Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Česká pošta zpřísní dobírku. Limit má zabránit zneužívání

Česká pošta zpřísní dobírku. Limit má zabránit zneužívání

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 5. 12. 2025
Česká pošta zpřísní dobírku. Limit má zabránit zneužívání

Zdroj: Shutterstock

Česká pošta od ledna zavede strop na výši dobírky. Maximální částka, kterou pošta vybere při dodání zásilky od příjemce na žádost odesílatele, bude sto tisíc korun.

Vyplývá to ze změn obchodních podmínek, které státní podnik zveřejnil na svém webu. Omezení se týká všech produktů, u nichž je možné dobírku jako doplňkovou službu využít.

Maximální výše takzvané dobírkové částky dosud nebyla v podmínkách přímo uvedena. V praxi se ve většině případů nic nezmění, dobírková částka obvykle nepřesahuje desítky tisíc korun. Například přes Balíkovnu teď může běžný člověk odeslat balík s požadovanou dobírkou do 50 tisíc korun, také e-shopy obvykle neposílají zboží na dobírku s cenou přesahující 100 tisíc.

Některé služby České pošty přesto v současnosti umožňují požadovat dobírku v řádu stovek tisíc. Zavedením stropu chce podnik stopnout jejich zneužívání, kdy ve skutečnosti nejde o zajištění úhrady od příjemce k odesílateli, ale jen o snahu odesílatele získat výhodu pro sebe.

Typickým příkladem, kdy se odesílateli může vyplatit poslat si dobírku sám sobě (pokud ji zaplatí kreditní kartou), je navýšení obratu na kartě. Z celkové částky zaplacené kartou za měsíc pak banky vrací klientovi nižší jednotky procent formou cashbacku. Banky nicméně v posledních letech takové odměny výrazně omezily nebo zastropovaly.

Dalším příkladem je převedení peněz z kreditní karty na spořicí účet – spolu s poplatkem za dobírku se to může vyplatit lidem, kteří mají od banky vyšší úvěrový limit. Standardně lze totiž s kreditní kartou jen bezhotovostně platit. Díky dobírce zaslané sobě samému, kterou „příjemce“ zaplatí kartou, mohou peníze půjčené z kreditky v bezúročném období vydělávat na spořicím účtu.

Balíček pro vás!

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Česká pošta

A tohle už jste četli?

Pokuta za slevy až od 18 let. Řetězce musí pustit do věrnostních programů i mladší

5. 12. 2025 | Petr Kučera

Pokuta za slevy až od 18 let. Řetězce musí pustit do věrnostních programů i mladší

Tesco diskriminuje zákazníky mladší 18 let, když nedosáhnou na slevovou kartu ani na objednávky v e-shopu. Názor ČOI teď potvrdil i Nejvyšší správní soud. Podobně přitom omezuje své... celý článek

Reebok, Labubu i Oneplay. Google ukázal, co hledali Češi v roce 2025

4. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Reebok, Labubu i Oneplay. Google ukázal, co hledali Češi v roce 2025

Google zveřejnil letošní žebříček nejvyhledávanějších termínů na českém internetu.

Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

4. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Vánoce z čínských e-shopů. Mladí v nich utrácí víc, sváteční nákupy často přepálí

V období slev a vánočních nákupů roste zájem o čínské e-shopy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Patron GO, kterého se zúčastnilo téměř 3000 respondentů, z nichž bylo 66 procent ve... celý článek

Vánoční parkovací peklo. Tohle jsou nákupní centra s nejvyšším počtem nehod

3. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Vánoční parkovací peklo. Tohle jsou nákupní centra s nejvyšším počtem nehod

Advent spojený s předvánočními nákupy tradičně přináší i nervozitu řidičů a chaos na parkovištích. Portál nehod sestavil žebříček českých obchodních center, kde dochází k dopravním... celý článek

Pošta pouští na pobočky dalšího konkurenta. Nově vydá i zásilky PPL

3. 12. 2025 | Pavla Adamcová

Pošta pouští na pobočky dalšího konkurenta. Nově vydá i zásilky PPL

Česká pošta začala vydávat zásilky přepravní společnosti PPL. Služba funguje v pilotním programu prozatím na 300 pobočkách. Stejným způsobem již pošta spolupracuje s konkurentem DPD,... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh