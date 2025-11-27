„Voláme kvůli kontrole odpracovaných let.“ Podvodníci zkouší nový trik

Peníze.cz
„Voláme kvůli kontrole odpracovaných let.“ Podvodníci zkouší na lidi nový trik

27. 11. 2025
Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodníky, kteří telefonují lidem jménem soukromých firem a tvrdí, že jsou pověřeni kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu.

Podvodníci se často odvolávají i na údajné pověření od České národní banky. Cílem je jako vždy vzbudit důvěru volaného a následně si vynutit osobní návštěvu v jeho bydlišti.

Podvodníci podle sociálky působí profesionálně a mohou znát osobní údaje volaných, například jméno nebo adresu. Telefonují z běžných mobilních čísel a nabízejí „překontrolování odpracovaných let“ či „pomoc s výpočtem důchodu“.

„Ve skutečnosti se však snaží vylákat z vás vaše osobní či finanční informace, případně vás přimět k podpisu nevýhodných smluv. Mohou vám způsobit finanční nebo jinou újmu, kterou je později velmi obtížné napravit,“ varuje úřad.

Obranou je proto na tyto podezřelé hovory a nabídky osobních návštěv tradičně nereagovat. „Pokud si nejste jisti pravostí hovoru, ihned jej ukončete. ČSSZ ani ČNB neprovádějí kontroly dob pojištění prostřednictvím soukromých firem, neposílají své pracovníky do domácností a nikdy nevyžadují osobní či finanční údaje prostřednictvím nevyžádaného telefonátu,“ upozorňuje sociální správa.

 

Máme toho víc!

V diskuzi je celkem 0 komentářů

