeňte si upravit trvalé příkazy, ať vám na konci roku nevznikne vysoký nedoplatek. 
  • Příspěvky na podporované zdroje elektřiny (POZE) bude nadále hradit stát z rozpočtu: Energetický regulační úřad stihl ještě v prosinci schválit nový cenový výměr, regulovaná složka ceny elektřiny se tedy od nového roku snížila. Skutečný dopad na vaši fakturu závisí na typu smlouvy a výši tržní složky ceny.
  • Odpad a psi: Každá obec to má jinak, ale leden je časem, kdy se schvalují nebo vybírají poplatky za popelnice a psy. Obvykle jde o částky kolem 1000 Kč za osobu u odpadu a 300–1500 Kč za psa. Zkontrolujte webové stránky své obce, termíny se liší (někde leden, někde až březen).

3. Bydlení: SVJ a pojistky

  • Bytové domy: Pokud bydlíte v bytě, v lednu vám pravděpodobně přijde nový evidenční list od SVJ nebo družstva. Kvůli inflaci a drahým opravám se často zvedají příspěvky do fondu oprav.
  • Pojistka na dům/byt: Nezapomeňte na pojištění a zkontrolujte si jeho výši. Pokud máte pojistku starou tři a více let, vaše nemovitost je pravděpodobně podpojištěná. To znamená, že kdyby se něco stalo, pojišťovna vám vyplatí částku, za kterou dnes dům znovu nepostavíte. Více si o tom můžete přečíst třeba tady: Dvě pětiny rodinných domů nejsou pojištěné. Když jsou, tak často málo. Leden je ideální čas na revizi smlouvy a takzvanou indexaci (navýšení částky podle aktuální hodnoty).
  • Pojistka na auto: Řada pojišťoven v tomto období upravuje také pojistku na automobil.

4. Doprava: Dálniční známky a parkování

  • Dálniční známka: Pro rok 2026 stojí standardní roční známka 2570 Kč. O tom a dalších letošních změnách pro řidiče jsme podrobněji psali tady: Změny pro řidiče: zdravotní prohlídky, autonomní řízení, průkaz pro začátečníky i zdražení.
  • Elektromobily: Majitelé elektroaut to mají zdarma. Plug-in hybridy splňující emisní limit platí 640 Kč.
  • Platnost: Nezapomeňte, že dálniční známka už neplatí na kalendářní rok, ale 365 dní od nákupu. Zkontrolujte si na online, kdy přesně ta vaše končí (mnoho lidí ji kupovalo právě v lednu/únoru).
  • Parkování v Praze: Od 1. ledna 2026 v Praze končí bezplatné parkování elektromobilů v modrých zónách. Nově však platí 50% sleva pro čistě elektrická a vodíková vozidla, pokud jsou zaregistrovaná v systému Zón placeného stání (ZPS). Hybridní vozy o veškeré výhody přicházejí a v modrých zónách platí plnou sazbu. Sleva pro elektromobily a vodíková auta se uplatní automaticky při placení prostřednictvím online aplikací nebo přes online parkovací automat.

5. Daně: Papírování pro rodinu

  • Daň z nemovitosti: Pokud jste v roce 2025 koupili byt, dům nebo pozemek, musíte do konce ledna podat daňové přiznání. V roce 2026 se termín posouvá na 2. února, protože poslední lednový den je sobota. Samotná platba daně pak probíhá až v květnu.
  • Růžové prohlášení: Zaměstnanci musí v lednu u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani. Je to ten moment, kdy hlásíte slevy na děti nebo manželku/manžela, aby vám stát vracel peníze průběžně v měsíční výplatě.

6. Zdravotní a sociální pojištění

Pokud někdo z rodiny podniká, leden přináší výraznou změnu ve výši minimálních záloh. Co platit, jak a kdy zjistíte do detailu zde: Od kdy musí OSVČ platit vyšší minimální zálohy? Nezmeškejte klíčové datum.

Na co tedy v novém roce nezapomenout?

  • Upravit trvalé příkazy na zdravotní a sociální (pokud podnikáte).
  • Zaplatit televizi a/nebo rozhlas.
  • Zkontrolovat nové zálohy na elektřinu a plyn.
  • Podepsat u zaměstnavatele slevy na dani (děti atd.).
  • Ověřit platnost dálniční známky.
  • Zjistit termín splatnosti poplatku za psa a popelnice ve vaší obci.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

