Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Na skleničku od Itálie až po Island. Jak se liší ceny alkoholu napříč Evropou

Na skleničku od Itálie až po Island. Jak se liší ceny alkoholu napříč Evropou

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 14. 12. 2025
Na severu dražší, na jihu levnější. Ceny alkoholu v Evropě spíš nepřekvapí, přesto ale málokdo tuší, jak výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy jsou. Tady je detailní srovnání.
Na skleničku od Itálie až po Island. Jak se liší ceny alkoholu napříč Evropou

Zdroj: Shutterstock

Podle dat Eurostatu z loňského roku míří v průměru 1,50 eura z každých 100 eur, které domácnosti v EU utratí za zboží a služby, právě na alkoholické nápoje.

Podíl alkoholu na výdajích domácností se ale mezi jednotlivými zeměmi značně liší. Jedním z nejlepších nástrojů, jak tyto rozdíly zachytit, je index cenové úrovně, který porovnává cenu stejného koše alkoholických nápojů napříč Evropou.

Průměr EU je nastaven na hodnotu 100. Pokud tedy tento koš stojí v unijním průměru 100 eur, index ukazuje, kolik by stál v jednotlivých zemích. Hodnota nad 100 tedy znamená, že daná země je dražší než průměr EU, hodnota pod 100 naopak značí nižší ceny.

V porovnání nejdražší alkohol je tradičně a nepřekvapivě v severských zemích, dále Turecku a Irsku. V roce 2024 byl nejdražší zemí Island, kde lidé zaplatí 285 eur za alkohol, který by na pevnině stojí v průměru 100 eur.

Na dalších místech žebříčku je Norsko (226 eur), Finsko (210 eur) a Turecko (203 eur). Ve všech těchto zemích stojí alkohol víc než dvojnásobek průměru EU. Irsko se s cenou 198 eur hranici velmi blíží. Tři nejdražší země přitom všechny patří do severského regionu. A nad průměrem EU se nachází i Švédsko (146 eur) a Dánsko (125 eur).

Na opačném konci žebříčku stojí Itálie, Německo, Rakousko, ale i Česko (90 eur) nebo Slovensko (91 eur). V Itálii vyjde stejný koš alkoholických nápojů na 84 eur, tedy o 16 % méně než činí průměr EU. V Německu je cena 87 eur a v Rakousku, stejně jako u nás, 90 eur. Ve Španělsku lidé za stejný koš zaplatí 91 eur.

Alkohol je tedy ve čtyřech největších ekonomikách EU levnější než unijní průměr. Mírnou výjimkou je pouze Francie, kde cena dosahuje 102 eur.

Srovnání cen alkoholu v EU (2024)

ZeměIndex (EU = 100)
Island285
Norsko226
Finsko210
Turecko203
Irsko198
Řecko154
Albánie153
Švýcarsko153
Švédsko146
Lotyšsko137
Estonsko135
Chorvatsko126
Malta125
Dánsko125
Litva124
Černá Hora123
Kypr119
Belgie114
Srbsko112
Portugalsko109
Slovinsko109
Bulharsko107
Polsko106
Lucembursko103
Francie102
Nizozemsko100
Maďarsko96
Rumunsko95
Slovensko91
Španělsko91
Česko90
Rakousko90
Německo87
Itálie84
Zdroj: Eurostat červen 2025

Rozdíly v cenách alkoholu napříč Evropou samozřejmě nejsou rozdělené jen na sever a jih, ani dané pouze kulturními zvyklostmi. Ve velké míře odrážejí vědomou politiku států, které prostřednictvím daní regulují spotřebu alkoholu a snaží se omezovat s ní spojené zdravotní a sociální dopady.

Fernet, rum i Žufánek. Vyznáte se v českých kořalkách?Fernet, rum i Žufánek. Vyznáte se v českých kořalkách?

„Je důležité rozlišovat mezi cenou alkoholu a jeho dostupností,“ připomíná pro Euronews Business Colin Angus, profesor na University of Sheffield. Nízká cena sama o sobě totiž nezaručuje snadnou dostupnost. Jinak řečeno, v některých chudších částech Evropy, například na Balkáně, může být alkohol sice levný, ale kvůli nízkým disponibilním příjmům zůstává pro část populace relativně hůře dosažitelný. Naopak v ekonomicky silných zemích se státy snaží vysokými cenami dostupnost alkoholu cíleně brzdit, a to i navzdory vyšší kupní síle obyvatel.

Právě cíleně vysoké zdanění patří podle Anguse k hlavním důvodům, proč jsou alkoholické nápoje nejdražší zejména v severní Evropě. V severských zemích, Irsku a ve Spojeném království představují vysoké daňové sazby dlouhodobou reakci na nadprůměrnou konzumaci alkoholu a rozsah škod, které s ní souvisejí.

Kanadské aerolinky vám nově nalijí zdarma. Alkohol na palubě ale budí rozpakyKanadské aerolinky vám nově nalijí zdarma. Alkohol na palubě ale budí rozpaky

Opačný přístup je patrný ve většině středomořských zemí, kde je úroveň konzumace alkoholu i míra souvisejících škod dlouhodobě nižší. Proto tam není tak silný důvod využívat vysoké zdanění jako nástroj k omezení nadměrného pití.

Na význam spotřebních daní poukazuje i Jakob Manthey z University of Hamburg. V roce 2020 patřily mezi země s nejvyšším podílem daní z alkoholu na maloobchodní ceně piva Finsko, Turecko, Norsko, Estonsko a Island. V těchto státech tvořily daně 28 až 39 procent ceny piva, přičemž u lihovin může daňová složka přesahovat i 50 procent. V zemích s nízkým daňovým zatížením naopak podíl daní často nepřesahuje 10 procent.

Angus zároveň připomíná, že při nastavování daňové politiky hraje roli i domácí produkce alkoholu, zejména vína. Země s významnou výrobou mají zpravidla nulové nebo jen velmi nízké zdanění tohoto nápoje, zatímco státy bez vlastní produkce víno obvykle zatěžují vyššími sazbami.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

alkohol, Evropská unie, nakupování, nákupy, potraviny, spotřeba, žebříček

A tohle už jste četli?

Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

12. 12. 2025 | Petr Kučera

Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

Lidé, kteří využívají prémiové účty v některých bankách, přijdou o část oblíbeného benefitu. Dosud mají volné vstupy do salonků Mastercard na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě.... celý článek

Lidl Outlet v Olomouci brzy skončí. Prodejna se znovu přestěhuje

11. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Lidl Outlet v Olomouci brzy skončí. Prodejna se znovu přestěhuje

Outletová prodejna Lidl v olomouckém retail parku Park&Shop na Kafkově ulici ukončí svůj provoz k 31. prosinci 2025. Koncept se opět přesune do jiné lokality, a to na jaře. celý článek

Vše na scéně je skutečné – včetně bolesti, pochybností i euforie

11. 12. 2025 | Lucie Weissová

Vše na scéně je skutečné – včetně bolesti, pochybností i euforie

Divadelní prostor Jatka78, domovská scéna Cirku La Putyka, čeká rok plný milníků. Derniéry velkoformátových vystoupení, dva ambiciózní zahraniční projekty a ojedinělá spolupráce s britským... celý článek

Právo na opravu schválila vláda. Projděte si, jak má fungovat 

10. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Právo na opravu schválila vláda. Projděte si, jak má fungovat 

Vláda v demisi schválila návrh zákona, který má zásadně zlepšit opravitelnost výrobků a prodloužit tak jejich životnost. Tímto krokem Česko plní svou povinnost zavést do praxe evropskou... celý článek

Benzinka bez obsluhy. Nový koncept Orlenu a Coopu mění tankování u D7

10. 12. 2025 | Pavla Adamcová | 2 komentáře

Benzinka bez obsluhy. Nový koncept Orlenu a Coopu mění tankování u D7

Na dálnici D7 v Panenském Týnci otevřela v Česku první kombinace samoobslužné čerpací stanice a prodejny 24/7, zákazníci v ní mohou kdykoli natankovat a nakoupit bez obsluhy. Nový koncept... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh