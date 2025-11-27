„Voláme kvůli kontrole odpracovaných let.“ Podvodníci zkouší nový trik

Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodníky, kteří telefonují lidem jménem soukromých firem a tvrdí, že jsou pověřeni kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu.
Podvodníci se často odvolávají i na údajné pověření od České národní banky. Cílem je jako vždy vzbudit důvěru volaného a následně si vynutit osobní návštěvu v jeho bydlišti.
Podvodníci podle sociálky působí profesionálně a mohou znát osobní údaje volaných, například jméno nebo adresu. Telefonují z běžných mobilních čísel a nabízejí „překontrolování odpracovaných let“ či „pomoc s výpočtem důchodu“.
„Ve skutečnosti se však snaží vylákat z vás vaše osobní či finanční informace, případně vás přimět k podpisu nevýhodných smluv. Mohou vám způsobit finanční nebo jinou újmu, kterou je později velmi obtížné napravit,“ varuje úřad.
Obranou je proto na tyto podezřelé hovory a nabídky osobních návštěv tradičně nereagovat. „Pokud si nejste jisti pravostí hovoru, ihned jej ukončete. ČSSZ ani ČNB neprovádějí kontroly dob pojištění prostřednictvím soukromých firem, neposílají své pracovníky do domácností a nikdy nevyžadují osobní či finanční údaje prostřednictvím nevyžádaného telefonátu,“ upozorňuje sociální správa.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
