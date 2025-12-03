Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Pošta pouští na pobočky dalšího konkurenta. Nově vydá i zásilky PPL

Pošta pouští na pobočky dalšího konkurenta. Nově vydá i zásilky PPL

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 3. 12. 2025
Pošta pouští na pobočky dalšího konkurenta. Nově vydá i zásilky PPL

Zdroj: Shutterstock

Česká pošta začala vydávat zásilky přepravní společnosti PPL. Služba funguje v pilotním programu prozatím na 300 pobočkách. Stejným způsobem již pošta spolupracuje s konkurentem DPD, a to od listopadu 2024.

„Testování potrvá zhruba do poloviny příštího roku, v případě úspěšné spolupráce se rozšíří i na možnost podání zásilek a případně o další pobočky. Česká pošta tímto krokem pokračuje v rozšiřování své otevřené infrastruktury,“ vysvětluje Pavla Blumenschein, ředitelka pobočkové sítě České pošty.

„Pobočky České pošty se stávají důležitým kontaktním místem, které propojuje klienty s firmami a státními institucemi. PPL je významným hráčem na trhu přepravy balíků a rozšíření jeho výdejních míst o pošty je moment, který pomůže všem,“ říká Martina Ivanová, ředitelka úseku řízení a rozvoje segmentu retail České pošty.

Poslední šance na dárky? Do kdy objednat zboží, aby bylo pod stromečkemPoslední šance na dárky? Do kdy objednat zboží, aby bylo pod stromečkem

„Naším cílem je, aby si příjemci mohli své zásilky vyzvednout flexibilně a co nejpohodlněji do 10 minut od domova. Proto rozšiřujeme síť výdejních míst o vybrané pobočky České pošty, které nově fungují jako PPL shopy,” doplňuje Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst PPL.

Společnost PPL v současnosti v Česku nabízí doručení do téměř 9000 výdejních a podacích míst, včetně více než 4200 boxů.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

balíky, Česká pošta, doprava, Vánoce, zásilky

A tohle už jste četli?

České dráhy mění cenu jízdenek. Jak se zdražení vyhnout?

3. 12. 2025 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

České dráhy mění cenu jízdenek. Jak se zdražení vyhnout?

Za pár dní začne platit nový jízdní řád Českých drah. Spolu s ním se cestující dočkají nového tarifu a dalších změn. Experimentovat se bude se slevami a některými ze zásadních spojů... celý článek

Penny zavře obchody na Štědrý den a šťouchá do Alberta: Co ty?

2. 12. 2025 | Petr Kučera

Penny zavře obchody na Štědrý den a šťouchá do Alberta: Co ty?

Všechny prodejny řetězce Penny zůstanou celý Štědrý den zavřené, přestože podle zákona mohou mít dopoledne otevřeno.

Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

2. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Dáte jídlo? Foodora spouští první robotický rozvoz v Česku

Platforma Foodora, česká jednička v doručování jídel, dnes odstartovala pilotní rozvoz objednávek pomocí robotů. Tři testovací roboti v Praze 8 budou doručovat objednávky z McDonald’s... celý článek

Spořitelna omezí vstupy do letištních salonků s účtem Erste Premier

2. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Spořitelna omezí vstupy do letištních salonků s účtem Erste Premier

Dosáhnout na prémiové bankovnictví Erste Premier bez poplatku bude od února náročnější. Zároveň klesne rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů.

Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

1. 12. 2025 | Jakub Balada

Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

Letošní analýza od projektu Hlídač shopů ukázala rozmach slevových kuponů, kterými se některé české e-shopy snaží obcházet pravidla pro uvádění slev. Zahraniční tržiště si s pravidly... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh