Papírové zbrojní průkazy brzy skončí. Výpis nově pořídíte i na poště

Od 1. ledna 2026 začne platit nový zákon o zbraních a střelivu č. 90/2024 Sb., který modernizuje celý systém nakládání se zbraněmi. Papírové zbrojní průkazy přestanou platit a budou nahrazeny elektronickou podobou. Více jsme o tom psali zde: Jak získat zbrojní průkaz: Detailní návod a co se brzy změní.
Digitální a informační agentura (DIA) proto umožní držitelům zbrojních oprávnění získat ověřený výpis z údajů vedených v Centrálním registru zbraní. Ten si bude nově možné vyřídit na poště prostřednictvím služby Czech POINT nebo online přes Portál občana.
Policie ČR rovněž přestane zasílat držitelům zbrojních oprávnění pravidelné notifikace; notifikaci o blížím se vypršení platnosti evropského zbrojního průkazu nebo posudku zdravotní způsobilosti si však držitelé budou moci nastavit v Portálu občana.
Nový zákon základní pravidla nijak nemění. Držitelé stávajících zbrojních průkazů nebudou muset o nic znovu žádat ani nic dokládat – jejich oprávnění se k 1. lednu 2026 automaticky převede do elektronické podoby. Papírové průkazy přestanou platit a držitelé elektronického oprávnění nebudou povinni nosit u sebe žádný výpis.
O výpis zbrojního listu na poště může požádat fyzická osoba, která je držitelem zbrojního oprávnění, dále zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci nebo zákonný zástupce, například rodič či opatrovník.
První strana výpisu stojí 100 korun, každá další 50 korun. Platba je možná hotově i kartou.
Při podání žádosti si klient sám zvolí typ výpisu podle účelu použití. Czech POINT nabídne několik variant zbrojního listu – od kompletního výpisu se všemi údaji až po výpisy určené výhradně k prokázání oprávnění nakládat se zbraní nebo k jejímu nákupu.
