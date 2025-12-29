Praha láká na novoroční slevy do ZOO a dalších míst. Má to ale háček

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Zdroj: Shutterstock
Praha nachystala na čtvrtek 1. ledna 2026 zvýhodněné vstupy do celkem devíti institucí.
Levnější vstupné bude v tento den do pražské ZOO, botanické zahrady, muzea MHD, na Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště, do planetária, obnovené budovy Muzea Prahy a nově také na Vyšehrad nebo do technologického HW Lab.
Má to ale háček. Sleva bude poskytnuta pouze na pokladně, ve většině případů se nevztahuje na on-line objednávky. Na některých místech se rovněž vztahuje jen na konkrétní programy. Přesné podmínky je možné zjistit přímo na webu hlavního města.
Ačkoli město zvýhodnění připravilo pro Pražany, u vstupu či na pokladně nebude nutné se prokazovat trvalým bydlištěm, potvrdil pro web Peníze.cz tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
„Novoroční dárek pro Pražany přináší klidnější a ohleduplnější způsob oslavy příchodu nového roku jako alternativu k ohňostrojům, které zatěžují mnohé z nás, zvířata i životní prostředí. Jeho cílem je nabídnout lidem možnost strávit sváteční den aktivně a smysluplně – v prostředí kultury, památek či přírody,“ uvedl Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury.
Přehled zvýhodněných vstupů v Praze 1. ledna 2026:
Zoo Praha
Botanická zahrada Troja
Galerie hl. m. Prahy
Muzeum MHD
Muzeum Prahy
Národní kulturní památka Vyšehrad
Planetum
Prague City Tourism
HW Lab
Sdílejte článek, než ho smažem