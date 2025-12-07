Peníze.cz
Kde si s ohňostrojem už neškrtnete. Přehled nových pravidel a mapa zákazů

Pavla Adamcová | rubrika: Co se děje | 7. 12. 2025
Od 1. prosince 2025 vstupují v platnost nová pravidla pro zábavnou pyrotechniku napříč Českem. Přísnější zákon upravuje, jak a kterou pyrotechniku používat a prodávat. Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost, chránit zdraví lidí a zároveň snížit škody na přírodě a zvířatech.
Zdroj: Shutterstock

Neumíte si představit Mikuláše nebo Silvestra bez petard a světlic? Od prosince si je musíte užívat o dost opatrněji a stranou. Novela zákona 206/2015 Sb. o pyrotechnice navíc zpřísnila nejen pravidla pro odpalování, ale i pro jejich nákup.

„Někdy je používání pyrotechniky spojeno s vážnými úrazy nebo škodami na majetku a naším cílem je zvýšit bezpečnost a ochranu všech, ať už jde o uživatele nebo jejich okolí. Zábavní pyrotechnika s sebou kromě radosti přináší také vážná zranění, stresuje zvířata a vypouští množství toxických látek, které mohou být škodlivé pro lidský organismus i životní prostředí,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Co všechno se tedy mění?

  • Zákaz odpalování u citlivých míst

Novela zakazuje používání pyrotechniky všech kategorií kromě nejméně nebezpečné F1 v okruhu 250 metrů od vybraných objektů: nemocnic, domovů pro seniory, útulků a záchranných stanic pro zvířata, zoologických zahrad nebo hospodářských objektů. F1 (prskavky, bouchací kuličky) je v těchto zónách stále povolena.

„Zákon neumožňuje výjimky ani pro Silvestr či novoroční ohňostroje, což v praxi vede k rušení nebo přesouvání akcí – některá města ohňostroj úplně vzdala, jiná hledají nové lokality mimo ochranná pásma,“ upozorňuje Nikola Šedová na webu Dostupnýadvokát.cz.

  • Nová mapa zákazu

Stát představil interaktivní mapu, která má ukazovat ochranná pásma 250 metrů okolo citlivých objektů. Nicméně nejde zákonné hranice, slouží spíš pomoci při orientaci. Speciální mapu a pravidla pro Prahu najdete rovněž online.

  • Posílené pravomoci obcí

Obce mohou nově omezit či zakázat používání pyrotechniky na svém území, a to buď úplně, v částech obce nebo časově. Kategorie F1 je ale povolena, pyrotechnika F4 se smí používat jen při profesionálních ohňostrojích.

Anketa

Odpalujete ohňostroje či petardy?

Například Praha už několik let zakazuje pyrotechniku v památkové rezervaci, u vodních toků do 50 metrů od břehu, na ostrovech, přehradách, v přírodních parcích, zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti 250 metrů od veterinárních pohotovostí. 

  • Přísnější prodej pyrotechniky

Od prosince platí přísnější pravidla i pro prodej pyrotechnických výrobků v prodejnách i při prodeji on-line. Tady jsou prodejci povinni přijmou taková opatření, která zajistí, aby si pyrotechnické výrobky opatřovaly jen osoby, které splňují požadavky na věkovou hranici 15 let pro kategorii F1 a 18 let pro kategorii F2. Vyšší kategorie jako F3 (velké baterie, rakety, petardy) budou dostupné jen lidem s odbornou způsobilostí. 

Stejné podmínky platí i při předávání zakoupené pyrotechniky. Prodávat pyrotechniku (vyjma kategorie F1) se nově nesmí mimo kamenné prodejny: tedy v dočasných stavbách, přenosných prodejních zařízeních, stáncích nebo tržnicích.

Kategorie pyrotechniky:

Vyšší číslo znamená vyšší riziko a v případě kategorií F4 (T2 a P2: divadelní o ostatní) je nutná odborná způsobilost.

  • kategorie F1: drobné efekty, prskavky; nad 15 let věku

  • kategorie F2: petardy, fontány, rakety; nad 18 let věku
  • kategorie F3: petardy, rakety, velké baterie; nad 21 let věku + od července 2026 s osvědčením o odborné způsobilosti
  • kategorie F4: pumy, velké baterie, ohněpád; nad 18 let věku s odbornou způsobilostí

„Kontroly prodeje pyrotechniky provádíme až do posledních dnů roku a zaměříme se i na dodržování zákazu prodeje osobám mladším, než připouští zákon o pyrotechnice v souvislosti s danými kategoriemi pyrotechniky,“ upozorňuje ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

  • Pokuty

Na dodržování zákazů budou v celé republice dohlížet městské i státní policejní hlídky. Za porušení zákazu hrozí bloková pokuta až 10 000 Kč, ve správním řízení až 100 000 Kč (u právnických osob až milion). 

  • Další změny od roku 2026

Další zpřísnění přijde od července 2026. „Pro silnější pyrotechniku kategorie F3 bude nutné odborné osvědčení od Českého báňského úřadu a nelegální odpalování může vyjít až na půl milionu korun. Jinými slovy – kdo chce velký ohňostroj, bude od příštího roku potřebovat víc než jen sirky a odvahu,“ dodává Šedová.

Pravidla pro bezpečné používání pyrotechniky:

  • S čistou hlavou: Pyrotechniku nikdy neodpalujte pod vlivem alkoholu ani omamných látek.
  • Pozor na požáry: Ujistěte se, že se nenacházíte v dosahu hořlavin či objektů, které by mohly vzplát. Mějte po ruce prostředky na hašení.
  • Návod: Držte se návodu. Pyrotechniku odpalujte přesně tak, jak je v něm uvedeno.
  • Pozor na končetiny: Pyrotechniku nikdy neodpalujte či neházejte z ruky. Odložte ji na bezpečné místo a dodržujte patřičný odstup.
  • Ukotvení: Větší pyrotechniku při odpalování upevněte. Zabráníte tak odpálení mimo nebo převrácení.
  • Kvalita: Kupujte jen kvalitní pyrotechniku od spolehlivého prodejce, co vám poskytne veškeré informace. Žádné petardy ze zásoby ze stánků či podivných výprodejů ve slevách.
  • Expirace: Nikdy nepoužívejte pyrotechniku, jejíž doba spotřeby už prošla.
  • Ohleduplnost: Dodržujte pravidla pro používání pyrotechniky ve vaší obci. Myslete na zvířata, myslete na zvířata.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také...

V diskuzi je celkem 0 komentářů

