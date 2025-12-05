Česká pošta zpřísní dobírku. Limit má zabránit zneužívání

Česká pošta od ledna zavede strop na výši dobírky. Maximální částka, kterou pošta vybere při dodání zásilky od příjemce na žádost odesílatele, bude sto tisíc korun.
Vyplývá to ze změn obchodních podmínek, které státní podnik zveřejnil na svém webu. Omezení se týká všech produktů, u nichž je možné dobírku jako doplňkovou službu využít.
Maximální výše takzvané dobírkové částky dosud nebyla v podmínkách přímo uvedena. V praxi se ve většině případů nic nezmění, dobírková částka obvykle nepřesahuje desítky tisíc korun. Například přes Balíkovnu teď může běžný člověk odeslat balík s požadovanou dobírkou do 50 tisíc korun, také e-shopy obvykle neposílají zboží na dobírku s cenou přesahující 100 tisíc.
Některé služby České pošty přesto v současnosti umožňují požadovat dobírku v řádu stovek tisíc. Zavedením stropu chce podnik stopnout jejich zneužívání, kdy ve skutečnosti nejde o zajištění úhrady od příjemce k odesílateli, ale jen o snahu odesílatele získat výhodu pro sebe.
Typickým příkladem, kdy se odesílateli může vyplatit poslat si dobírku sám sobě (pokud ji zaplatí kreditní kartou), je navýšení obratu na kartě. Z celkové částky zaplacené kartou za měsíc pak banky vrací klientovi nižší jednotky procent formou cashbacku. Banky nicméně v posledních letech takové odměny výrazně omezily nebo zastropovaly.
Dalším příkladem je převedení peněz z kreditní karty na spořicí účet – spolu s poplatkem za dobírku se to může vyplatit lidem, kteří mají od banky vyšší úvěrový limit. Standardně lze totiž s kreditní kartou jen bezhotovostně platit. Díky dobírce zaslané sobě samému, kterou „příjemce“ zaplatí kartou, mohou peníze půjčené z kreditky v bezúročném období vydělávat na spořicím účtu.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
