Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Praha láká na novoroční slevy do ZOO a dalších míst. Má to ale háček

Praha láká na novoroční slevy do ZOO a dalších míst. Má to ale háček

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 29. 12. 2025
Praha láká na novoroční slevy do ZOO a dalších míst. Má to ale háček

Zdroj: Shutterstock

Praha nachystala na čtvrtek 1. ledna 2026 zvýhodněné vstupy do celkem devíti institucí.

Levnější vstupné bude v tento den do pražské ZOO, botanické zahrady, muzea MHD, na Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště, do planetária, obnovené budovy Muzea Prahy a nově také na Vyšehrad nebo do technologického HW Lab.

Má to ale háček. Sleva bude poskytnuta pouze na pokladně, ve většině případů se nevztahuje na on-line objednávky. Na některých místech se rovněž vztahuje jen na konkrétní programy. Přesné podmínky je možné zjistit přímo na webu hlavního města.

Ačkoli město zvýhodnění připravilo pro Pražany, u vstupu či na pokladně nebude nutné se prokazovat trvalým bydlištěm, potvrdil pro web Peníze.cz tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

„Novoroční dárek pro Pražany přináší klidnější a ohleduplnější způsob oslavy příchodu nového roku jako alternativu k ohňostrojům, které zatěžují mnohé z nás, zvířata i životní prostředí. Jeho cílem je nabídnout lidem možnost strávit sváteční den aktivně a smysluplně – v prostředí kultury, památek či přírody,“ uvedl Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Přehled zvýhodněných vstupů v Praze 1. ledna 2026:

Zoo Praha

  • jednotné vstupné 100 Kč
  • otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin

Botanická zahrada Troja

  • sleva 50 % na vstupné
  • otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin
  • platí při nákupu přímo na pokladně
  • sleva neplatí na noční výstavu s otevírací dobou od 17.00 až 21.00 hodin

Galerie hl. m. Prahy

  • vstupné 1+1 zdarma
  • otevírací doba 14.00 až 20.00 hodin
  • platí na všechny krátkodobé výstavy: Dvojník (GHMP Zvon), Umění aktivismu (GHMP Knihovna), Dagmar Hochová (GHMP Dům fotografie)

Muzeum MHD

  • jednotné vstupné 100 Kč
  • otevírací doba 11.00 až 17.00 hodin

Muzeum Prahy

  • vstup zdarma do hlavní budovy na Florenci
  • snížené vstupné 80 Kč do Clam-Gallasova paláce a do Domu U Zlatého prstenu
  • otevírací doba 12.00 až 18.00 hodin

Národní kulturní památka Vyšehrad

  • vstupné 1+1 zdarma na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu (otevírací doba 10.00 až18.00 hodin, platí pouze při nákupu vstupenek na pokladně v informačním centru nebo bezhotovostně v kiosku u výstavy)
  • jednotné vstupné 100 Kč na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici (otevírací doba 10.00 až 18.00 hodin, vstupenky budou k dispozici na místě i on-line do vyprodání kapacity jednotlivých prohlídek)

Planetum

  • vstup v ceně dětského vstupného
  • otevírací doba Planetárium Praha: 13.00 až 20.30 hodin, Štefánikova hvězdárna: 14.00 až 20.00 hodin, Hvězdárna Ďáblice: 13.00 až 16.00 hodin a 17.00 až 20.00 hodin

Prague City Tourism

  • vstupné na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště za 50 Kč
  • kombinace objektů 100 Kč
  • otevírací doba 11.00 až 18.00 hodin

HW Lab

  • vstup zdarma
  • otevírací doba 12.00 až 16.00 hodin

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Praha, regiony, státní svátek, svátek, turistika, vstupné

A tohle už jste četli?

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026

29. 12. 2025 | Petr Kučera

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026

Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.

Lidl už ví, kde otevře další outlet. Zůstane na Moravě

28. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Lidl už ví, kde otevře další outlet. Zůstane na Moravě

Outlet obchodního řetězce Lidl se na jaře 2026 přestěhuje do Ostravy. Po Praze a Olomouci se tak jedná už o třetí přesun této prodejny.

Nevhodný vánoční dárek? Tady je návod, jak ho vrátit

28. 12. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Nevhodný vánoční dárek? Tady je návod, jak ho vrátit

Vánoce jsou za námi, ale pod stromkem zůstaly dárky, které se nám prostě nehodí. Nemusí to znamenat zbytečnou ztrátu peněz, stačí znát svá práva a pohlídat si lhůty na vrácení.

Změny pro řidiče: zdravotní prohlídky, autonomní řízení, průkaz pro začátečníky i zdražení

27. 12. 2025 | Petr Kučera

Změny pro řidiče: zdravotní prohlídky, autonomní řízení, průkaz pro začátečníky i zdražení

Méně byrokracie, více služeb online, pravidla pro samořiditelná auta, nové dálnice, ale i další zdražení dálničních známek. Projděte si, jaké hlavní změny přináší začátek roku 2026... celý článek

Velký obal, ale půlka je prázdná. Pokutu za plýtvání potvrdil soud

25. 12. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Velký obal, ale půlka je prázdná. Pokutu za plýtvání potvrdil soud

Česká obchodní inspekce (ČOI) dala pokutu 150 tisíc korun výrobci tablet do myčky za to, že používal stejně velká balení pro 80, 65 i 48 kusů. Sankci z listopadu 2022 teď definitivně... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh