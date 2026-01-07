Pizza a praní během tankování. Orlen testuje dvojici samoobslužných automatů

Síť čerpacích stanic Orlen spustila na benzince v Průhonicích ve směru z Prahy do Brna pilotní provoz dvou nonstop samoobslužných služeb – pizzamatu a prádlomatu.
V pizzamatu od společnosti 360pizza si zákazník může zvolit pizzu, kterou pizzerie připravila na míru, následně zchladila a umístila do automatu. „Využíváme síť našich pizzerií 360pizza, kde naši pizzaři připravují čerstvé pizzy ze surovin z restaurační kuchyně tak, abychom našim zákazníkům u Pizzamatu 360pizza mohli nabídnout nekompromisní kvalitu, rychlost, čerstvost a chuť stejně tak, jako v našich restauracích,“ popisuje Radek Vrba, zástupce společnosti 360pizza.
Foto: Orlen
Samoobslužný pizzamat na čerpací stanci Orlen.
Prádlomat dodává společnost Bestseries, zařízení je vybaveno vysokokapacitními pračkami s objemem 8 a 18 kilogramů a sušičkou s kapacitou 18 kilogramů. Standardní cyklus praní trvá přibližně 30 až 40 minut, sušení 15 až 30 minut. „Naším cílem je nabídnout praktickou službu pro lidi na cestách – od profesionálních řidičů po rodiny, které chtějí během pauzy efektivně využít čas,“ dodává Jan Holý, spoluzakladatel společnosti Bestseries.
Pizzamat a prádlomat jsou pilotní projekty, které bude Orlen vyhodnocovat v kontextu dalších konceptů. V prosinci 2025 otevřely Orlen a potravinový řetězec Coop na dálnici D7 v Panenském Týnci u nás vůbec první kombinaci samoobslužné čerpací stanice a prodejny 24/7. Zákazníci v ní mohou kdykoli natankovat a nakoupit bez obsluhy. Více jsme o tom psali zde: Benzinka bez obsluhy. Nový koncept Orlenu a Coopu mění tankování u D7.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
