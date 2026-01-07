Peníze.cz
Staropramen dostal pokutu za zneužití tržní síly. Faktury hradil i po 200 dnech

Staropramen dostal pokutu za zneužití tržní síly. Faktury hradil i po 200 dnech

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 7. 1. 2026
Staropramen dostal pokutu za zneužití tržní síly. Faktury hradil i po 200 dnech

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu šest milionů korun Pivovarům Staropramen, které jsou součástí severoamerické nadnárodní pivovarnické a nápojářské skupiny Molson Coors Beverage Company. Důvodem je zneužití významné tržní síly: Staropramen dodavatelům hradil faktury později než 30 dní ode dne doručení. 

Rozhodnutí je konečné a firma chybu uznala. Pokuta je přesto nejvyšší, jakou úřad kdy firmě z potravinářství podle tohoto zákona udělil.

Staropramen svým jednáním poškodil čtyři své dodavatele surovin. K porušení zákona došlo v průběhu let 2023 a 2024 v celkem 60 případech, přičemž některé faktury byly podle antimonopolního úřadu zaplaceny až po 215 dnech.

„Tento případ ukazuje, že zákon o významné tržné díle se nevztahuje pouze na obchodní řetězce, ale také na řadu dalších firem s významnou tržní silou, které jej musí dodržovat. Tím, že se společnost Pivovary Staropramen přiznala ke spáchání přestupku a s úřadem spolupracovala, byla pokuta snížena z původních 7,5 milionu na šest milionů korun,“ uvedl místopředseda ÚOHS Petr Solský.

Pivovary Staropramen s. r. o. jsou jednou z největších pivovarských skupin na českém trhu zahrnující pivovar Staropramen a Ostravar.

Samotné správní řízení pak bylo zahájeno s firmou v září loňského roku. Za stejný prohřešek dostala v roce 2024 sankci ve výši 456 000 Kč také skupina Heineken.

