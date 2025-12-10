Právo na opravu schválila vláda. Projděte si, jak má fungovat 

Návrh zákon z pera ministerstva průmyslu a obchodu plánuje zavést povinnost výrobců zajistit opravu vybraných typů zboží i po skončení dvouleté záruční doby. Jde například o pračky, sušičky, myčky, ledničky, vysavače, mobilní telefony nebo tablety. Povinnost se vztahuje jen na výrobky a v rozsahu, který stanovuje právo EU.
„Podpora opravitelnosti je jedním z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších způsobů, jak chránit spotřebitele i životní prostředí. Chceme, aby se lidem vyplatilo nechat věci opravit, a zároveň aby měli jistotu, že výrobci budou tuto službu poskytovat férově a transparentně,“ říká ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček.
Jak unijní směrnice konrkténě funguje?
Co je právo na opravu?
Jako spotřebitel máte podle unijní směrnice právo na opravu svého výrobku, pokud je to technicky možné a ekonomicky výhodné, a to i po uplynutí záruční doby. U zboží opraveného v rámci záruky se vám navíc o jeden rok prodlouží zákonná záruka. Máte právo na přístup k informacím o opravě, včetně návodů a technických specifikací. V neposlední řadě máte právo na opravu za přiměřenou cenu a za přiměřenou dobu.
Co to je přiměřená doba na opravu?
Oprava by měla být provedena v přiměřené lhůtě, která závisí na složitosti opravy a dostupnosti náhradních dílů. Přiměřená lhůta je obvykle mezi několika dny až několika týdny. Například dodat náhradní díly k opravě by měl být výrobce schopen do 15 pracovních dní.
Co ještě musí výrobky na trhu EU splňovat?
- Podle směrnice musí být navrhovány s ohledem na snadnost opravy, což zahrnuje použití standardizovaných šroubů, modulárních komponent a snadno demontovatelných částí, a musí umožňovat výměnu kritických komponent bez poškození jiných částí výrobku.
- Měly by splňovat určité technické a bezpečnostní standardy stanovené směrnicí.
Jak musí výrobce postupovat, pokud uplatním právo na opravu?
V záruce (zpravidla dvouleté) by měl výrobek opravit zadarmo, pokud je oprava levnější nebo cenově shodná v porovnání s novým kusem. Po konci záruky pak výrobce musí zboží opravit za přiměřenou cenu, a to až do doby 5 až 10 let (záleží na typu výrobku) od jeho koupě. Výrobce vám také o opravě musí poskytnout všechny potřebné informace. A to včetně návodu na opravu a technických specifikací, které musejí být dostupné online.
Je také povinen zajistit dostupnost náhradních dílů až po dobu 10 let od data uvedení daného modelu na trh. Náhradní díly musí být dostupné nejen autorizovaným servisům, ale i koncovým spotřebitelům a nezávislým opravářům.
Další jeho povinností je informovat zákazníka o podmínkách opravy a poskytnout odhad nákladů ještě před zahájením opravářských prací. K tomu má sloužit takzvaný Evropský informační formulář o opravě, ujednání v něm se nesmí změnit po dobu 30 dní.
Spotřebitel by měl mít také možnost zapůjčit si během opravy náhradní zařízení nebo se rozhodnout pro výměnu za renovovaný kus, pokud jeho výrobek již nebude možné opravit.
"Nemá-li výrobce sídlo v EU, plní jeho povinnost zplnomocněný zástupce. Nemá-li výrobce zplnomocněného zástupce, plní povinnost provést opravu dovozce, a není-li dovozce, pak distributor," sdělilo ministerstvo.
Co dělat, když výrobce odmítne provést opravu nebo nesplní své povinnosti?
Každá členská země EU musí zřídit nebo posílit národní orgány, které budou dohlížet na dodržování směrnice a budou odpovědné za řešení stížností spotřebitelů a za provádění kontrol na trhu. V Česku je takovou institucí Česká obchodní inspekce, ke které lze případně podat stížnost.
Lze využít nezávislého opraváře pro opravu svého výrobku?
Ano, spotřebitelé mají právo využít služeb nezávislých opravářů a nejsou omezeni pouze na autorizované servisy, přičemž nezávislí opraváři musí mít přístup ke stejným náhradním dílům a informacím jako autorizované servisy.
K vyhledání vhodného opraváře bude sloužit Evropská online platforma pro opravy, kterou bude v ČR spravovat ministerstvo průmyslu a obchodu.
Od kdy bude právo na opravu fungovat v Česku?
Pavla Adamcová
Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech.
