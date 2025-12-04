Reebok, Labubu i Oneplay. Google ukázal, co hledali Češi v roce 2025

Google zveřejnil letošní žebříček nejvyhledávanějších termínů na českém internetu.
Zdaleka nejvíce lidi zajímaly volby do Poslanecké sněmovny. Následovala značka sportovního oblečení Reebok, které se v červnu povedl přešlap, když na svém e-shopu naúčtovala českým zákazníkům zboží v korunách místo v eurech a lidé chaosu obratem využili.
Třetím nejvyhledávanějším termínem v tuzemsko byla streamovací služba Oneplay, spojující služby Voyo a O2 TV. O tom jsme podrobně psali zde: O2 TV a Voyo se slučují do Oneplay. Novinka v otázkách a odpovědích. Následoval zpěvák Ozzy Osbourne a také sběratelský fenomén letošního roku, figurka Labubu.
V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Lidé ale vyhledávali také účastníky první české verze reality show Bachelor.
V kategorii Co je...? hledali uživatelé nejčastěji pojmy Fidlovačka, Bitcoin a Bounce rate. Zajímalo je ale také, co znamená Skibidi nebo Green Deal.
Google poprvé v Česku zveřejnil i žebříček nejvyhledávanějších memů. Na první příčce se v něm umístil výraz 67. O tom, co to vlastně (ne)znamená, jsme psali zde: Už vám děti řekly „six-seven“? Vysvětlujeme, co tím myslí. Následoval mem zvaný low taper fade, dog a jd vance.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem