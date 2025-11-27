Seznamky jako drahá zábava. Jak poznat manipulaci dřív, než přijdete o peníze

Když se osmatřicetiletý Filip z Prahy rozhodl vyzkoušet seznamovací aplikaci Tinder, sliboval si od toho nezávaznou konverzaci, pár káv a s trochou štěstí i nějaké navázání vztahu. Intenzita, se kterou ze strany protějšků v jeho věkové kategorii setkal, ho ale zaskočila.
„Je pravda, že v mém věku na seznamce narážím hlavně na rozvedené ženy s dětmi. Velmi často se přitom objevuje stejný scénář: lovebombing a po dvou třech dnech psaní to celé spadne do rozpočítávání mého čistého příjmu, zda to bude stačit pro klidný chod její rodiny,“ popisuje Filip.
„Klasika je i to, že mě po dvou dnech psaní kontaktuje s tím, že jí třeba bankomat spolkl kartu a nemá, čím nakrmit děti. A buď mi tím naznačí, abych jí přispěl, nebo si o to rovnou řekne,“ popisuje muž své zkušenosti s online seznamováním: „Když odmítnu, následují výčitky, že jsem selhal jako muž a nemůže se o mě opřít. Když se s ní rozloučím, zpravidla spustí další vlnu lovebombingu s cílem mě udržet v konverzaci.“
Podle psycholožky a terapeutky Jany Besperátové může být seznamování přes aplikace jako Tinder zábavné, ale také skrývá řadu pastí. „U některých osob se objevují vzorce chování, které mohou dobře upozornit na potenciální manipulaci nebo finanční vykořisťování,“ popisuje.
„Pokud někdo po několika dnech psaní mluví o osudovosti vztahu, intenzivně vyjadřuje citovou závislost nebo vytváří pocit, že je jediným bezpečím pro druhého, je to signál k obezřetnosti. Rychlá emoční eskalace bývá často taktika, jak získat důvěru a kontrolu,“ upozorňuje Besperátová.
Jestliže druhá strana takto brzy začíná řešit peníze, například žádá okamžitou pomoc, je to podle ní varovný signál. „Skutečný zájem o vztah se nehodnotí testováním finanční podpory, byť to třeba u samoživitelek může znít logicky,“ podotýká psycholožka a zdůrazňuje, že ve stejné míře jsou na seznamkách využívané také ženy. Zejména ty, které mají přirozenou potřebu pomáhat či považovat spojení za osudové.
„Pokud se po odmítnutí okamžitě objevují výčitky, zoufalé zprávy nebo pocity, že druhý zklamal a nemůže se o něj opřít, jde o klasickou emocionální manipulaci. Spolehlivý partner respektuje hranice a nevyvíjí nátlak,“ vysvětluje Besperátová.
Pozor na profesionály
Odborníci proto doporučují hlídat si tempo seznamování a pevně si držet finanční hranice – tedy nikdy neposílat peníze někomu, koho osobně neznám. Jednoduše řečeno, peníze jsou osobní téma.
Tento postup funguje i jako prevence proti profesionálním podvodníkům, kteří se na online seznamkách běžně objevují a využívají stejného principu emoční manipulace.
„Stejně jako v případě celé řady jiných podvodů v kybernetickém prostoru, i podvodníci na seznamovacích platformách chtějí především vylákat ze svých obětí peníze. Tento typ podvodu může být velmi úspěšný, protože strategií útočníků je vytvořit si s obětí emocionální vztah a získat její důvěru,“ potvrzuje tiskový mluvčí společnosti Eset Vítězslav Pelc.
Jednou z nejrozšířenějších metod je podle něj takzvaný catfishing. Jedná se o vytváření falešných profilů, přes které se podvodníci propojí s nic netušící obětí a pokusí se ji oklamat.
„Z informací na profilu svého cíle se mohou dozvědět více o koníčcích, názorech a zvycích a pomocí těchto informací vytvořit iluzi společných zájmů. Vytvoří tak ještě silnější pouto, aby mohli oběť emocionálně manipulovat. Jakmile zjistí, že je jejich oběť ochotná poskytnout to, oč žádají, začnou si u ní budovat důvěru a vytvoří iluzi skutečného vztahu na síti,“ popisuje expert postup podvodníků.
Od toho je pak podle Pelce už jen krok k tomu, aby podvodník svou oběť okradl. „Využije zpravidla smyšlené historky o osobních krizích a naléhavých životních situacích a požádá o peníze. Oklamaní pak mohou opakovaně převádět peníze, kupovat dárky nebo dokonce hradit smyšlené cestovní náklady domnělého partnera či partnerky. Některé podvody mohou být propojeny i s investičními podvody do různých finančních aktiv včetně kryptoměn,“ dodává.
V současnosti mohou navíc podvodníci své osvědčené postupy snadno inovovat pomocí umělé inteligence – manipulovat hlas, fotografie a videa, aby byli důvěryhodnější, přesvědčivější a atraktivnější.
Buďte podezíraví
Eset proto při online seznamování radí obezřetnost. „Pokud se seznamujeme online, je důležité se ujistit, že osoba, se kterou mluvíme, je skutečná. Podezíravost a opatrnost je na místě obzvlášť v případech, kdy nás tento stále cizí člověk žádá o peníze, laskavosti nebo cenné informace,“ podotýká Pelc.
V počátečních fázích konverzace, než se o svém protějšku dozvíte něco víc, neotevírejte žádné přílohy ani neklikejte na odkazy, které vám druhá strana pošle ve zprávách nebo v e-mailu. Útočníci mohou skrze tyto kanály šířit škodlivé kódy nebezpečné pro osobní data.
„Rozhodně byste neměli v začátku konverzace na seznamovací platformě zasílat protistraně své fotografie a videa, především ty sexuálního charakteru. Protistrana se bohužel může rychle proměnit ve vyděrače a hrozit sdílením explicitního obsahu výměnou za další fotky a videa či zaplacení výkupného,“ dodává mluvčí Esetu.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem