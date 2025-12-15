Pozor na zázračnou televizní anténu. Podle inspektorů slibuje nemožné

VZP navýší příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled
15. 12. 2025 | Petr Kučera
Všeobecná zdravotní pojišťovna zvýšila pro rok 2026 rozpočet fondu prevence o 5,9 % oproti letošnímu roku. Celkem tak může rozdělit mezi klienty 2,26 miliardy korun.
Zdroj: Shutterstock
Česká obchodní inspekce varuje před nákupem „zázračné“ televizní antény, která slibuje užitné vlastnosti, jež nemůže s ohledem na svoji konstrukci a parametry dosáhnout.
Jedná se o televizní anténu Antenna Czechia 2 (RDS), která se za 1399 korun prodává na webu shoppyoffer.com/max-televizni-antena-cz (web je ovšem momentálně mimo provoz, pozn. red.) pod názvy Television antenna, Max Televizní anténa nebo HDTV antenna. Prodávajícím je společnost Eeroflex Market se sídlem v Sofii.
„Sledujte přes 3000 kanálů bez měsíčních poplatků! Bez měsíčních poplatků: Přístup k více než 3000 kanálům z celého světa zdarma. Moderní přenosná anténa poskytuje přístup k více než 3000 televizním kanálům z celého světa – digitální pozemní i satelitní vysílání, dostupné okamžitě po zapojení. Bez smluv, bez měsíčních poplatků. Výsledkem je vyšší stabilita přenosu, silnější výkon a obraz v bezchybném HD rozlišení – ostrý, plynulý, bez zkreslení. Sledujte tisíce televizních kanálů zcela bez předplatného – okamžitě, zdarma a ve špičkové kvalitě,“ avizuje prodejce.
Podle Karla Havlíčka, ředitele inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, je z výše uvedených informací nejvíce problematická ta o možnosti sledovat přes 3000 kanálů bez měsíčních poplatků. „Dále přijímat satelitní vysílání a získat obraz v bezchybném HD rozlišení – ostrý, plynulý, bez zkreslení,“ dodává Havlíček.
Spotřebiteli tedy prodejce tvrdí, že anténa umožňuje přijímat přes 3000 kanálů z celého světa, což je zavádějící: zákazník může informaci podle inspekce pochopit tak, že pouhým zapojením antény tyto kanály okamžitě získá, a výrobek si proto zakoupit. Ve skutečnosti lze ale na konkrétním místě přijímat jen pár desítek dostupných stanic. Anténa neumí přijímat všechny světové signály najednou.
Stejně tak tvrzení o HD nebo 4K obrazu je zavádějící. Kvalitu obrazu určuje vysílání a schopnosti TV nebo set-top boxu, nikoli anténa samotná, upozorňuje inspekce.
Informace, že anténa umožňuje přijímat satelitní vysílání, je technicky nemožná a nepravdivá. Navíc výrobek nemá požadované technické značení ani návod v češtině.
„V současné době probíhá závěrečná fáze kontroly, nicméně Česká obchodní inspekce již nyní spotřebitele varuje před nákupem tohoto výrobku,“ dodává mluvčí inspekce František Kotrba.
Sdílejte článek, než ho smažem