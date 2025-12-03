Pošta pouští na pobočky dalšího konkurenta. Nově vydá i zásilky PPL

Česká pošta začala vydávat zásilky přepravní společnosti PPL. Služba funguje v pilotním programu prozatím na 300 pobočkách. Stejným způsobem již pošta spolupracuje s konkurentem DPD, a to od listopadu 2024.
„Testování potrvá zhruba do poloviny příštího roku, v případě úspěšné spolupráce se rozšíří i na možnost podání zásilek a případně o další pobočky. Česká pošta tímto krokem pokračuje v rozšiřování své otevřené infrastruktury,“ vysvětluje Pavla Blumenschein, ředitelka pobočkové sítě České pošty.
„Pobočky České pošty se stávají důležitým kontaktním místem, které propojuje klienty s firmami a státními institucemi. PPL je významným hráčem na trhu přepravy balíků a rozšíření jeho výdejních míst o pošty je moment, který pomůže všem,“ říká Martina Ivanová, ředitelka úseku řízení a rozvoje segmentu retail České pošty.
„Naším cílem je, aby si příjemci mohli své zásilky vyzvednout flexibilně a co nejpohodlněji do 10 minut od domova. Proto rozšiřujeme síť výdejních míst o vybrané pobočky České pošty, které nově fungují jako PPL shopy,” doplňuje Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst PPL.
Společnost PPL v současnosti v Česku nabízí doručení do téměř 9000 výdejních a podacích míst, včetně více než 4200 boxů.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
