Doručení pod stromečkem: Jak vyvážit rychlost a zodpovědnost?

Jak je možné, že tržby z prodejů na e-shopech jdou pořád nahoru? Už dobré desetiletí každý rok překonává rekordy toho předešlého.
Máte pravdu. Prodeje dosáhly rekordů na začátku pandemie, pak mírně poklesly a od loňského roku zase prudce rostou. Nezaznamenáváme, že by lidé v posledních letech omezovali své výdaje, zvlášť pokud jde o vánoční nákupy. Tržiště i kamenné obchody si udržují velmi vysoká čísla prodejů.
Jak hodnotíte letošní vánoční sezonu? Co zákazníci hledají a jak nakupují?
Letošní vánoční sezona potvrzuje, že zákazníci přistupují k nakupování s důvěrou, a co je zajímavé – umělá inteligence se stává přirozenou součástí jejich nákupní zkušenosti. Provedli jsme průzkum trhu a vidíme, že již 68 procent Čechů použilo nebo plánuje použít AI k nákupní inspiraci. Důležitě jsou také sociální sítě, kde téměř polovina žen sleduje doporučení influencerů.
Čím to je? Je nakupování jednodušší?
Určitě ano. Velkou roli v tom hrají mobilní aplikace a poslední dobou i nákupní asistenti.
Co to je?
Některé e-shopy už asistenty používají, my ho teď testujeme na polském Allegru. Nakupování se s ním extrémně zjednoduší, bude to pak nákup na dvě kliknutí. Asistent zná historii vašich nákupů a orientuje se ve stamilionech nabídek z celého tržiště. Takže vám na základě vaší poptávky vyfiltruje nabídky.
Co když se takový asistent dostane kvůli napadení serveru do špatných rukou, neměl bych se bát? Shromažďuje kvanta citlivých osobních údajů.
Asistent o vás sice ví mnoho, to je pravda, ale pořád se nacházíte v zabezpečeném prostoru aplikace nebo webu. V oblasti AI musíme dodržovat všechny evropské normy, které jsou velmi striktní. V tom jsme určitě výrazně dál než například asijské platformy virtuálních tržišť.
Proč bych měl jako potenciální prodejce prodávat právě na Allegru?
Hlavní výhodu budete mít v tom, že jako prodejce na českém trhu automaticky můžete exportovat do Polska, Maďarska nebo na Slovensko. Oproti situaci, kdy byste zboží exportoval jen se svým e-shopem, Allegro významně celý proces zjednodušuje.
Jinak je situace srovnatelná s jakýmkoliv kamenným tržištěm. Pro obchodníka i pro zákazníka. Ten se dívá, jestli obchodník nemá jablka zkažená nebo shnilá, a vybere si toho, který je má nejlepší. I na online tržišti se můžete podívat na obchodníka, který zboží nabízí, přečíst si jeho recenze, zhodnotit, zda vám vyhovuje rychlost doručení a podobně.
Odkud většinou prodejci pocházejí?
Pokud jde o rozmístění obchodníků, tak to je rovnoměrné ve všech evropských zemích, kde Allegro působí, samozřejmě úměrně trhu. Na Slovensku jich v absolutních číslech bude určitě méně než v Polsku – tam Allegro také funguje už 25 let.
Jak poznám, odkud mi zboží pošlou? Mohlo by mě to zajímat třeba kvůli době přepravy…
Snažíme se, aby rozložení obchodníků napříč zeměmi bylo co nejvíce rovnoměrné, aby nepřevažovalo zboží například z Polska. Už kvůli době dodání, u které víme, že máme co zlepšovat. Momentálně jsme ve fázi testů doručení další den. I proto jsme zavedli pravidlo, že prodejci musí mít zboží uskladněné v Evropě. Konkrétně na českém Allegru ale vidíme nárůst tuzemských nabídek, který stoupl meziročně o 80 procent. To vyvrací hypotézy o tom, že Allegro „okrádá lokální byznys“, což jsme už také slyšeli.
