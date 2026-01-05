Peníze.cz
SIPO zdražuje. Co dělat, když jste ho včas nezrušili

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 5. 1. 2026
Zdroj: Pleska / Midjourney

Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, platí od ledna 2026 o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž cenu navýšil o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent.

Služba SIPO byla dosud od DPH osvobozena. Novela, kterou loni schválili poslanci, však daňovou úlevu zrušila.

Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti (včetně zaslání platebního dokladu) tak nově zdražila na 34 korun z původních 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.

V případě, že poplatky hradíte přes SIPO v hotovosti na poště, nemusíte nic vyřizovat. Počínaje lednovým dokladem vám bude automaticky předepsána nová výše poplatku.

Při úhradě SIPO jednorázovým příkazem z bankovního účtu je potřeba dodržet předepsanou částku včetně dalších údajů uvedených na dokladu SIPO, který pošta zasílá vždy počátkem daného měsíce.

„Pokud platíte SIPO inkasem z vašeho účtu, ujistěte se prosím, že ve své bance máte nastaven dostatečný limit pro inkaso. Je-li inkasní limit nastaven v dostatečné výši, aby mohlo být provedeno inkaso platby SIPO i s novou cenou služby, nemusíte nic dělat, o vše se již postaráme za vás,“ připomíná Česká pošta.

V případě, že potřebujete inkasní limit zvýšit a nestihnete to v rámci lhůt banky, uhraďte doklad SIPO jednorázovým příkazem tak, aby úhrada byla na účet pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce. Na přepážce lze zaplati v hotovosti i poslední pracovní den měsíce.

Radim Zelený

Autor článku Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

