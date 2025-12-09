Jak kombinovat náušnice z chirurgické oceli se zimním lookem?

Každý šperk by s vámi měl ladit
V první řadě je důležité si uvědomit, že náušnice by podobně jako jiné šperky měly ladit nejen k oblečení, ale také k naší osobnosti. Znamená to, že je nutné si v první řadě ujasnit módní styl. Preferujete praktičnost a minimalismus, romantický a ženský styl, barevnou originalitu a netradiční tvary či nápaditý luxus? Vámi vybrané náušnice by celkovému pojetí jednoduše měly odpovídat.
Totéž platí pro váš osobní barevný typ. Těch je hned několik a všechny se člení do dvou základních kategorií v podobě typu teplého a studeného. Obecně lze říci, že toto rozlišení má primární význam kvůli barvě šperku. Teplým typům lichotí více šperky zlaté, zatímco studeným typům primárně ty stříbrné. Toho lze využít i při nošení chirurgické oceli, která se kromě své základní podoby prodává též pozlacená, případně i jinak povrchově upravená.
Ani v zimě se nebojte zdobit
Zimní sezóna roku 2025 se nese ve znamení jemné elegance, přirozenosti, ale také ryzí individuality. Tomu odpovídá i inspirace z módních mol. Velkou pozornost na sebe strhly zejména náušnice u značek Alaïa a Saint Laurent, které se rozhodly pro nápadné ozdoby s bohatou texturou a tvarem. Experimentální práce s látkou, kterou Pieter Mulier využil ve své kolekci prêt-à-porter, se odrazila i v kulatých náušnicích u první zmíněné značky, zatímco Antony Vaccarello u druhé jmenované rámoval tváře modelek obrovskými ozdobami, které nahradily kabelky.
Z ryze estetických důvodů je jednoznačně vhodné k zimním outfitům volit výrazné náušnice, které jsou lépe viditelné pod pokrývkami hlavy nebo při nošení mohutných šál. Být to mohou velké kruhy či nápadné visací náušnice. Některé dámy ale upřednostňují hlavně menší varianty, jako jsou například pecky. Ty jsou praktické a nehrozí vám ztráta oblíbeného kousku při manipulaci se šálou nebo čepicí. Chcete svůj zimní outfit nakombinovat opravdu netradičně? Zkuste zkombinovat pletenou čelenku s vyčesanými vlasy a přidejte delší řetízkové náušnice nebo kruhy s malými přívěsky.
V zimním období je proto z výše uvedených důvodů důležité klást důraz především na kvalitu zapínání. Z běžně dostupných typů lze doporučit například klasický patent, do kterého je možné přidat též pojistku, případně patent francouzský. Poměrně malé riziko ztráty existuje také u klasického mechanismu pro zapínání kruhových náušnic, kdy se drátek zasune do protilehlé duté části náušnice, případně do drobného očka. U náušnic typu pecky se používá hlavně běžná puzeta, nicméně pro zvýšení zabezpečení u nošení šperku lze doporučit spíše šroubovací balonek.
Do zimy patří třpyt a barvy
Nezříkejte se také modelů zdobených. Zimní měsíce jsou érou bujarých oslav a vánočních nebo silvestrovských večírků. Proto si přímo říkají o klenoty zdobené třpytivými kameny, a to i těmi barevnými, případně perlami. Chirurgická ocel v tomto směru již poskytuje velmi bohaté možnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál poměrně pevný, bývá však opracování pro klenotníka o něco náročnější.
To podmiňuje i volbu kamenů, kdy se méně často objevují kameny drahé. Nejčastěji se tak setkáte se vsazenými zirkony. Ty přitom představují oblíbenou volbu i mezi spotřebiteli díky svému okouzlujícímu třpytu a současně příznivé ceně. Syntetické krystaly lze vyrobit v celé řadě odstínů. Na zimu se ideálně hodí především klasické odstíny, jako je modrá či fialová. Velmi efektně však bude vyhlížet i šperk s růžovým nebo rudým kamenem. A samozřejmě i tradiční čiré provedení připomínající diamant.
Kameny by však měly být do šperku zasazené, takzvaně fasované. Takový způsob uchycení je ve srovnání s lepením mnohem pevnější. Pozor je u takových šperků zapotřebí dát na kontakt s různými látkami, jako jsou krémy, parfémy nebo i obyčejný pot. Platí to i pro vodu, se šperky, které máte na rukou, byste si tak ani neměli ruce mýt. Líbit se vám budou třeba dámské náramky Vezzi. Pestrý výběr najdete na https://vezzi.cz/damske-naramky-z-miyuki-koralku.