Stojíte za všemi prodejci, kteří přes Allegro prodávají? Nemůžou mezi nimi být podvodníci?
Všichni prodejci prochází autorizací, která trvá nějaký čas, nemůže u nás prodávat každý. Ale jde tu o miliony prodejců, není možné kontrolovat všechny. Když někdo nabídne padělek, nemůžeme to uhlídat, i když máme mechanismy, které by tomu měly zabránit.
Jsme v tomto směru ovšem maximálně proaktivní, když nám něco unikne, reagujeme hned. Zablokujeme produkty, dáme k tomu vyjádření, škodu podvedenému klientovi kompenzujeme. Máme program, který ochrání vaše peníze do 20 tisíc korun. Když vám zásilka nedojde nebo neodpovídá její obsah, stačí vše včas nahlásit na zákaznickou podporu a tam to s vámi vyřeší.
Máte miliony prodejců?
To bylo trochu nadsazené, ale přes Allegro se nabízí 80 milionů unikátních nabídek produktů.
Jakou část z nich musíte blokovat?
V minulém roce jsme zablokovali 583 milionů produktů od tisíců prodejců, které byly nějakým způsobem podezřelé. Snažíme se tomu bránit, děláme třeba vzdělávací kampaně, jak nakupovat zodpovědně a bezpečně.
Jak nakupovat zodpovědně a bezpečně?
Doporučujeme filtrovat si prodejce, číst recenze, platit jen přes zabezpečenou platební bránu na Allegru. Lepší je konsolidovat nákupy u spolehlivého prodejce, který nabízí širší sortiment, a tím podpořit přehlednost a rychlejší dodání. Pořád ale máte byznys založený na spotřebě, potřebujete, aby zákazníci nakupovali.
Netluče se to se snahou být co nejšetrnější k okolnímu prostředí ?
Na jednu stranu to může jít proti marketingu, který říká „kupujte, kupujte“. Ale my v kampaních dodáváme „nekupujte jen pro zábavu, přemýšlejte nad tím, co kupujete, od koho to kupujete, jak se to k vám dopraví“. Nechceme pomáhat tomu, aby byl trh zamořený nekvalitními a nebezpečnými produkty.
Jde tento druh podnikání vést v souladu s udržitelnými principy?
V Allegru se to bere poměrně vážně. Jsme společnost ukotvená na burze, korporátní firma, která má velké závazky vůči zaměstnancům i společnosti. Každoročně vydáváme mnohasetstránkový ESG report. Měříme svůj dopad na životní prostředí ve více ohledech. V logistické části nejen emise kurýrů, ale třeba i úložné boxy, jak jsou osvícené či zdrojované, spolupracujeme s konkurenčními firmami, boxy sdílíme například s DPD. Dbáme na zastoupení žen ve vedoucích pozicích, klademe velký důraz na etické chování zaměstnanců, na rovný přístup ke všem.
Pořád ale u většiny zákazníků hraje hlavní roli cena, nebo se mýlím?
To můžeme říct. Nicméně, podle průzkumu agentury Perfect Crowd, který jsme si nechali udělat před vrcholem nákupní sezony, každý pátý Čech chce utratit víc než 10 tisíc korun nebo limit vůbec nemá. Znovu bychom chtěli opatrně varovat před extrémně levnými nabídkami z mimoevropských tržišť. Osobně mě často překvapuje, kolik lidí v mém okolí nakupuje hračky na čínských platformách, aniž by se zamysleli nad tím, že takto nízká cena může nést určitá rizika – včetně potenciálních bezpečnostních problémů. Je proto pochopitelné, že země jako Francie již zavádějí opatření k lepší ochraně spotřebitelů a věřím, že podobné kroky se postupně objeví i v celé Evropě.
Hynek Just
Vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což se na jeho profesní kariéře nijak nepodepsalo. Věnoval se hudební publicistice, jeho recenze a rozhovory lze dohledat třeba v archivu Respektu, MF Dnes,... Další články autora.
