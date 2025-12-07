Neumíte si představit Mikuláše nebo Silvestra bez petard a světlic? Od prosince si je musíte užívat o dost opatrněji a stranou. Novela zákona 206/2015 Sb. o pyrotechnice navíc zpřísnila nejen pravidla pro odpalování, ale i pro jejich nákup.
„Někdy je používání pyrotechniky spojeno s vážnými úrazy nebo škodami na majetku a naším cílem je zvýšit bezpečnost a ochranu všech, ať už jde o uživatele nebo jejich okolí. Zábavní pyrotechnika s sebou kromě radosti přináší také vážná zranění, stresuje zvířata a vypouští množství toxických látek, které mohou být škodlivé pro lidský organismus i životní prostředí,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Co všechno se tedy mění?
- Zákaz odpalování u citlivých míst
Novela zakazuje používání pyrotechniky všech kategorií kromě nejméně nebezpečné F1 v okruhu 250 metrů od vybraných objektů: nemocnic, domovů pro seniory, útulků a záchranných stanic pro zvířata, zoologických zahrad nebo hospodářských objektů. F1 (prskavky, bouchací kuličky) je v těchto zónách stále povolena.
„Zákon neumožňuje výjimky ani pro Silvestr či novoroční ohňostroje, což v praxi vede k rušení nebo přesouvání akcí – některá města ohňostroj úplně vzdala, jiná hledají nové lokality mimo ochranná pásma,“ upozorňuje Nikola Šedová na webu Dostupnýadvokát.cz.
Stát představil interaktivní mapu, která má ukazovat ochranná pásma 250 metrů okolo citlivých objektů. Nicméně nejde zákonné hranice, slouží spíš pomoci při orientaci. Speciální mapu a pravidla pro Prahu najdete rovněž online.
Obce mohou nově omezit či zakázat používání pyrotechniky na svém území, a to buď úplně, v částech obce nebo časově. Kategorie F1 je ale povolena, pyrotechnika F4 se smí používat jen při profesionálních ohňostrojích.
Například Praha už několik let zakazuje pyrotechniku v památkové rezervaci, u vodních toků do 50 metrů od břehu, na ostrovech, přehradách, v přírodních parcích, zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti 250 metrů od veterinárních pohotovostí.
- Přísnější prodej pyrotechniky
Od prosince platí přísnější pravidla i pro prodej pyrotechnických výrobků v prodejnách i při prodeji on-line. Tady jsou prodejci povinni přijmou taková opatření, která zajistí, aby si pyrotechnické výrobky opatřovaly jen osoby, které splňují požadavky na věkovou hranici 15 let pro kategorii F1 a 18 let pro kategorii F2. Vyšší kategorie jako F3 (velké baterie, rakety, petardy) budou dostupné jen lidem s odbornou způsobilostí.
Stejné podmínky platí i při předávání zakoupené pyrotechniky. Prodávat pyrotechniku (vyjma kategorie F1) se nově nesmí mimo kamenné prodejny: tedy v dočasných stavbách, přenosných prodejních zařízeních, stáncích nebo tržnicích.
„Kontroly prodeje pyrotechniky provádíme až do posledních dnů roku a zaměříme se i na dodržování zákazu prodeje osobám mladším, než připouští zákon o pyrotechnice v souvislosti s danými kategoriemi pyrotechniky,“ upozorňuje ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.
Na dodržování zákazů budou v celé republice dohlížet městské i státní policejní hlídky. Za porušení zákazu hrozí bloková pokuta až 10 000 Kč, ve správním řízení až 100 000 Kč (u právnických osob až milion).
Další zpřísnění přijde od července 2026. „Pro silnější pyrotechniku kategorie F3 bude nutné odborné osvědčení od Českého báňského úřadu a nelegální odpalování může vyjít až na půl milionu korun. Jinými slovy – kdo chce velký ohňostroj, bude od příštího roku potřebovat víc než jen sirky a odvahu,“ dodává Šedová.
